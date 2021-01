Những động lực thúc đẩy thị trường BĐS Tây Hà Nội

Tại buổi tọa đàm về thị trường bất động sản 2021: Xu hướng và cơ hội đầu tư, nhiều chuyên gia chia sẻ, khu vực phía Tây Hà Nội đã và sẽ là điểm nhấn tạo sự sôi động cho thị trường với nhiều yếu tố hấp dẫn.

Cơ sở hạ tầng và hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại đã góp phần thay đổi diện mạo Mỹ Đình trong 1 thập kỷ qua.

Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Đính dự báo, thị trường bất động sản năm 2021 khó có nguy cơ ảo hay bong bóng, ngược lại sẽ bền vững hơn năm 2020. Thị trường có cơ hội khai thác kinh doanh tốt và bền vững.

Lý giải về sức hút của dòng căn hộ cao cấp tại phía Tây Hà Nội, nhiều chuyên gia khẳng định, thị trường này đang có không ít tiềm năng khi lượng người trung lưu, người có thu nhập cao tại Hà Nội đang tăng cao. Do đó, họ có xu hướng chuyển chỗ ở từ căn hộ thấp cấp lên những căn hộ trung và cao cấp.

Một trong những tiêu chí quan trọng khác mà khách hàng không thể bỏ qua ngoài mức giá phù hợp chính là việc sản phẩm được đầu tư và phát triển bởi chủ đầu tư có uy tín, thiết kế cảnh quan và không gian sống tốt. Thực tế, xu hướng lựa chọn căn hộ theo phong cách này đã manh nha trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, đến năm 2019, khi ở Hà Nội, dân số tăng cao, quỹ đất chật chội thì xu hướng bỏ tiền vào các căn hộ có thiết kế cảnh quan xanh, không gian sống rộng rãi, trong lành là tiêu chí đặt lên hàng đầu. Các căn hộ cao cấp hội tụ những dịch vụ tiện ích tốt là tiêu chí khiến khách hàng có quyết định hay không.

Đặc biệt, khu vực phía Tây Hà Nội lại đang được các ông lớn bất động sản tập trung đổ bộ về đây như Vingroup, Sunshine Group, MIKGroup, HD Mon… phát triển các dự án tầm cỡ. Chính vì thế, những người giàu ngày càng đổ xô về khu vực này, tạo thành một trung tâm mới giàu có của Hà Nội.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến thị trường phía Tây có những tín hiệu tích cực là do sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng. Hàng loạt công trình, dự án về giao thông, hạ tầng, tiện ích vui chơi, giải trí…liên tiếp được đầu tư bằng các nguồn vốn ngân sách hoặc xã hội hóa.

Dự án metro số 5 tuyến Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc được xây dựng sẽ khớp nối với Đại lộ Thăng Long, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục vành đai 3,5 sắp hoàn thành… tạo thành một chuỗi giao thông liên hoàn kết nối toàn bộ khu vực phía Tây với trung tâm cũ biến khu vực này trở thành trục phát triển mạnh mẽ nhất của Hà Nội. Ngoài ra, dự án bệnh viện Hồng Ngọc và công viên 14ha đang được xây dựng sẽ biến nơi đây thành một trong những khu vực đáng sống nhất Thủ đô.

Với sự bứt tốc mạnh mẽ về hạ tầng, giờ đây, bất cứ ai đi trên những trục đường huyết mạch của khu Tây Hà Nội đều có thể cảm nhận được tầm vóc của một khu vực phát triển năng động.

Giá trị bất động sản tại khu vực phía Tây Hà Nội hiện nay cũng có tiềm năng sinh lời lớn trong tương lai vì khu vực này hứa hẹn có tính thanh khoản tăng cao nhờ quy hoạch hạ tầng đồng bộ, quỹ đất rộng, quy tụ nhiều dự án bất động sản quy mô lớn.

Ông Nguyễn Thọ Tuyển, Chủ tịch BHS Group cho rằng, nguồn cầu trong thời điểm này đang cực kỳ tốt, trong khi nguồn cung thấp thì tất yếu giá sẽ cao.“Từ năm 2020, mặc dù đại dịch Covid-19 diễn ra nhưng thanh khoản và các chỉ số của thị trường bất động sản Việt Nam đều tăng và chắc chắn sẽ còn tăng trong thời gian tới. Trả lời một cách ngắn gọn cho câu hỏi có nên mua bất động sản trong thời điểm này: “Giá tăng thì nên mua””, ông Tuyển nói.

Có thể nói, thời điểm đầu năm 2021 cũng là gần Tết Nguyên đán, do có tiền tích lũy, lương thưởng sau 1 năm làm việc cộng với tâm lý mua nhà lấy may, nhiều khách hàng đã quan tâm, xuống tiền mua nhà.

Với sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ hạng A The Matrix One, khu vực Mỹ Đình trở nên ngày càng sầm uất và hiện đại.

Đơn cử như dự án The Matrix One ghi nhận lượng khách hàng tìm hiểu, thăm nhà mẫu tăng vọt... The Matrix One là dự án được giới đầu tư quan tâm từ lâu do sở hữu vị trí đắc địa khi nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, nơi giao cắt của những tuyến đường huyết mạch tại khu vực Mỹ Đình gồm đường Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo cùng tuyến đường sắt trên cao đã được quy hoạch. Đặc biệt, dự án còn cận kề các công trình trường học, công viên 14ha ngay đối diện, bệnh viện quốc tế, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia…

Một chuyên gia đã ví von, bất động sản vùng ven và phía Tây Hà Nội sẽ lên ngôi vì “ngủ rất lâu, bật dậy sẽ rất nhanh”.

Phương Dung