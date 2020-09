Hàng loạt 'ông lớn' bất động sản báo lỗ

Nguyên nhân dẫn đến thua lỗ được cho là tác động tiêu cực của dịch bệnh đến hoạt động kinh doanh, tiến độ bán hàng chậm, dòng tiền không đủ để vận hành.

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL) kết thúc quý II doanh thu thuần giảm 101 tỷ đồng (Ảnh: Dự án Bắc Quốc lộ 32 do NTL làm chủ đầu tư)

Theo kết quả trên báo cáo tài chính bán niên sau soát xét của Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm (mã NTL), kết thúc quý II doanh thu thuần giảm 101 tỷ đồng, giảm 68% với với cùng kỳ 2019. Doanh nghiệp này cũng cho biết doanh thu 2 quý đầu năm cũng sụt giảm nghiêm trọng, lợi nhuận gộp tương ứng giảm 47% còn 60 tỷ đồng. Trong khi đó, NTL cho biết chi phí bán hàng tăng đột biến gần 26 lần, kết quả công ty báo lãi giảm phân nửa so với cùng kỳ.

Trường hợp của NTL vẫn khá khẩm hơn một số ông lớn khác vì còn ghi nhận lãi vài chục tỷ đồng. Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (VCR) thậm chí không có doanh thu từ cuối năm 2019 đến hết quý II/2020. Doanh nghiệp này cho biết, không có doanh thu, chi phí quản lý lại tăng gần 20%, doanh nghiệp lỗ hơn 5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.

“Ông lớn” Đất Xanh (Mã DXG) cũng cho biết trong nửa đầu năm 2020 DXG lỗ ròng hơn 488 tỉ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Một "ông lớn" khác trong ngành bất động sản, báo cáo tài chính quý II/2020 cho thấy doanh nghiệp này chỉ có doanh thu 130 tỷ đồng, giảm lên tới 91,2% so với cùng kỳ năm 2019, lỗ 112,2 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhiều cổ phiếu bất động sản giảm giá trên 30%

Trước sức ép phải trả các chi phí như lãi vay ngân hàng, chi phí nhân viên… nhiều doanh nghiệp bất động sản đã phải thoái vốn, bán công ty con hoặc doanh nghiệp thành viên. Đơn cử như tại QGC, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn tại CTCP BĐS Hiệp Phúc; chuyển nhượng 35% cổ phần sở hữu tại Bất động sản Sông Mã, thu về 122 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống 14,9% vốn.

Một doanh nghiệp thừa nhận, hiện nay nhiều khách hàng bị sụt giảm thu nhập do dịch bệnh khiến họ không còn khả năng đóng tiền theo cam kết với chủ đầu tư. Nhiều giao dịch mua bán nhà đóng tiền theo tiến độ đã được xác lập cũng gặp khó do khách hàng bị mất dòng tiền. Trong trường hợp dịch bệnh kéo dài, trong tương lai gần sẽ có làn sóng cắt lỗ từ những nhà đầu tư.

Để trụ vững trong bối cảnh dịch bệnh khó lường này, nhiều doanh nghiệp bất động sản phải đưa ra giải pháp tái cơ cấu danh mục đầu tư, tiết kiệm chi phí hoặc thậm chí chấp nhận giảm giá để bán được hàng, giữ dòng tiền.

Nhiều doanh nghiệp đã cơ cấu lại danh mục các dự án đã công bố theo hướng rút gọn lại, đưa ra các dự án phù hợp túi tiền. Đồng thời, tính toán lại các phương thức thanh toán để người mua có thể trả, đảm bảo mức thu nhập của người mua nhà có đủ khả năng đóng theo tiến độ, đảm bảo dòng tiền.

Theo enternews.vn