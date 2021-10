Nhiều dự án hạng sang dính vi phạm về tiền sử dụng đất

The Marq là một trong 4 dự án bị Kiểm toán Nhà nước nhắc tên vì chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm xác định tiền sử dụng đất, chậm xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh quy hoạch.

Dự án The Marq có địa chỉ tại 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM

Tại Báo cáo về công tác năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gửi tới đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, KTNN cho biết, trong công tác kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020, tại TP HCM, KTNN phát hiện một số dự án có dự án đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm xác định tiền sử dụng đất; có dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng làm phát sinh nghĩa vụ tài chính nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Cụ thể các dự án này bao gồm: Khu thương mại dịch vụ và căn hộ số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa kao, Quận 1 (dự án The Marq do Hongkong Land và An Khang phát triển); Khu dân cư La Casa tại phường Phú Thuận, Quận 7 (chủ đầu tư Vạn Phát Hưng); Khu căn hộ thương mại dịch vụ Trước Sông tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (chủ đầu tư Mapletree) và Khu Chung cư cao tầng kết hợp thương mại văn phòng số 102 Đặng Văn Bi, TP Thủ Đức.

The Marq vừa ra mắt căn hộ mẫu

Trong đó, dự án Khu thương mại dịch vụ và căn hộ số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1 có tên thương mại là The Marq, có quỹ đất 5.146m2. Khu đất thực hiện dự án tiền thân là một phần thuộc khu đất 29 đường Nguyễn Đình Chiểu trước đây do Công ty Cổ phần Thuốc Thú y Trung Ương (Navetco) sử dụng. Khu đất trên nằm trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm cần phải di dời của TP HCM năm 2014.

Sau di dời, UBND, HĐND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn chấp thuận cho Navetco chuyển nhượng khu đất 29 Nguyễn Đình Chiểu được giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại An Khang đầu tư.

Ngày 31/10/2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 5741/QĐ-UBND chấp thuận đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại số 29 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại An Khang làm chủ đầu tư. Khu đất lúc này được chia rõ là 29A và 29B.

Trong đó, khu 29B có diện tích 5.146,4m2 sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ (đất ở đô thị), giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày 22/11/2016. Cơ cấu sử dụng gồm đất xây dựng công trình 2.916,29m2, đất cây xanh 1.225,0m2, đất giao thông sân bãi 1.005,11m2. Ngày 11/06/2018, UBND TP ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến khu đất 28B.

Sau 3 năm khởi công, dự án chỉ mới được hấp thụ khoảng 50% căn hộ

Vào giữa năm 2018, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho Công ty cổ phần NDC An Khang - liên doanh giữa Hongkong Land và tập đoàn Hoa Lâm, đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ tại số 29B đường Nguyễn Đình Chiểu. Sau đó chủ đầu tư đã đặt tên thương mại cho dự án trên là The Marq.

Theo giới thiệu, dự án bao gồm 2 block cao 26 tầng nổi và 3 tầng hầm, 1 hầm lửng, với 515 căn hộ đa dạng 1 - 4 phòng ngủ diện tích 45 - 146m2 và các căn penhouse 234 - 250m2. The Marq được khởi công từ 18/7/2018, hoàn thành cất nóc vào tháng 5/2020, hoàn thiện tổng thể và dự kiến bàn giao bắt đầu từ tháng 2/2022.

Ban đầu, mỗi căn hộ cao cấp The Marq chào bán ra thị trường với mức giá dự kiến từ 163 – 174 triệu đồng/m2. Chủ đầu tư cam kết dự án có đầy đủ sổ đỏ khu đất, đã đóng tiền sử dụng đất và có giấy phép xây dựng phần thân. Hiện, giá bán ghi nhận dao động ở khoảng 8.130 USD/m2 (hơn 187 triệu đồng/m2).

Theo DDDN