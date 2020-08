Công an Hà Nội phát hiện nhiều chung cư vi phạm PCCC

Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện nhiều chung cư đưa vào sử dụng nhiều năm vẫn không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC như tòa nhà The Sun hay tòa nhà CC2, khu đô thị Mễ Trì Hạ (quận Nam Từ Liêm).....

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn TP Hà Nội, từ ngày 10/7/2020 đến ngày 16/7/2020, các lực lượng chức năng Công an TP đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 45 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH.

Đáng chú ý, trong danh sách cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH có hàng loạt các chung cư đã đưa vào sử dụng từ lâu. Điển hình như tại chung cư trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) chưa tiến lưu giữ đầy đủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công theo quy định.

Ngoài ra, tại chung cư này cũng không đảm bảo yêu cầu PCCC như việc thay đổi công năng sử dụng đối với khu vực quán cafe, siêu thị tại 2 dầu sảnh tầng 1; Khu vực các căn hộ tầng 5A chưa được thẩm duyệt bổ sung về PCCC theo quy định.

Công an TP phát hiện toà nhà The Sun thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ có nhiều hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu PCCC.

Tại toà nhà The Sun thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty CP Đầu tư và Sản xuất Thái Dương làm chủ đầu tư có nhiều hạng mục chưa đảm bảo yêu cầu PCCC. Cụ thể: Chưa có thông báo cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC; Khu vực khối đế thương mại tiến hành cải tạo mặt bằng so với thiết kế được thẩm duyệt, chưa được thẩm duyệt bổ sung về PCCC theo quy định; Chưa tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho đội viên đội PCCC của toà nhà; Chưa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy; Phương án chữa cháy của cơ sở chưa được phê duyệt theo quy định.

Hay tại toà nhà CC2 thuộc Khu đô thị mễ Trì Hạ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty CP tu tạo và phát triển nhà làm chủ đầu tư cũng chưa chỉnh lý, bổ sung quản lý theo dõi hoạt động về PCCC của cơ sở chưa đầy đủ. Không đảm bảo yêu cầu PCCC khi khu vực tầng 1 ngăn chia mặt bằng không đảm bảo điều kiện thoát nạn; Cơ sở thuộc diện phải trang bị báo cháy tự động tuy nhiên chưa trang bị...

Trong danh sách cơ sở không đủ điều kiện về PCCC&CNCH do Công an TP nêu trên, còn có các cơ sở là trường học, khách sạn, chợ, siêu thị và trụ sở các công ty với những vi phạm cơ bản như: Cơ sở chưa được thẩm duyệt nghiệm thu PCCC, chưa trang bị phương tiện PCCC theo quy định....

Trước đó, trong văn bản trả lời chất vấn kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa XV liên quan đến công tác an toàn PCCC ở chung cư trên địa bàn, UBND TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm ngày 30/6/2020, đã có 59 công trình chung cư thương mại đã khắc phục xong và được nghiệm thu về PCCC, 1 công trình đã dừng thi công, còn 19 công trình tồn tại vi phạm quy định về PCCC, trong đó có 8/19 công trình khó có khả năng khắc phục, phải báo cáo các cấp Bộ, ngành Trung ương cho phép áp dụng các giải pháp, biện pháp thay thế.

Đối với các chủ đầu tư cố tình chây ỳ, không khắc phục, Công an TP đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra thu thập hồ sơ, tài liệu để nghiên cứu, xử lý hình sự đối với 7 trường hợp gồm: Tòa nhà CT4 tại KĐT mới Văn Khê, Hà Đông thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 1; Chung cư CT5AB tại KĐT Văn Khê, Hà Đông thuộc Công ty cổ phần Hà Châu OSC; khu nhà Chung cư CT6 Văn Khê tại phường La Khê, Hà Đông thuộc Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long; CT3A tại Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 68; Tòa nhà chung cư 89 Phùng Hưng tại Phúc La, Hà Đông thuộc Công ty cổ phần thương mại Hà tây; Nhà ở nhiều hộ gia đình tại số 76 Cự Lộc, phường Thượng Đình, Thanh Xuân - ông Hà Hùng Kim.

"Quá trình điều tra do chưa đủ căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm, căn cứ quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 và các quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với 7 trường hợp" - văn bản trả lời chất vấn của UBND thành phố Hà Nội cho hay.

