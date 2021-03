“Mục sở thị” căn hộ 2 phòng ngủ “siêu chất” tại The Matrix One

Từ khi ra mắt tới nay, căn hộ mẫu dự án hạng A The Matrix One đã làm siêu lòng hàng ngàn khách hàng bởi tiêu chuẩn “3 trong 1”: Thiết kế không gian hiện đại, tiêu chuẩn bàn giao chuẩn mực quốc tế và giải pháp nhà thông minh.

Không chỉ để ở mà là tận hưởng

Những ngày cuối năm 2020, các cư dân tương lai tại dự án hạng sang The Matrix One đón nhận tin vui lớn khi The Matrix One vinh dự đạt giải Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á tại Dot Property Southeast Asia Awards 2020.

Với ngôn ngữ kiến trúc tối giản, lấy thiên nhiên làm cảm hứng chủ đạo và đặt các cư dân vào trung tâm của mọi ý tưởng thiết kế, hai tòa tháp 44 tầng The Matrix One tạo ra một không gian tận hưởng chất sống trong từng khoảnh khắc. Thiết kế The Matrix One là sự kết hợp đầy tinh tế giữa nét hiện đại, sang trọng của phương Tây cùng nét cổ điển, truyền thống của phương Đông. Toàn bộ mặt ngoài của 2 tòa tháp được bao bọc bởi các cửa sổ kính lớn chất lượng và lấp lánh Low-E, kết hợp góc nhìn Panorama mở rộng giúp cho vẻ ngoài của dự án thêm phần sang trọng và nổi bật.

Nói thêm là hiện thị trường bất động sản Việt Nam mới ghi nhận số ít dự án hạng sang của những tên tuổi hàng đầu sử dụng kính Low-E như Vincom Center (TP.HCM), Vinhomes Metropolis Liễu Giai (Hà Nội) của Vingroup… và mới đây nhất là dự án The Matrix One của MIK Group.

The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha, mang đến không gian sống trong lành, thư thái như nghỉ dưỡng tại resort 5 sao.

Ý tưởng thiết kế xuyên suốt dự án cũng như từng căn hộ là đem lại không gian sống như resort 5 sao, vì thế mặt bằng mỗi căn hộ được thiết kế khéo léo, để mọi không gian bên trong đều tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và gió trời cùng vật liệu thi công cao cấp, được trau chuốt và lựa chọn tỉ mỉ, tinh tế, thân thiện.

Với The Matrix One, cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn khi mỗi lần bước chân xuống thềm, bạn đã thấy công viên xanh mát ở ngay trước mắt, hay mỗi chiều muộn ngồi ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa hoặc thư giãn bên hồ ngắm sao trời và vẻ đẹp của Hà Nội về đêm.

Căn hộ vượng phong thủy cho người thành đạt

Trong một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2020, tầng lớp trung lưu ở Việt Nam chiếm khoảng 15% dân số, tức 15 triệu người (bằng dân số hai “con hổ” Singapore và Hồng Kông cộng lại); đến năm 2025 sẽ chiếm 25% dân số và đến 2045 sẽ chiếm trên 50% dân số.

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu tại các đô thị lớn ở Việt Nam đang là động lực làm thay đổi cấu trúc nhu cầu và tiêu dùng của xã hội; trong đó, mô hình gia đình hạt nhân với căn hộ hai phòng ngủ, con cái trưởng thành và bố mẹ sống gần chứ không ở chung đang là lựa chọn tối ưu.

Đó là lý do khiến những ngày đầu năm Tân Sửu, đợt ra hàng căn hộ 2 ngủ, diện tích 85-86m2 tại The Matrix One thu hút rất đông người quan tâm.

Mặt bằng căn hộ 2 phòng ngủ tại The Matrix One.

Đúng ngày Vía Thần tài, vợ chồng anh Phạm Thanh Tân, 30 tuổi trực tiếp tới thăm quan dự án trên con đường lớn Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm và ngay sau khi xem nhà mẫu, vợ chồng anh quyết định mua một căn hộ 85 m2 hướng Đông Bắc.

Lý do mua căn hộ tại đây được chị Trần Bảo Thoa, 27 tuổi, vợ anh Tân chia sẻ rằng, anh chị cảm nhận được những nét kiến trúc nhẹ nhàng, tinh tế, phù hợp với phong cách sống hiện đại. Ngoài ra, theo chị Thoa, tính cả tuổi mụ thì anh Tân vai chủ gia đình thuộc về Đông Tứ trạch và xét theo phong thủy, căn hộ hướng Đông Bắc rất hợp với anh.

Thực tế, theo tư vấn của các chuyên gia phong thủy, hướng Đông Bắc là hướng thịnh vượng, tiền tài, cải vận cho gia chủ, nhất là những người Đông tứ trạch rất chuộng hướng Đông Bắc nhằm hưởng vượng khí, hoặc thay đổi đổi vận mệnh. Xét về mặt gia đạo thì những gia đình có phong thủy căn hộ hướng Đông Bắc vượng thì trong gia đình luôn có không khí ấm áp, ít xảy ra tranh chấp, gia vận hài hòa.

Bên cạnh ngôn ngữ kiến trúc, nội thất của căn hộ The Matrix One đẹp trong sự đơn giản, mọi chi tiết đều có thể làm hài lòng ngay cả những chủ nhân khó tính nhất…

Với bức tranh thiên nhiên tràn ngập vào từng vị trí nhỏ nhất của từng căn hộ 2 phòng ngủ không góc chết, The Matrix One chắc chắn không chỉ đánh thức cảm quan rung động mà còn mang đến cảm nhận cuộc sống thượng lưu giữa lòng một khu vực phát triển kinh tế năng động hàng đầu Thủ đô.

Cùng chiêm ngưỡng căn hộ 2 phòng ngủ tại The Matrix One:

Phòng khách và phòng ăn được thiết kế liên thông khiến căn hộ trở nên thoáng rộng hơn.

Phòng ngủ với gam màu sang trọng, ấm áp, tạo cảm giác bình yên, thư thái sau một ngày dài mệt mỏi. Từ cửa sổ phòng ngủ, gia chủ có thể ngắm nhìn quang cảnh thành phố đầy thú vị.

Không gian bếp hiện đại với màu sắc hài hòa, trang nhã và thiết bị bàn giao cao cấp: bếp, hút mùi mang thương hiệu Bosch.

Nhà vệ sinh được trang bị các thiết bị cao cấp đến từ các thương hiệu uy tín hàng đầu, khẳng định đẳng cấp của gia chủ như: Chậu, vòi rửa Malloca; thiết bị vệ sinh sử dụng phần sứ Duravit, sen vòi Grohe.

Website: http://thematrixone.vn/

Phương Dung