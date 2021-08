Mua nhà tháng Ngâu: Nhận vàng, trúng xế

Rất nhiều giải thưởng hấp dẫn nằm trong combo ưu đãi đặc biệt chủ đầu tư The Matrix One vừa “tung” ra trong tháng Ngâu 2021 cho những căn hộ cuối cùng tại Dự án.

Chiết khấu lên tới 11,5%, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 30 tháng, tặng ngay gói vàng Thần Tài giá trị và cơ hội sở hữu 1 xe ô tô Carmy sang trọng cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn khác… là combo ưu đãi đặc biệt chủ đầu tư The Matrix One vừa “tung” ra trong tháng Ngâu 2021 cho những căn hộ cuối cùng tại Dự án.

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát.

Với chính sách hấp dẫn này, The Matrix One do MIKGroup phát triển tiếp tục “khuấy động” thị trường bất động sản khu vực phía Tây. Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch bệnh, The Matrix One vẫn ghi nhận lượng giao dịch tăng “đột biến” so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này được lý giải là do, hiện Dự án hạng A này chỉ còn một số lượng căn hộ rất ít. Cơ hội trở thành chủ nhân của căn hộ chuẩn hạng A không nhiều, nhất là khi Dự án đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị bàn giao cho các cư dân đầu tiên vào cuối năm nay.

Nhìn ra thị trường, theo nhận định của Savills Việt Nam, sau khi tăng đến 10 quý liên tiếp, phân khúc căn hộ tại Hà Nội sẽ còn tiếp tục tăng giá khi trong quý II/2021 vừa qua, nguồn cung mới căn hộ giảm 60% theo quý và 74% theo năm, ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của thành phố từ tầng 43.

Chia sẻ về việc không chút e dè khi quyết định mua nhà trong tháng Ngâu, anh Nguyễn Ngọc Hưởng – một nhà đầu tư chứng khoán, nửa đùa nửa thật bảo, anh vừa gia nhập “Hội thích mua nhà tháng Ngâu” vì mặc ai kiêng cữ, mấy năm nay, anh luôn lãi đậm trong tháng này.

“Vừa rồi, chớp cơ hội thị trường bán đổ bán tháo khi Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 16, tôi tranh thủ mua vào ít cổ phiếu chứng khoán, cảng biển và rất may mắn là từ đầu tháng 7 Âm lịch đến nay nhóm này đa số tăng trần”. Với khoản lãi kha khá này sau khi chốt lời, anh nhanh chóng đi đến quyết định mua nhà cũng một phần bởi trước đó đã “chấm” được một căn hộ tại tổ hợp hạng A The Matrix One. Sau khi biết, The Matrix One tiếp tục “tung” thêm một gói khuyến mãi hấp dẫn có tên ‘Tháng ngâu mua nhà – Mưa vàng lộc phát”, anh Hưởng đã lập tức đặt cọc 100 triệu đồng để giữ chỗ.

Khu tập yoga xanh mát.

Bên cạnh đó, giao dịch tai The Matrix One sôi động bất chấp dịch bệnh và tháng Ngâu còn bởi Dự án sở hữu không gian sống, hệ tiện ích đa tầng hoàn hảo đáp ứng được nhu cầu sống giãn cách, an toàn và tiện nghi ở ngay trung tâm thành phố trước bối cảnh dịch bệnh chưa được kiểm soát.

The Matrix One thực sự là dự án bất động sản có “chỉ số sức khỏe cao” điển hình tại Hà Nội với hệ sinh thái tiện ích bảo vệ và tăng cường sức khỏe, đặc quyền riêng có của cư dân The Matrix One như: hệ thống spa chuyên nghiệp, phòng tập gym chuẩn quốc tế, bể bơi bốn mùa hiện đại, khu tập yoga, vườn Nhật trên mái tầng 43… Đặc biệt là công viên 14ha được kết nối với dự án bằng một đường hầm hiện đại có khu tập thể thao ngoài trời, đường chạy bộ ven hồ..., rất phù hợp với các doanh nhân, nhà đầu tư vốn chịu áp lực công việc lớn hàng ngày.

Cùng với đó, mật độ căn hộ/sàn siêu thấp tại The Matrix One chỉ với 10 căn/sàn và hệ thống 7 thang máy hiệu Thyssen Krupp (Đức) có tốc độ lên tới 3,5 m/giây, đảm bảo cho cư dân mật độ sinh hoạt, đi lại riêng tư không quá đông đúc hay chật chội. Đó là một điểm cộng tuyệt vời trong thời buổi giãn cách vì dịch bệnh hiện nay.

Phòng tập gym hiện đại ở tầng 23 dự án.

Được biết, thời gian qua, khi Hà Nội thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, để khách hàng vẫn có thể tiếp cận, tìm hiểu về dự án, chủ đầu tư The Matrix One đã phối hợp cùng các đơn vị phân phối cung cấp thông tin qua hình thức: gửi tài liệu online, video call, quay phim tư liệu, livetream chia sẻ trực tiếp hình ảnh dự án, căn hộ mẫu để khách hàng có thể “đích mục sở thị” dự án một cách chi tiết nhất.

Mua nhà tháng Ngâu không liên quan tới phong thủy

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Giám đốc Công ty Nhà Xuân, việc hình thành tâm lý kiêng kỵ trong tháng Ngâu của người dân Việt Nam xưa xuất phát từ đặc điểm thời tiết, tháng 7 Âm lịch thường mưa nhiều, không thuận lợi cho trồng cấy, làm nông nghiệp và xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, tâm lý kiêng kỵ trong tháng Ngâu không liên quan gì đến phong thủy và không có cơ sở khoa học. Những người có nhu cầu nên tận dụng thời cơ mua nhà ngay trong tháng 7 Âm lịch nếu đã tìm hiểu kỹ các thông tin, bởi trong thời gian này các chủ đầu tư, đơn vị môi giới thường có nhiều chính sách ưu đãi dành cho người mua.

