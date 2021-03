Mới đầu năm 2021, Vinhomes đã tạo “sóng” thị trường bất động sản?

icon

Chiều cao lan can có thể làm cao hơn nhưng phải đảm bảo là cửa thoát hiểm khi có cháy nổ. Lan can làm thêm lưới an toàn bằng vật liệu mềm để khi cháy nổ dễ cắt bỏ nhanh, không được làm kết cấu thép cứng