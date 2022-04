Mãn nhãn, bùng nổ với lễ ra quân 'siêu dự án BĐS' được mong chờ nhất năm 2022

Hơn 6.000 “chiến binh” đến từ những đại lý đã “cháy” hết mình, thoả mãn háo hức trong lễ ra quân: Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire: Hải trình đánh thức hừng đông của chủ đầu tư Vinhomes.

Ngay từ 17h, hàng ngàn chiến binh đã “đổ bộ” về Quảng trường Cá Voi (Đại đô thị Vinhomes Ocean Park).

Trước thông tin về sự xuất hiện của “siêu dự án” được mong đợi nhất năm 2022, số lượng nhân viên kinh doanh tới tham dự sự kiện vượt ngoài mong đợi của Ban tổ chức.

Đúng như thông điệp “Xứng tầm tinh toa đô thị biển, đẳng cấp sống tiên phong”, hơn 6.000 nhân viên kinh doanh đến từ những Đại lý hàng đầu đã được tham gia một “hải trình” đặc sắc, mãn nhãn, hoành tráng đồng lòng vươn ra biển lớn với khí thế hừng hực chưa từng có.

Nhịp điệu tươi vui, sôi động, ngập tràn khí thế thúc giục từ phần biểu diễn tổ hợp nghệ thuật “Hải trình đánh thức hừng đông” đã chính thức khai màn cho buổi lễ kick-off. Tựa như tiếng bước chân dồn dập, mạnh mẽ, tiếng trái tim rộn ràng đã khiến hàng ngàn chiến binh phấn khích.

Ngay sau đó, vị ''thuyền trưởng'' – ông Hoàng Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Công ty Cổ phần Vinhomes xuất hiện trong tiếng sóng, gió biển và chiếc tàu căng buồm đón gió chính thức “nhổ neo”, khởi động chuyến hải trình đặc biệt.

Chia sẻ về “hải trình” quy mô hoành tráng và giàu cảm xúc này, ông Sơn đã điểm lại hành trình kiến tạo “thành phố Phía Đông” của Vinhomes cũng như Vingroup một cách thần tốc trong những năm qua. Đồng thời, “Vị thuyền trưởng” cũng gửi lời cảm ơn những đại lý và đối tác đã sát cánh, đồng hành cùng Vinhomes Ocean Park từ giai đoạn 1 của dự án.

“Cơn khát” về siêu quần thể cũng như Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire đã được giải tỏa và tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa phấn khởi khi đại diện chủ đầu tư, ông Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc Kinh doanh của Vinhomes xuất hiện cùng “trợ lý” đặc biệt là “sa bàn ảo” mang tới cái nhìn tổng quan mãn nhãn, vô cùng sinh động về toàn thể dự án.

Với công nghệ trình chiếu hiện đại, màn ra mắt của Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire khiến sân khấu thực sự bùng nổ. Các đại tiện ích như Tổ hợp bể tạo sóng quy mô 5,4 ha hàng đầu thế giới, hội tụ những tinh hoa toàn cầu, bệnh viện theo mô hình nghỉ dưỡng Vinmec Heath Resort… hiện ra chân thực, sống động.

Điểm nhấn đặc biệt – nghi thức kick-off đã làm không khí trở nên nóng bỏng khi đại diện các đại lý cùng lên thuyền dương cao ngọn cờ Vinhomes tiếp sức cho con tàu vươn khơi.

Với màn pháo hoa mãn nhãn trong tiếng nhạc hào hùng, hiệu ứng ánh sáng hoành tráng, “đoàn tàu” đã chính thức ra khơi, bắt đầu hải trình kỳ diệu hướng tới chân trời phía Đông, nơi hừng đông rực rỡ đang đón chờ.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, nhóm MTV, Cello Đinh Hoài Xuân cùng dàn nhạc…đã mang tới bầu không khí tràn đầy năng lượng xuyên suốt buổi lễ, tiếp lửa cho đội ngũ sales sẵn sàng cho chiến dịch bán hàng sắp tới.

Nối tiếp chuỗi sự kiện đẳng cấp, vào dịp lễ 30/04 – 01/05 tới đây, những chuyên viên kinh doanh và khách hàng của dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ chính thức được trải nghiệm trực tiếp những tiện ích đẳng cấp của dự án với sự kiện Khai trương tổ hợp biển hồ tạo sóng lớn nhất Thế Giới. Tại sự kiện khai trương, khách mời sẽ được mục sở thị Siêu quần thể đô thị biển hàng đầu thế giới quy mô tới 1.000 ha, trải nghiệm Lễ hội biển tại Công viên Royal Wave Park rộng 18ha với Tổ hợp 6 bể tạo sóng hàng đầu thế giới, tham gia lễ hội ẩm thực 5 châu và cháy hết mình với những màn trình diễn đỉnh cao của dàn sao “khủng”: Ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Rapper Binz, ca sĩ Tóc Tiên, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn,...

Cùng chờ đón tại: https://www.facebook.com/events/531810368618036

Thông tin danh sách những đại lý/liên minh phân phối chính thức dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire từ CĐT Vinhomes:

1. Vietstarland

2. Liên minh HDHomes – Trường Phát – Thế giới Bất Động Sản

3. Liên minh Queenland - Đất xanh miền Bắc

4. Phú Hưng – New Way

5. Liên minh Bighomes - One Housing

6. Liên minh Wonderhomes- Tân Long- Sao Vàng Holding

7. Liên minh C&P - Visaland - Timland

8. Cenland

9. Đất Việt Group

10. VHS

11. Luxehomes

12. Liên minh Newstarland - Newhousing

13. QTC Land

14. Novasky

15. Tân Hương Phát

16. Tân Thời Đại

17. Phúc Lộc

18. Liên minh Minh Hưng - AZ housing

19. Liên minh Minh Việt – Home Plus

Minh An