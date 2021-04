Khánh Hòa: Điều tra sai phạm tại 6 dự án bất động sản

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh diễn ra bình thường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa từng có công văn gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về nội dung chưa quyết định phong tỏa, niêm phong, kê biên hay đình chỉ bất cứ hoạt động nào của các dự án trên. Tuy nhiên, đế phục vụ công tác điều tra, xử lý được thuận lợi và để tránh phát sinh các vấn đề tranh chấp phức tạp về dân sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ theo quy định pháp luật đối với các Dự án này và kịp thời thông báo bằng văn bản cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa nếu phát sinh các giao dịch dân sự (chuyển nhượng, thế chấp,...) liên quan đến các tài sản thuộc các Dự án trên để phối hợp thực hiện quản lý.