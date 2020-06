Khám phá “căn hộ sức khỏe” tại The Matrix One

Người mua nhà đang dành sự ưu ái cho những “căn hộ sức khỏe” tại các dự án bất động sản xanh, tích hợp công nghệ hiện đại.

Dịch bệnh làm thay đổi tư duy mua nhà

Nhiều năm trước, khi mua nhà ở, người ta thường ưu tiên về các yếu tố như gần trường học, bệnh viện, thuận tiện đi lại. Những thói quen đó giờ vẫn đúng nhưng không còn là xu thế chung. Gần đây, đặc biệt là sau giai đoạn dịch bệnh, thói quen mua nhà của những người có tiền dường như đã thay đổi.

Trên thực tế, căn hộ sức khỏe không phải dòng sản phẩm khan hiếm hay mới xuất hiện trên thị trường. Loại hình sản phẩm này xuất hiện vào khoảng 2015, phát triển rầm rộ năm 2017-2018, hầu hết đầu tư chú trọng vào mảng xanh để thanh lọc không khí, hạn chế bụi bẩn.

The Matrix One sở hữu tầm view ôm trọn công viên hồ điều hòa rộng hơn 14ha.

Càng những dự án về sau càng được chú trọng đầu tư nhiều hơn về sức khỏe như: Hệ thống máy lọc không khí, sơn kháng khuẩn, các tiện ích thể dục thể thao, thiết kế căn hộ mở đón nắng gió tự nhiên, công nghệ lọc nước, lọc không khí, giảm hiệu ứng tiếng ồn và nhiệt qua kính tiêu chuẩn Elow.

Anh Nguyễn Thanh Tân, một nhà môi giới bất động sản với hơn 10 năm kinh nghiệm trên thị trường cho biết: “Trước kia, tiêu chuẩn chọn nơi ở thường xoay quanh 3 tiêu chí: Giá phù hợp, vị trí thuận tiện, tiện ích đảm bảo. Càng về sau, tiêu chuẩn chọn nhà càng kỹ lưỡng hơn. Tiện ích không chỉ dừng lại ở những nhu cầu thiết yếu như công viên, siêu thị mà phải là những tiện ích đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, bảo vệ sức khỏe.Đặc biệt, qua tình hình dịch Covid-19 vừa rồi, chúng tôi nhận thấy thị trường xuất hiện nhu cầu mới: căn hộ có yếu tố “tự động”, hạn chế những tiếp xúc vật lý; yếu tố đón gió và ánh sáng tự nhiên cho căn hộ cũng được chú trọng”.

Anh Mạnh Hùng – Giám đốc chi nhánh ngân hàng tại quận Cầu Giấy vừa quyết định “xuống tiền” một căn hộ cao cấp tại khu vực Mỹ Đình cho biết: Trước Tết, khi có ý định mua nhà mới, điều vợ chồng tôi quan tâm đầu tiên là vị trí gần chỗ làm vì ngày nào cũng phải đi chục km tới cơ quan trong tình trạng đường luôn tắc nghẽn. Tuy nhiên, sau đợt dịch bệnh vừa rồi cộng thêm không khí tại Hà Nội ngày càng ô nhiễm, khói bụi, tôi lại chú trọng đến môi trường sống, thiết kế căn hộ nhiều hơn.

“Sau thời gian tìm hiểu, gia đình tôi đã “chốt”một căn hộ tại Dự án The Matrix One trên đường Lê Quang Đạo vì rất ưng thiết kế mở của căn hộ. Quan trọng hơn, dự án nằm đối diện công viên hồ điều hòa 14ha, sẽ khiến không khí trong lành hơn. Vợ chồng tôi sẽ có nhiều không gian để tập thể dục, thể thao. Bên cạnh đó, Dự án cũng sở hữu vô số tiện ích phù hợp với nhu cầu các con của tôi”, anh Hùng chia sẻ.

Đúng nghĩa một “căn hộ sức khỏe”

Theo JLL Việt Nam, thị trường bất động sản thời gian tới có thể đón một số xu hướng nổi bật, bao gồm các dự án có tính bền vững, tốt cho sức khỏe. Nhiều chuyên gia bất động sản cũng cho rằng, những dự án tích hợp tiện ích bệnh viện, phòng gym, spa... với mảng xanh lớn, khí hậu trong lành sẽ được lòng cư dân đô thị.

Phối cảnh ban công căn hộ view công viên hồ điều hòa nằm ngay đối diện dự án.

Ngay từ khi còn trên bản vẽ, đơn vị phát triển dự án – MIKGroup đã xác định xây dựng The Matrix One thành một dự án căn hộ cao cấp, tối ưu về thiết kế, mang đến một môi trường sống trong lành, giúp bảo vệ sức khỏe cho những cư dân tương lai trước tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Không gian sống xanh tại dự án được xây dựng như một khu nghỉ dưỡng với hàng trăm loại cây xanh tốt cho sức khỏe được trồng mọi nơi, nhiều lớp trong khuôn viên. Đối diện là công viên hồ điều hòa rộng hơn 14ha với không gian xanh tươi mát mang đến bầu không khí trong lành, sảng khoái cho cư dân nhất là trong những ngày hè oi bức hay những phút nghỉ ngơi, thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng.

Bên cạnh đó, điều khiến các khách hàng của The Matrix One hài lòng chính là ở lối thiết kế căn hộ. Hầu hết các căn hộ ở đây đều được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng hiện đại, mở rộng từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn tận dụng được tối đa nguồn ánh sáng và gió trời đến từ tự nhiên, giúp cho cả căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng mà vẫn thoáng mát, trong lành.

Ngoài ra, để ngăn cách không gian bên ngoài và các khoảng không cần thiết, chủ đầu tư đã cho lắp đặt kính tiêu chuẩn giảm hấp thụ nhiệt và tiếng ồn, góp phần tiết kiệm điện năng, giảm ô nhiễm tiếng ồn, đem lại không khí trong lành cho cả gia đình.

Đặc biệt, The Matrix One có mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng (NFA/CFA) chỉ 54% so với các dự án khác cùng phân khúc lên đến hơn 65% đã khiến cho căn hộ được đảm bảo được an toàn, vệ sinh môi trường.

Chia sẻ về quyết định chọn The Matrix One làm nơi an cư mới, chị Nguyễn Thị Hiền (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi chọn The Matrix One vì mật độ xây dựng ở đây thấp. Chung cư có tỷ lệ mật độ xây dựng thấp thì diện tích dành cho tiểu cảnh, trang trí, tiện ích nội khu, không gian xanh sẽ nhiều hơn. Các căn hộ cũng sẽ được bố trí một cách hợp lý, nhiều mặt thoáng. Ngoài ra, khi mà ngày càng nhiều các sự cố xảy ra tại chung cư, thì một khu chung cư có mật độ xây dựng thấp sẽ có các lối thoát hiểm, hành lang rộng rãi, giảm thiểu nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, nó cũng tăng khả năng lưu thông khi có sự cố”.

Còn với chị Đặng Cẩm Tú (Cầu Giấy, Hà Nội), gia đình chị quyết định mua ở The Matrix One vì mỗi căn hộ đều được trang bị thiết bị lọc không khí cục bộ cho phòng khách. Đây được đánh giá là giải pháp tân tiến, hiện đại bậc nhất tại Hà Nội hiện nay.Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cho lắp đặt thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp, đảm bảo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Với việc hướng đến những tiêu chí xanh trong xây dựng dự án và tích hợp những công nghệ hiện đại giúp bảo vệ sức khỏe, The Matrix One hiện được các chuyên gia và giới đầu tư đánh giá là dự án “căn hộ sức khỏe và an toàn” bậc nhất tại Thủ đô, góp phần tạo ra một không gian sống sang trọng, đẳng cấp và hoàn toàn khác biệt tại phía Tây Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Website: http://thematrixone.vn/

Phương Dung