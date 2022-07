Bình Dương: Nhiều dự án bất động sản thu tiền xong 'đắp chiếu'

Trong lúc khách hàng phải ở nhà thuê và tiền đã nộp đủ cho chủ đầu tư theo đúng cam kết hợp đồng với mong mỏi nhận nhà để chấm dứt cảnh ở thuê, dự án lại 'đắp chiếu' và không biết bao giờ khởi công, bàn giao căn hộ.

Chủ đầu tư huy động vốn trái phép

Dự án Đông Bình Dương tọa lạc tại phường Tân Bình, TP Dĩ An có tổng diện tích 126 ha, do Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương làm chủ đầu tư, mặc dù chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng nhưng chủ đầu tư dự án khu đô thị Đông Bình Dương đã ngang nhiên huy động vốn trái phép của khách hàng và tổ chức thi công hạ tầng trái phép.

Dự án tái khởi động vào năm 2019, thế nhưng từ năm 2016 chủ đầu tư đã giao cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng HHA tự mở bán, tiến hành thu tiền, huy động vốn từ khách hàng thông qua hình thức “hợp đồng hợp tác đầu tư” với mức thu từ 70%-95% tổng giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn “đắp chiếu”, khách hàng vẫn mỏi mòn đợi chờ. Theo Sở Xây dựng, đến thời điểm hiện nay chủ đầu tư dự án đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương về phân kỳ tiến độ, dự án vẫn chưa đền bù, giải tỏa xong hết, chưa có giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, ngay từ năm 2018 khi mới chỉ có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của TX Dĩ An (nay là UBND TP Dĩ An), chủ đầu tư đã tiến hành thi công các hạng mục hạ tầng trong dự án. Sở Xây dựng đã nhiều lần ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.



Khách hàng mua dự án Roxala Plaza căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao căn hộ.

Dự án Khu nhà ở Suối Giữa thuộc phường Tương Bình Hiệp và phường Chánh Mỹ (TP Thủ Dầu Một) do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu (gọi tắt là Công ty Á Châu) làm chủ đầu tư, có trụ sở tại TP.HCM. Dự án được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt theo quyết định 1192/QĐ-UBND ngày 24-10-2012, tại phường Tương Bình Hiệp, phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một. Dự án có tổng diện tích tự nhiên 306.348,6m2. Sau đó dự án được điều chỉnh diện tích còn 306.328,3m2, giảm 20,3m2 so với tổng diện tích đã được duyệt trước đó. Ngày 3-8-2015, UBND TP Thủ Dầu Một tiếp tục có quyết định 2577/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phê duyệt quy hoạch dự án nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp.

Theo quyết định phê duyệt mới, dự án được tiến hành theo 2 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 từ năm 2015 – 2017, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn chỉnh hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, cây xanh. Giai đoạn 2 từ năm 2017 – 2019, chủ đầu tư phải hoàn thiện các hạng mục chức năng còn lại trong quy hoạch, các công trình công cộng sẽ hợp tác với chủ đầu tư cấp II tham gia đầu tư. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, dù mới chỉ được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt quy hoạch 1/500 nhưng Công ty Á Châu đã tiến hành rao bán nền trái phép khi chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý; đồng thời công ty đã “bán lúa non” qua hình thức tổ chức ký hợp đồng nhận tiền đặt cọc của hàng trăm khách hàng.

Dự án Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza (Roxana Plaza) tại phường Vĩnh Phú, TX Thuận An (nay là TP Thuận An), do Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư bất động sản Tường Phong (Công ty Tường Phong) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2010. Đến năm 2019, khi đang xây dựng dang dở, chủ đầu tư dự án bất ngờ có văn bản xin điều chỉnh diện tích và tăng số tầng cao từ 28 lên 32. Đến tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận cho Công ty Tường Phong được lập quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại dịch vụ Contenment Plaza với chiều cao công trình 99,5m; khối căn hộ có số tầng là 32 tầng, khối văn phòng có số tầng là 29. Mặc dù dự án Roxana Plaza chưa đủ điều kiện để bán nhà hình thành trong tương lai nhưng Công ty Tường Phong đã ủy quyền cho Công ty Cổ phần Naviland mở bán căn hộ khi chưa đủ pháp lý. Đây là hình thức huy động vốn trái phép của phía Công ty Tường Phong và Công ty Cổ phần Naviland.

Dự án “đắp chiếu”, khách hàng cầu cứu…

Sau 5 năm bỏ tiền ra mua nhà ở của dự án Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp, đến nay những khách hàng này vẫn đang mòn mỏi ngóng chờ dự án được triển khai thực hiện, họ bắt đầu hoang mang, lo sợ khi dự án vẫn chỉ là một bãi đất trống “bất động”.

Năm 2017, anh Nguyễn Văn T. đã chi tiền mua mấy lô tại dự án Tương Bình Hiệp. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, anh T. phải đóng 30% trên tổng giá trị 1 nền đất. Tuy nhiên, sau gần 5 năm, dự án vẫn “đắp chiếu”. Anh T và rất đông những khách hàng khác nhiều lần tập trung căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án hoặc trả lại tiền, nhưng đến nay vẫn phải mòn mỏi chờ đợi. Đa số những khách hàng này đã nộp đủ tiền mua đất nền từ năm 2017 với danh nghĩa là “hợp đồng giữ chỗ” và “hợp tác đầu tư”.

Anh Nguyễn Anh Đức, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh, người mua căn hộ A1-0939 của dự án Khu nhà ở thương mại - dịch vụ Contentment Plaza (Roxana Plaza) tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, do Công ty Tường Phong làm chủ đầu tư, cho biết: “Sau 5 năm tôi đóng tiền cho chủ đầu tư, nhưng đến nay tôi và những khách hàng khác đều chưa được bàn giao nhà như chủ đầu tư cam kết trước đó”.

Trong hợp đồng mua bán đã ký với khách hàng, Công ty Naviland cam kết sẽ bàn giao căn hộ vào ngày 31/12/2020. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó, chủ đầu tư xin dời ngày bàn giao nhà. Đến ngày 20/5/2021, một lần nữa Công ty Naviland gửi thông báo đến khách hàng tiếp tục dời ngày bàn giao trong khoảng từ tháng 8/2021 đến tháng 3/2022. Trước thông báo này, gần 300 khách hàng tiếp tục gửi đơn yêu cầu công ty lên tiếng trả lời những khúc mắc dẫn đến việc chậm trễ, nhưng không có hồi âm.

Ngày 26/6/2021, Công ty Naviland đã tổ chức họp mặt nhóm đại diện khách hàng để trao đổi các vấn đề liên quan dự án. Cũng tại buổi họp này, Ban Giám đốc công ty không đưa ra bất cứ một cam kết cụ thể nào về thời gian bàn giao căn hộ. Phía công ty cho rằng tiến độ dự án sẽ phụ thuộc hoàn toàn việc giải quyết tranh chấp nội bộ giữa các thành viên của Công ty Naviland. Lo lắng như “ngồi trên đống lửa” về khoản tiền mình đã đóng cho chủ đầu tư có nguy cơ mất trắng, rất đông khách hàng đã nhiều lần căng băng rôn tại dự án yêu cầu Công ty Tường Phong và Công ty Naviland bàn giao căn hộ, cũng như viết đơn cầu cứu ngành chức năng giải quyết.

Sau nhiều lần hứa hẹn và trả lời khách hàng “tạm ngưng xây dựng vô thời hạn”, đầu tháng 6 vừa qua Công ty Tường Phong và Công ty CP Naviland đã họp khách hàng và thông báo Công ty Tường Phong sẽ ký lại hợp đồng với khách hàng. Trước sự việc này, nhiều người mua căn hộ tại dự án này không khỏi hoang mang, lo lắng.

Anh Nguyễn Anh Đức chia sẻ thêm: “Trước đó năm 2011, UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty Tường Phong thực hiện dự án Roxana Plaza. Kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư cho đến nay, trên các thủ tục pháp lý, Công ty Tường Phong vẫn là chủ đầu tư Dự án Roxana Plaza. Tuy nhiên, kể từ quý 1/2018, Công ty CP Naviland đứng ra nhận là chủ đầu tư đã liên tục tổ chức các sự kiện lớn để mở bán căn hộ. Hiện nay, tại tỉnh Long An đang thu hồi các tài sản bằng những dự án của Công ty Tường Phong để trả lại cho khách hàng. Vấn đề này khiến chúng tôi rất hoang mang và không tin tưởng, liệu rằng khi chúng tôi ký lại hợp đồng với Công ty Tường Phong, dự án Roxala có bị liên đới không?”.

Theo điều 55, Luật kinh doanh BĐS 2014, điều kiện của BĐS hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau: Dự án phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó. Trước khi bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua…

Theo baobinhduong.vn