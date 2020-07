Đầu tư bất động sản ven biển có hấp dẫn?

Để an toàn cho dòng tiền và đảm bảo lợi nhuận, ưu tiên của khách hàng sau đại dịch là chọn những sản phẩm BĐS tại các thị trường có tiềm năng lớn, nơi được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án ven biển…

Sức hút bất động sản biển

Năm 2019, bất động sản (BĐS) Bình Thuận, đặc biệt là thị trường Phan Thiết-Mũi Né đã diễn ra hết sức sôi động. Tại đây, nhiều dự án lớn “đổ bộ” với số lượng giao dịch các sản phẩm bất động sản đạt mức cao đã tạo nên một bức tranh chung của thị trường hết sức nhộn nhịp.

Theo đánh giá chung của các chuyên gia, lý do khiến BĐS Phan Thiết- Mũi Né có thể tạo nên sức hút lớn như thế đối với khách hàng và nhà đầu tư trước hết là do đây là thị trường mới và đang trong quá trình khai thác tiềm năng. Cũng chính vì thế, giá đất biển ở Phan Thiết- Mũi Né vẫn còn khá rẻ so với mặt bằng chung đất biển ở Nha Trang, Cam Ranh, Đà Nẵng… Bên cạnh đó, nhờ sự phát triển mạnh của du lịch nghỉ dưỡng mà biên độ tăng giá của Phan Thiết - Mũi Né cũng nhanh hơn, tạo nhiều cơ hội cho nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận trong ngắn hạn và trung hạn… Đặc biệt, các khu vực dọc các tuyến ven biển như Lạc Long Quân, Âu cơ, Võ Nguyên Giáp, Huỳnh Thúc Kháng…

Tại đường Võ Nguyên Giáp, giá đất mặt tiền năm 2019 ở mức 20 triệu đồng/m2, thì từ cuối tháng 4 đến nay bắt đầu nhích lên 22 triệu/m2; đường Huỳnh Thúc Kháng có giá tăng từ 13-14 triệu đồng/m2 lên 15 triệu đồng/m2; khu vực gần mũi Kê Gà giá đất khu vục mặt biển tăng từ khoảng 20 triệu/m2 lên 22 triệu/m2, khu đường ven biển Tiến Thành có nơi giá đã tăng lên 45-50 triệu/m2…

Các chuyên gia nhận định, giá đất ven biển Phan Thiết dự kiến sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới.

Hạ tầng bứt phá tạo nên “cơn sóng”

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội môi giới Bất động sản Việt Nam đánh giá, đối với thị trường miền Trung hiện nay, những địa phương nào có sự đầu tư về hệ thống kinh tế và hạ tầng mang tính đồng bộ của Nhà nước và doanh nghiệp thì thị trường nơi đây sẽ phát triển rất tốt.

Được biết, hiện nay nhằm thu hút đầu tư các “sếu đầu đàn về làm tổ”, tỉnh Bình Thuận đang tận dụng các nguồn lực nhằm ưu tiên đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, trong đó, sân bay Phan Thiết hiện đang được nâng cấp quy mô từ cấp 4C lên cấp 4E với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm. Hàng loạt dự án giao thông lớn kết nối Bình Thuận với khu vực cũng được đầu tư như cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Phan Thiết – Vĩnh Hảo và Vĩnh Hảo – Cam Lâm.

Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận đang chuẩn bị đầu tư các tuyến đường nối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xuống đường ĐT719B ven biển. Theo đó, tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sau khi dẫn xuống QL1 sẽ nối với đường Hàm Kiệm – Tiến Thành và dẫn xuống ven biển. Con đường này dài khoảng 10,2 km với nền đường rộng 37 m kết nối với đường ĐT719B tại Tiến Thành (Phan Thiết) thì chấm dứt. Tổng vốn đầu tư của cả các tuyến là hơn 2.000 tỷ đồng. Đây là những yếu tố sẽ giúp giá trị bất động sản Bình Thuận tiếp tục nâng tầm trong thời gian tới.

Hạ tầng giao thông đồng bộ cùng tiềm năng du lịch biển mang tầm quốc tế tại Phan Thiết - Bình Thuận đã thu hút nhiều doanh nghiệp về phát triển các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn. Nổi bật là dự án NovaWorld Phan Thiet nằm trên trục đường ĐT719B và đường ĐT719 hiện hữu ven biển. Cả hai đường này đều nối ra cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, kết nối thuận tiện với TP.HCM cũng như các tỉnh, thành khác.

Ngoài ra, nằm trong dự án còn có tuyến đường trung tâm đường Hòn Giồ. Tuyến đường này kết nối đường ĐT719B với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và hiện đang hoàn thành 50% tiến độ.

Với quy mô 1.000 ha, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí NovaWorld Phan Thiet quy tụ hàng trăm tiện ích đạt chuẩn quốc tế như:

Công viên bãi biển 16ha, nơi tổ chức các hoạt động thể thao, giải trí biển đang trong giai đoạn thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 1 vào tháng 12/2020.

Cụm công viên chủ đề 25 ha bao gồm công viên nước, công viên thiếu nhi, khu bay kinh khí cầu... dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 08/2020.

Khách sạn H4-Movenpick dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm 2021.

Sân Gôn Nova PGA Ocean đã hoàn thiện phần tạo hình và đang trồng cỏ, dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2020.

Đặc biệt, hai sân gôn tiêu chuẩn quốc tế PGA là Nova PGA Ocean 18 lỗ và Nova PGA Garden 18 lỗ được khởi công xây dựng từ QIII/2019. Đến nay, sân Gôn Nova PGA Ocean đã hoàn thiện phần tạo hình và đang trồng cỏ, dự kiến sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 12/2020. Sân gôn Nova PGA Garden đã hoàn thiện trên 30% và dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 6/2021.

Bên cạnh các tiện ích nghỉ dưỡng, giải trí mang tiêu chuẩn quốc tế, NovaWorld Phan Thiet còn phát triển đa dạng second-home, bao gồm: nhà phố, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà phố thương mại… Khu biệt thự mẫu được thiết kế theo phong cách kiến trúc Floria và đã hoàn thiện được 90%. Dự kiến nhà mẫu sẽ được khai trương và đón khách tham quan vào tháng 9/2020.

