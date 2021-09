Hà Nội chi 500 tỷ kiểm định toàn bộ chung cư cũ: Có cần thiết?

Sau khoảng 30 năm, Hà Nội chỉ mới cải tạo được 1,2% chung cư cũ

Mới đây, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Đề án “Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn TP có khoảng 1.579 chung cư cũ (bao gồm khoảng 1.273 nhà thuộc 7 chung cư và khoảng 306 chung cư cũ độc lập, đơn lẻ), chủ yếu được xây dựng từ những năm 1960 đến năm 1994, tập trung tại các quận lõi. Các chung cư cũ đều đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, độ an toàn.

Vấn đề cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đã được đặt ra đối với Hà Nội từ cách đây khoảng 30 năm, nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 1,2%. Đáng chú ý, góp ý vào Đề án, chuyên gia Lê Văn Hoạt cho rằng, chính quyền thành phố đang nợ người dân về vấn đề cải tạo chung cư cũ hàng chục năm nay.

Vị chuyên gia kiến nghị, Thành phố cần xem xét khoản vốn ngân sách khoảng 500 tỷ đồng để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ... Bởi bỏ tiền ngân sách ra quá nhiều trong khi chỉ xác định làm vài khu. “Theo tôi, chỉ nên khảo sát, kiểm định những khu chung cư có kế hoạch cải tạo gần. Không nên dàn trải", ông Hoạt cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, cuối tháng 7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 171/KH-UBND về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

UBND TP Hà Nội xác định, trên cơ sở Đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, sau khi hoàn chỉnh, được phê duyệt, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục ban hành các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ, đồng bộ với Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chung cư cũ trên địa bàn

Theo đó, xây dựng và ban hành kế hoạch tổng rà soát, kiểm định chung cư cũ, bố trí nguồn vốn ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ theo các đối tượng, phân loại quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021- 2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư.

Trên thực tế, như Diễn đàn Doanh nghiệp đã phản ánh, người dân tại nhiều khu nhà chung cư cũ tại Hà Nội đang “đặt vấn đề” về kết quả thẩm định mức độ nguy hiểm của cơ quan chức năng.

Đơn cử như tại nhà E6 khu tập thể Thành Công, ghi nhận tình trạng chống đỡ khung thép gia cường cả 5 tầng, có nhiều vết nứt cổ trần, xuất hiện khe hở giữa cầu thang và tường, nhiều chỗ bong tróc.

Tại nhà E4, ghi nhận tình trạng chống đỡ khung thép gia cường 1 phần, có một số vết nứt và bong tróc tường. Theo phản ánh của người dân tại đây thì sau 8 năm kiến nghị nhà E6 mới được xác định mức nguy hiểm cấp C để được gia cố chống đỡ.

Nhà E6 khu tập thể Thành Công, sau 8 năm kiến nghị mới được xác định mức nguy hiểm cấp C để được gia cố chống đỡ (Ảnh: Lê Sáng)

Trong khi đó, cũng thuộc khu tập thể này, nhà chung cư G6A hiện bị đánh giá là một trong hai chung cư nguy hiểm nhất (cấp độ D) tại Hà Nội. Tuy nhiên, người dân ở đây cho rằng chất lượng của nhà G6A còn tốt hơn 2 đơn nhà E6, E4.

Hay trường hợp của nhà A7 Tân Mai, cư dân tại đây hiện còn nhiều băn khoăn với kết quả xếp hạng nguy hiểm cấp C, đang chờ đợi để được kiểm định lại.

Theo quy định nếu nhà chung cư cũ có mức nguy hiểm cấp C thì việc di dời, cải tạo chưa được tiến hành ngay, do đó người dân tiếp tục phải sống chung với bất an.

Trước tình trạng trên, các chuyên gia đánh giá, dù là ở cấp độ nào thì những nguy hiểm là hiển hiện và an toàn của con người là quan trọng nhất. Do đó, việc xác định chính xác, thuyết phục mức độ nguy hiểm của các khu chung cư cũ là cần thiết để đảm bảo hiệu quả của chính sách cải tạo chung cư cũ hiện nay.

Thị trường mua bán chung cư cũ vẫn nhộn nhịp bất chấp dự án cải tạo, xây dựng lại ì ạch Khi mà các dự án chung cư thương mại giá rẻ vắng bóng thì thị trường mua bán căn hộ chung cư cũ trở nên nhộn nhịp hơn và đang trở thành một lựa chọn thay thế.

Theo DDDN