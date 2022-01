Ồn ào các 'đại gia' bất động sản người lái xe đi ăn cắp, người bị bắt vì lừa đảo, ‘vẽ’ dự án ma

Giám đốc công ty bất động sản lái ô tô đi ăn cắp khi địa ốc ‘đóng băng’, đại gia vướng kiện tụng, người bị bắt, người uống thuốc tự tử giữa tòa... là những chuyện ồn ào của các ‘đại gia’ bất động sản trong năm 2021.

Người bị bắt để điều tra tội lừa đảo, người dính ‘đất vàng’ hàng trăm tỷ đồng

Ngày 9/11/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, xảy ra tại Đông Anh (Hà Nội).

Trong đó có Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vimedimex và 3 bị can thuộc công ty tham gia đấu giá; 3 bị can thuộc công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá và 1 bị can thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh. Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 200 tỷ đồng.

Ngoài giá đất sốt nóng, năm 2021 thị trường bất động sản cũng chứng kiến nhiều chuyện ồn ào của các ‘đại gia’ bất động sản.

Theo tài liệu điều tra, khu đất gần 5ha ở Cổ Dương, Đông Anh (Hà Nội) ban đầu được Công ty cổ phần Tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Thế nhưng, trước yêu cầu của một cán bộ thuộc Ban quản lý dự án huyện Đông Anh, đơn vị thẩm định giá đã hạ giá xuống chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng.

Để hoàn thiện chứng từ thẩm định giá, các đối tượng đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ. Bằng nhiều thủ đoạn, công ty thẩm định giá đã hạ giá thẩm định đất xuống còn hơn 17 triệu đồng/m2, trong khi giá giao dịch thực tế tại thời điểm thẩm định khoảng từ 60 - 70 triệu đồng/m2.

Sau khi hội đồng thẩm định giá đất duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng/m2 để tổ chức đấu giá, Nguyễn Thị Loan đã đưa 3 công ty vào tham gia đấu giá, gồm Công ty cổ phần Bất động sản Thanh Trì, Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm.

Với hành vi chỉ đạo các đối tượng cấp dưới thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, công ty mà bà Loan nắm quyền chi phối, là Công ty cổ phần Phát triển nhà ở Bắc Từ Liêm, đã trúng đấu giá với mức hơn 20 triệu đồng/m2.

Chỉ sau đúng 1 tháng được bàn giao đất, bà Loan đã bán với thửa có giá cao nhất lên tới 110 triệu đồng/m2, thu lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng.

Tiếp đến, ngày 25/11, giới bất động sản ồn ào với thông tin bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (sinh năm 1976), là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (tức Fideco).

Thuduc House là doanh nghiệp chuyên đầu tư và kinh doanh địa ốc, bao gồm các dự án xây dựng khu nhà ở, xây dựng chung cư, chợ, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Doanh nghiệp này được biết đến với nhiều dự án trải dài khắp các tỉnh, thành của Việt Nam như TP.HCM, Huế, Hà Nội, Long An, Đà Lạt... và ở Nam California (Mỹ).

Trước đó, cuối tháng 3/2021, công an Bình Thuận cũng khởi tố và bắt tạm giam Hồ Thị Kim Ngân (29 tuổi, Bình Định) và Nguyễn Chí Thắng (26 tuổi, Bình Phước) là hai giám đốc của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hưng Thịnh Phát (có trụ sở tại TP Phan Thiết) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Hưng Thịnh Phát “vẽ” ra 10 dự án và chỉ đạo nhân viên rao bán trên mạng xã hội với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3- 4 tháng sẽ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không giao được đất. Quá trình điều tra, công an xác định Thắng đã ký 103 hợp đồng đặt cọc và ký nhận tiền cọc của khách hàng hơn 48 tỷ đồng; còn Ngân ký 54 hợp đồng đặt cọc với số tiền cọc gần 22 tỷ đồng.

Giám đốc lái ô tô đi ăn cắp, người tự tử giữa tòa

Thông tin một giám đốc công ty bất động sản đi trộm cây cảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể, vào tháng 7/2021, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến hàng loạt vụ trộm cây cảnh. Trong đó, Hồ Xuân Lộc, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản là đối tượng cầm đầu.

Theo lời khai ban đầu của Hồ Xuân Lộc, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh bất động sản khó khăn, Lộc chuyển đến căn biệt thự mới mua trên địa bàn huyện Nghi Lộc sinh sống và đi trộm cây cảnh về trưng bày cho đẹp. Ngoài ra, Lộc cùng đồng bọn cũng lấy trộm cây cảnh có giá trị rồi mang về trưng bày tại các bất động sản của công ty.

Một sự kiện đáng chú ý trong giới bất động sản, đó là vào ngày 8/12/2021, sau khi bị tòa bác yêu cầu đòi bồi thường hơn 404 tỷ đồng, ông Võ Văn Cường, Giám đốc Công ty Land Hà Hải đã uống thuốc diệt côn trùng ngay tại phòng xét xử.

Theo hồ sơ vụ kiện, tháng 8/2017, Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) thông báo có nhu cầu chuyển nhượng hai lô đất bị tranh chấp theo hình thức đấu giá công khai. Công ty Land Hà Hải tham gia đấu giá. Ngày 10/10/2017, Land Hà Hải chào giá công khai và trúng giá với số tiền là 1.810 tỷ đồng.

Sudico và Land Hà Hải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất 12,04 ha nêu trên. Tại đợt đầu tiên, Land Hà Hải cần thanh toán 1.000 tỷ đồng. Đến ngày 29/12/2017, công ty này đã chuyển tổng cộng 404 tỷ đồng cho Sudico. Hai bên đã ký phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời hạn thực hiện thanh toán qua đến ngày 13/2/2018 với số tiền còn lại là hơn 1.400 tỷ đồng.

Sau đó, Land Hà Hải phát hiện pháp lý của 2 lô đất còn một số vướng mắc nên đã không tiếp tục thanh toán hợp đồng như cam kết dù Sudico. Đến 8/2018, Sudico ra thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, tuyên bố hủy giao dịch, toàn quyền sở hữu số tiền đặt trước vì cho rằng Công ty Land Hà Hải vi phạm hợp đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico.

Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Võ Văn Cường đã bày tỏ bức xúc, cho rằng tòa thiếu công tâm, không xem xét nhiều giấy tờ quan trọng mà Hà Hải Land cung cấp. Sau đó, ông này lấy một chai thuốc diệt côn trùng ra và uống ngay tại phiên tòa. Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa ngay lập tức đã cùng người nhà đưa ông Cường đi bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch.

Khôi Nguyên (tổng hợp)