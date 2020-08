Giải mã sức hút khu căn hộ New Galaxy

Lợi thế vượt trội từ vị trí đắc địa phía Đông Sài Gòn

Vốn là tâm điểm của thị trường địa ốc, thời gian gần đây khu vực cửa ngõ phía Đông liên tục được ưu tiên phát triển với hàng loạt công trình trọng điểm cùng nhiều quy hoạch mang tầm quốc tế, khiến nơi đây ngày một bứt phá và lan tỏa sang các vùng lân cận.

Đặc biệt, mới đây Chính phủ đã đồng ý chủ trương thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM trên cơ sở sắp xếp quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. TP Thủ Đức trong tương lai với hơn 1 triệu dân được xem là vùng động lực phát triển kinh tế trên nền tảng công nghệ cao và xã hội tiên tiến, ước tính đóng góp 30% GDP của TP.HCM, tương đương 4-5% GDP cả nước.

Điều này không những tác động tích cực đến sự tăng nhiệt của thị trường bất động sản TP.HCM, mà còn là động lực cho các đô thị vệ tinh phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là Bình Dương vốn được xem là “sân sau” của TP.HCM.

Ngoài ra, Bình Dương còn là tỉnh thành duy nhất của Việt Nam được vinh danh là đô thị có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu của thế giới (Smart21), mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư hiệu quả. Cùng với việc thành lập hai thành phố mới là Dĩ An và Thuận An khiến Bình Dương trở thành một trong những khu vực sôi động bậc nhất hiện nay.

Thừa hưởng những lợi thế vượt trội của khu vực, khu căn hộ New Galaxy dành cho cộng đồng cư dân trí thức đang được khách hàng và các nhà đầu tư dành nhiều sự quan tâm. Dự án tọa lạc ở vị trí đắc địa trên mặt tiền đường Thống Nhất lộ giới 32m, liền kề Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, gần Khu công nghệ cao TP.HCM cùng nhiều khu công nghiệp trọng điểm khác. Từ đây, cư dân chỉ mất 5 phút để đến trung tâm TP Dĩ An và khu vực lân cận, 30 phút về trung tâm TP.HCM.

Từ New Galaxy, bạn chỉ mất 5 phút cho hầu hết các điểm đến quan trọng.

Sức hút lớn từ tổ hợp tiện ích hiện đại

Thực tế cho thấy dịch bệnh đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong hành vi và thói quen của khách hàng, nhiều tiêu chí khắt khe hơn được đặt ra để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Do đó, các sản phẩm bất động sản ở ngoại ô có thiết kế cảnh quan gần gũi với thiên nhiên cùng hệ thống tiện ích đa dạng, chú trọng sức khỏe cộng đồng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Khu căn hộ New Galaxy tạo sức hút với tổ hợp tiện ích hiện đại.

Bỏ lại những giờ làm việc căng thẳng và sự ồn ào náo nhiệt của phố thị ngoài kia, cư dân sinh sống tại New Galaxy sẽ được tận hưởng cuộc sống thảnh thơi với nhiều dịch vụ phong phú và tiện nghi khép kín như: hồ bơi người lớn và trẻ em, trường mầm non, shophouse, sân thể thao đa năng, công viên nội khu… Đặc biệt, trong bán kính 5km cư dân còn dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích của khu vực như: trường học, công viên, thư viện, khu mua sắm, khu nghiên cứu… tại Khu Đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM; được đáp ứng mọi nhu cầu với Big C Dĩ An, các TTTM, chợ lớn trong khu vực; thuận tiện di chuyển tới Bến xe miền Đông mới, các nhà Ga Metro số 13 – Suối Tiên, Ga Metro số 14 – Bến xe miền Đông mới của Tuyến Metro số 1…

An cư vẹn toàn cùng căn hộ thông minh

Tại New Galaxy, không gian bên trong mỗi căn hộ đều được bố trí một cách hài hòa và hợp lý, mang đến sự thuận tiện trong sinh hoạt giúp nâng tầm chất lượng cuộc sống cư dân. Không dừng lại ở đó, khoảng cách vừa phải đến các trục đường lớn cũng là một ưu thế vượt trội của dự án, góp phần tạo nên tầm nhìn panorama rộng thoáng, ôm trọn không gian xanh mát trong mọi ánh nhìn. Nhờ đó, chủ nhân các căn hộ sẽ được tận hưởng những phút giây thư thái trong môi trường sống an nhiên trong lành.

Nhờ khoảng cách vừa phải đến các trục đường lớn, New Galaxy được thừa hưởng

không gian sống trong lành cùng cảnh quan xung quanh thoáng đãng.

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm thú vị và cuộc sống tiện nghi cho các thành viên trong gia đình, chủ đầu tư đã tiên phong xây dựng một tiêu chuẩn mới, một “phong cách sống thời 4.0” tại khu vực phía Đông Sài Gòn. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ nhà thông minh giúp các thiết bị điện trong căn hộ được kết nối linh hoạt, vận hành theo một kịch bản thông minh như: tự động bật tắt đèn, điều khiển từ xa hệ thống tivi, máy lạnh... góp phần giúp tiết kiệm điện năng tối ưu cũng như sự tiện lợi cho cư dân. Với New Galaxy, chủ nhân các căn hộ sẽ được tận hưởng trọn vẹn sự an toàn, thoải mái và có thể dành nhiều thời gian hơn để tái tạo năng lượng cho ngày mới.

Cơ hội đầu tư căn hộ cho thuê

Hơn cả một nơi an cư lý tưởng, New Galaxy còn là khoản đầu tư an toàn cho những ai có nhu cầu khai thác cho thuê nhờ vào đội ngũ trí thức đông đảo đang học tập và làm việc tại hệ thống các trường Đại học thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM cùng các kỹ sư, chuyên gia tại Khu công nghệ cao quận 9 và các cụm công nghiệp lân cận.

Theo Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, tỉnh Bình Dương với tỷ lệ đô thị hóa cao đạt 80,17%, đang có tỷ lệ dân nhập cư đứng đầu các tỉnh phía Nam, tăng từ 2 – 2,5% mỗi năm. Đây cũng là tỉnh thành có tỷ lệ người di cư phải thuê nhà cao nhất cả nước, chiếm 74,5%. Đặc biệt, thời gian gần đây kinh doanh căn hộ cho thuê dành cho giới trí thức đã trở thành xu hướng được ưa chuộng khiến cho làn sóng đầu tư căn hộ cho thuê tại Bình Dương được đánh giá có nhiều tiềm năng trong tương lai.

Cộng hưởng cùng tiền đề đó, New Galaxy mang vị trí kết nối thuận tiện bởi hạ tầng liên kết vùng phát triển cùng hệ thống tiện ích đồng bộ sẽ đảm bảo thu hút nguồn khách thuê ổn định cũng như khả năng tăng giá hấp dẫn theo thời gian.

NEW GALAXY - CỘNG ĐỒNG TRI THỨC PHÍA ĐÔNG SÀI GÒN

Bỏ lại sau lưng những bộn bề và khói bụi của Sài Gòn, Khu căn hộ đẳng cấp New Galaxy chào đón bạn đến với không gian sống xanh mát, bình yên giữa một cộng đồng trí thức. Được quy hoạch tối ưu, New Galaxy có quy mô gần 3 ha, gồm 6 tòa cao 19 tầng mang lại tầm nhìn thông thoáng với 95 căn Shop house và gần 2.000 căn hộ có thiết kế thân thiện, tràn ngập ánh sáng sẽ mang lại vượng khí, tài lộc cho quý cư dân.

