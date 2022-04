Giá chung cư Hà Nội tăng 4-5%, người dân tìm mua nhà giá dưới 25 triệu đồng/m2 không có

Giá căn hộ chung cư tại các địa phương những tháng đầu năm nay đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Không còn chung cư giá dưới 25 triệu đồng/m2 ở các thành phố lớn.

Anh Nguyễn Hùng Văn, quê ở Thái Bình cùng vợ và con thuê nhà ở Hà Nội sinh sống gần chục năm nay. Sau thời gian dài tiết kiệm, cùng với việc bán mảnh đất ở quê, vợ chồng anh ‘dắt lưng’ được khoảng 1 tỷ đồng. Không có nhiều tiền nên anh đã chọn khu vực huyện Thanh Trì để tìm mua chung cư mong sẽ chọn được căn hộ phù hợp với tài chính sẵn có.

Hai vợ chồng tìm khắp nhưng chỉ còn dự án nhà ở xã hội là có giá thấp nhất, vừa đúng tầm tiền của mình nhưng quá tiếc vì gia đình anh không nằm trong đối tượng được mua loại nhà này.

Tìm sang các dự án chung cư thương mại, anh ‘nhắm’ một dự án nằm ở xã Tứ Hiệp, căn có diện tích nhỏ nhất chỉ 63m2 có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, nhưng anh giật mình khi các căn hộ này đều có giá 28-29 triệu đồng/m2, rơi vào gần 2 tỷ đồng/căn.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở, đất ở tăng cao so với thu nhập của người dân; ở thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, không còn căn hộ chung cư giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Nếu mua rồi vay ngân hàng, vợ chồng anh Văn lo không đủ sức trả gốc và lãi hàng tháng khi phải vay quá nhiều.

“Giá chung cư cứ cao thế này, chưa biết bao giờ vợ chồng tôi mới tìm được chốn ‘an cư’, thoát cảnh thuê nhà hàng tháng’, anh Văn lo lắng.

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở, đất ở tăng cao so với thu nhập của người dân. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hầu như không còn căn hộ chung cư có giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021.

Theo đó, tại Hà Nội giá nhà chung cư tăng khoảng 4-5%, cao hơn so với TP Hồ Chí Minh trong khi giá chung cư ở nơi đâ chỉ tăng khoảng 1-2% so với cuối năm 2021.

Trên thị trường, căn hộ chung cư trung cấp, có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2 vẫn là phân khúc chủ đạo. Tại Hà Nội, một số dự án như Sunshine Garden (Hai Bà Trưng) có giá khoảng 37,1 triệu đồng/m2, Hapulico Complex (Thanh Xuân) có giá khoảng 33,8 triệu đồng/m2, Sunshine City (Bắc Từ Liêm) có giá khoảng 41,8 triệu đồng/m2…

Hay tại TP Hồ Chí Minh, dự án chung cư An Gia Skyline (quận 7) có giá khoảng 38,6 triệu đồng/m2, Happy Valley (quận 7) có giá khoảng 47,6 triệu đồng/m2…

Ngoài ra, thị trường cũng xuất hiện những căn hộ cao cấp có mức giá trên 50 triệu đồng/m2, thâm chí tại TP.HCM có dự án chung cư có giá tới 200 triệu đồng/m2.

Mức tăng giá của chung cư, theo Bộ Xây dựng vẫn còn thấp hơn so với nhà đất. Cụ thể, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền trong 3 tháng đầu năm nay có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư, bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý trước.

Thậm chí, cuối tháng 3 vừa qua, tại một số địa phương, các vùng ven Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đồng Nai… lại có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh, một số nơi mức giá tăng 15 – 20% so với cuối năm 2021. Mức tăng này tương tự thời điểm cuối quý 1, đầu quý 2 năm 2021, tuy nhiên mức độ lan rộng và biên độ tăng giá thấp hơn.

Con số cụ thể cho thấy, tại Hà Nội, các khu vực vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức như gần cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương giá đất khoảng hơn 100 triệu đồng/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng giá khoảng 150 triệu đồng/m2; khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn….

Tại TP Hồ Chí Minh, đất nền tại dự án Thủ Thiêm Villa (quận 2) có giá khoảng 125,3 triệu đồng/m2; The EverRich III (quận 7) có giá khoảng 117,5 triệu đồng/m2; dự án Đông Tăng Long (quận 7) có giá khoảng 64,4 triệu đồng/m2; dự án Hoàng Anh Minh Tuấn (quận 9) có giá khoảng 91,5 triệu đồng/m2; dự án Kim Sơn (quận 7) giá khoảng 136,5 triệu đồng/m2….

Tại Đà Nẵng, dự án FPT City (quận Ngũ Hành Sơn) có giá khoảng 60 triệu đồng/m2; dự án tại Halla Jade Residences (quận Hải Châu) có giá khoảng 90 triệu đồng/m2.

Tại Hải Phòng, dự án tại khu đô thị Bắc Sông Cấm (huyện Thủy Nguyên) có giá khoảng 82,3 triệu đồng/m2; dự án Him Lam Hùng Vương (quận Hồng Bàng) có giá khoảng 34,8 triệu đồng/m2.

Hay ở Bình Dương, dự án Green Square (TP Dĩ An) có giá khoảng 140 triệu đồng/m2; dự án VSIP I Bình Dương (TP Thuận An) có giá khoảng 90 triệu đồng/m2.

Còn ở Đồng Nai, dự án tại Đại Phước Lotus (H. Nhơn Trạch) có giá khoảng 55 triệu đồng/m2; dự án tại khu dân cư đường 5 nối dài (TP Biên Hòa) có giá khoảng 70 triệu đồng/m2.

Còn ở Khánh Hòa, dự án tại Khu đô thị mới Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) có giá khoảng 125 triệu đồng/m2; dự án tại Khu đô thị biển An Viên (TP Nha Trang) có giá khoảng 120 triệu đồng/m2….

Minh Thư