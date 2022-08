Giá chung cư Hà Nội đã tăng rất cao, liệu giá có giảm?

Trong 7 tháng đầu năm nay, chung cư là loại hình bất động sản duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng. Thế nhưng, mức giá bán các căn hộ tầm trung đều khá cao, dao động 35 – 60 triệu đồng/m2…

Vợ chồng chị Hoàng Lan vừa chốt mua một căn hộ tại dự án Tecco Diamond ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) sau một thời gian dài tìm kiếm mua chung cư.

Theo chị Lan, từ đầu năm ngoái vợ chồng chị có kế hoạch tìm mua căn hộ ở quận Thanh Xuân hoặc Cầu Giấy là khu vực gần với nơi làm việc của vợ hoặc chồng; thế nhưng sau đó dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng đến thu nhập, rồi giá nhà tăng quá cao khiến vợ chồng chị phải thay đổi kế hoạch.

Mức giá bán các căn hộ chung cư tầm trung ở Hà Nội đều khá cao, dao động 35 – 60 triệu đồng/m2…

“Có hơn 2 tỷ đồng, nếu mua căn hộ ở các quận theo kế hoạch thì sẽ phải vay thêm ngân hàng nên vợ chồng tôi quyết định đi xa mua nhà để không phải vay mượn. Chúng tôi chốt mua căn hộ 63m2, 2 phòng ngủ với giá ngót 2 tỷ đồng ở dự án tại huyện Thanh Trì đã có nội thất cơ bản, chỉ cần làm nội thất ở bếp và mua sắm thêm ít đồ là ở được ngay. Tìm chung cư giá dưới 30 triệu đồng/m2 ở Hà Nội giờ quá khó”, chị Lan chia sẻ.

Thực tế trên thị trường chung cư Hà Nội hiện nay, giá bán các căn hộ tầm trung đều khá cao, dao động từ 35 – 60 triệu đồng/m2 với các dự án mới bàn giao hoặc dự kiến bàn giao và một số dự án đã sử dụng được 3-4 năm.

Đơn cử, tại khu vực phường Yên Hòa, Trung Kính (quận Cầu Giấy) hay Nhân Chính, Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân)… nơi tập trung nhiều dự án chung cư tầm trung, các căn hộ đã đưa vào sử dụng 3-5 năm nay đều có mức giá rao bán từ 42 - 50 triệu đồng/m2.

Hay quanh khu vực đường Lê Văn Lương, các dự án chung cư mới ở vài năm rao bán đều có mức giá 50-60 triệu đồng/m2. Thậm chí, có dự án mới đang xây dựng còn rao bán giá từ 80 triệu đồng/m2 trở lên.

Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, trong 7 tháng đầu năm nay, chung cư là loại hình bất động sản duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng. Các phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp lần lượt tăng 3%, 9% và 2% về mức độ quan tâm so với cùng kỳ năm trước. Mặt bằng giá rao bán căn hộ Hà Nội cũng tăng từ 6% đến 13% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng này còn cao hơn so với tốc độ tăng giá của căn hộ chung cư ở TP Hồ Chí Minh (tăng từ 4% đến 8%).

Sở dĩ giá chung cư Hà Nội tăng nhanh hơn chung cư TP.HCM, theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, nguồn cầu ngày càng cao, trong khi giá vật liệu xây dựng liên tục tăng nên việc điều chỉnh giá bán là điều dễ hiểu.

Trước đó, nền giá căn hộ tại TP.HCM cao hơn đáng kể so với Hà Nội. Nhưng đến hiện tại, với mức giá điều chỉnh gần như ngang nhau song lại diễn ra trên 2 nền giá khác nhau thì tỷ lệ phần trăm thay đổi tất yếu sẽ khác nhau.

Đồng thời, trong vài năm trở lại đây, khu vực vùng ven Hà Nội liên tục xuất hiện các cơn “sốt đất”, qua đó đẩy giá mặt bằng chung của các phân khúc khác trong đó có chung cư lên cao.

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung mới của tất cả các phân khúc trong 6 tháng đầu năm đều hạn chế, giá bán bất động sản tiếp tục tăng mạnh từ đất nền, biệt thự đến căn hộ chung cư. Các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ bình dân với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2. Căn hộ trung cấp có mức giá 30-50 triệu đồng/m2 là sản phẩm chủ đạo trên thị trường.

Còn theo đánh giá của Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), việc thị trường nhà ở đang phát triển theo hình tháp ngược, với số lượng căn hộ cao cấp chiếm lĩnh rổ hàng, còn số lượng căn hộ bình dân vốn dành cho đa số người dân lại có tỷ lệ bằng không. Thực trạng này là dấu hiệu của sự thiếu bền vững, cần cấp thiết điều chỉnh lại.

Theo chuyên gia trong ngành, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá đất tăng, nguồn cung khan hiếm, thấp nhất trong vòng 5 năm qua… là những lý do chính khiến căn hộ chung cư khó giảm giá.

Tuy nhiên, sức mua khó đạt được sự mạnh mẽ như trước vì thu nhập bình quân của người dân chưa bắt kịp với mức độ tăng của bất động sản. Mặt khác, nhóm đối tượng sử dụng đòn bẩy tài chính đang gặp nhiều khó khăn hơn khi chính sách hỗ trợ cho vay bất động sản đang được kiểm soát chặt chẽ.

Minh Thư