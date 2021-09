“F5” cuộc sống tại tổ hợp hạng A phía Tây Hà Nội

The Matrix One là dự án hiếm hoi ở Hà Nội sở hữu tính năng “F5” hoàn hảo cho cuộc sống của cư dân với nhiều bộ lọc siêu sạch từ trong căn hộ đến không gian cộng đồng.

Theo Báo cáo tình trạng không khí toàn cầu năm 2020, ô nhiễm không khí là “kẻ giết người thầm lặng”, gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu 5.000 tỷ USD mỗi năm. Báo cáo cũng cho thấy, việc sống ở những khu vực ô nhiễm, gần nơi có giao thông đông đúc, trong môi trường kín tạo cơ hội cho các loại virus gây hại phát tán, lây lan.

Đó là lý do trong cuộc khảo sát mới đây của một diễn đàn bất động sản với hơn 10.000 người tham gia, khoảng 60% cho biết khi có điều kiện sẽ chuyển đổi chỗ ở sang các dự án được quy hoạch bài bản, thoáng đãng hơn.

Tổ hợp hạng A The Matrix One nằm đối diện công viên 14ha xanh mát.

Nhìn nhận về xu hướng này, đại diện MIKGroup, đơn vị phát triển The Matrix One cho biết, nếu trước kia điều người mua nhà quan tâm đầu tiên là “nhất vị, nhị hướng”, thì nay họ chú trọng nhiều hơn đến không gian sống. Nhu cầu này sẽ còn gia tăng nhanh chóng vì đa số người mua/thuê đòi hỏi cao về những tiện ích chăm sóc sức khỏe riêng như hệ thống lọc không khí, lọc nước… đến từng căn hộ.

Thực tế, The Matrix One được “thiết kế” để đón đầu xu hướng sống nói trên. Đó là tạo lập một môi trường chung cư khác với điều mọi người vẫn nghĩ bằng những bộ lọc tối ưu, giúp tạo ra “vùng xanh” an toàn trước tác động tiêu cực của dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Gần như duy nhất tại phía Tây Hà Nội, The Matrix One sở hữu bộ lọc điều hòa không khí siêu an toàn từ lớp “áo giáp xanh” công viên - hồ nước 14ha và 4 lớp cây xanh nội khu. Viện Nghiên cứu cây xanh Canada (FCA) từng cho biết, một cây khỏe mạnh có thể hấp thụ khoảng 2,5kg CO2, hấp thụ từ 3.000 đến 7.000 hạt bụi/m3 không khí mỗi năm.

Khu tập yoga xanh mát trong nội khu dự án.

Chủ đầu tư còn chú trọng lựa chọn nhiều giống cây quý, tuổi thọ cao có giá trị lọc không khí, an thần và dưỡng tâm như: Long não, nhài Nhật, hồng, nguyệt quý, chà là Trung Đông... được sắp xếp khoa học nhằm tạo ra một tiểu vùng khí hậu đặc biệt giữa lòng đô thị náo nhiệt.

Tại vườn Nhật trên tầng 43 của hai tòa căn hộ là các chậu cây bonsai được tuyển chọn từ những nhà vườn có truyền thống lâu đời, kết hợp với các cây hàng trăm năm tuổi được nhập khẩu từ Nhật, hình thành khu “Zen garden” lý tưởng để ngắm hoàng hôn… Đó không chỉ là bộ lọc không khí, nó còn được sắp xếp theo khoa học tâm lý để “F5” tâm hồn con người.

Căn hộ tại The Matrix One sở hữu tầm view panorama “triệu đô” thu trọn cảnh sắc với kính Low-E chạm sàn.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Huệ - Phó Giám đốc MIKHome, bên cạnh hệ tiện ích hiện đại, đẳng cấp, chủ đầu tư The Matrix One còn tạo lập không gian sống tốt cho sức khỏe, đảm bảo an toàn, riêng tư. Một trong số đó là việc MIKGroup quyết định phủ kín mặt ngoài căn hộ bằng hơn 25.000 m2 kính Low-E cực đắt đỏ.

Tất nhiên, “đắt xắt ra miếng”, kính Low-E không chỉ tạo ra tầm nhìn 360 độ đầy nghệ thuật giữa tầng không mà còn hạn chế hấp thụ nhiệt, giảm tia cực tím, tăng lượng vitamin D, tiết kiệm năng lượng. Căn hộ sẽ trở nên ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè, giải quyết được vấn đề ẩm thấp trong mùa nồm - đặc trưng của khí hậu miền Bắc.

Từ môi trường sống có “chỉ số sức khỏe cao” ở không gian ngoại khu, trong mỗi tòa nhà, căn hộ, nhà phát triển The Matrix One cũng không tiếc chi phí trang bị những vật liệu hoàn thiện hàng đầu thế giới, an toàn cho sức khỏe. Thay vì sử dụng hệ thống điều hòa kín, hệ thống cấp khí tươi tại mỗi hành lang giúp không khí được lưu thông, triệt tiêu môi trường tồn tại của các loại virus độc hại.

Phòng tập gym hiện đại ở tầng 23 dự án.

Đặc biệt, mỗi căn hộ tại The Matrix One đều được trang bị thiết bị lọc không khí cục bộ cho phòng khách. Đây được đánh giá là giải pháp tân tiến, hiện đại bậc nhất tại Hà Nội hiện nay. Chủ đầu tư cũng cho lắp đặt thiết bị lọc nước tinh khiết tại vòi ở khu bếp, đảm bảo quy chuẩn của Bộ Y tế .

Minh An