Đất nền hết hot, tiền 'đổ' sang chung cư, giá chung cư liệu có tăng mạnh?

Chung cư Hà Nội tăng giá trung bình 1-3%

Dịch bệnh kéo dài, phức tạp, thị trường bất động sản cũng đã có những thay đổi về “khẩu vị”.

Chung cư là phân khúc phần lớn phục vụ nhu cầu thực nên luôn được quan tâm, nhất là không bị “sốt” hay thổi giá theo hạ tầng như đất nền. (Ảnh: Minh Thư).

Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn cho thấy, trong tháng 5/2021, hầu hết các loại hình bất động sản khác đều có xu hướng suy giảm lượt quan tâm do ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên căn hộ chung cư là loại hình ghi nhận nhu cầu tìm mua gia tăng ở cả thị trường Hà Nội và TP.HCM.

Theo đó, mức tăng quan tâm về chung cư lần lượt là 12% và 8% so với tháng 4. Nhu cầu được chia đều cho các dòng sản phẩm ở cả 3 phân khúc cao cấp, trung cấp và bình dân.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, lượt quan tâm chung cư tăng, đất nền giảm trong dữ liệu tháng 5 cho thấy xu hướng diễn ra tất yếu sau giai đoạn “sốt nóng” của đất.

“Điều này được lý giải bởi trong “cơn sốt” quý 1, nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường, giá đất nền đã tăng lên ngưỡng cao. Từ nửa cuối tháng 4, thị trường bắt đầu hạ nhiệt, giá chững và nhu cầu giảm. Sang tháng 5, thị trường gặp khó do dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại khiến dòng tiền và sự quan tâm của thị trường có sự dịch chuyển. Nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn những sản phẩm bất động sản có mức giá tăng chưa cao, mặt bằng giá hấp dẫn hơn”, ông Quốc Anh nói.

Bên cạnh đó, theo ông Quốc Anh, chung cư trước nay vốn vẫn luôn là loại hình nhận được nhiều sự quan tâm vì phục vụ phần lớn là nhu cầu thực. Giá chung cư có mức tăng ổn định, ở ngưỡng hợp lý, không bị “sốt” hay thổi giá theo hạ tầng như đất nền. Vài năm gần đây, chung cư Hà Nội có mức tăng giá trung bình 1 - 3% theo năm.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, theo quan sát của đơn vị nghiên cứu thị trường Savills, các chủ đầu tư giảm quy mô mở bán khiến nguồn cung căn hộ chung cư “tung” ra thị trường sơ cấp giảm 27% theo năm xuống còn 21.300 căn hộ.

Chính vì nguồn cung hạn chế nên đã đẩy giá tăng. Cụ thể, trong quý 2 vừa qua, giá chào bán căn hộ trên thị trường sơ cấp trung bình là 1.625 USD/m2, tăng 7% theo quý và 11% theo năm, các dự án hạng B tăng mạnh nhất đạt mức 13% theo năm.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận tư vấn Savills Hà Nội đánh giá, đây là quý thứ 10 liên tiếp giá bán sơ cấp tăng. Nguồn cung ít, cơ sở hạ tầng được cải thiện, tiêu chuẩn phát triển cao hơn và giá thép tăng gần đây đã dẫn đến sự gia tăng mạnh về giá căn hộ.

“Từ năm 2017, giá sơ cấp đã tăng 14% mỗi năm tại quận Cầu Giấy; giá bán sơ cấp tại quận Long Biên tăng 12%/năm; tại các quận, huyện Đống Đa, Thanh Xuân, Từ Liêm, Hoài Đức, Hoàng Mai, Thanh Trì cũng ghi nhận giá tăng.

Chênh lệch về giá bất động sản giữa khu vực thành thị và vùng lân cận đang được thu hẹp do cơ sở hạ tầng cải thiện và các dự án ở xa sẽ có nhiều tiện ích đa dạng để bù đắp cho bất lợi về vị trí. Các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm kết nối đã và đang góp phần bao gồm đường Vành đai 3 mở rộng và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2”, bà Hằng nhận định.

TP.HCM vắng bóng căn hộ bình dân

Còn tại TP.HCM, nguồn cung căn hộ bình dân đang sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của JLL Việt Nam, nguồn cung nhà ở bình dân giai đoạn 2019-2020 chỉ đạt khoảng 5.000 căn.

Bà Lê Thị Huyền Trang, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường của JLL Việt Nam cho hay, tỷ lệ giá bán so với thu nhập ngày càng tăng có thể thấy không có dấu hiệu dư cung trên thị trường. Tuy nhiên, con số này dự báo thị trường bất động sản đang phát triển không đồng đều và thị trường đang cần có sự điều chỉnh về cấu trúc.

Theo bà Trang, có nhiều lý do tác động đến mức tăng giá trung bình toàn thị trường. Thứ nhất, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn còn bị kiểm soát chặt chẽ, quỹ đất có tiềm năng phát triển nhà ở bình dân khá khan hiếm. Khả năng tiếp cận nguồn dự án tiềm năng cũng vì thế mà hạn chế khiến các nhà phát triển khó có thể tính được bài toán căn hộ giá rẻ.

Tiếp đến là thủ tục phê duyệt các dự án mới bắt đầu vào cuối năm 2018 bị trì hoãn đã cản trở khả năng khởi động dự án theo kế hoạch. Do đó, các chi phí phụ phát sinh như lãi vay hoặc chi phí hoạt động cuối cùng được tính vào giá bán.

Tuy nhiên, bà Trang nhận định, mặt bằng giá chung hiện đang tăng nhanh hơn nhiều so với mức tăng của các yếu tố hỗ trợ nguồn cầu, nhất là mức tăng thu nhập, điều này có nghĩa là tốc độ tăng giá trong thời gian sắp tới sẽ có sự điều chỉnh chậm lại cho đến khi các yếu tố hỗ trợ nguồn cầu bắt kịp nhịp tăng này.

Bên cạnh đó, áp lực tăng giá dự kiến cũng sẽ giảm bớt khi nguồn cung mới gia tăng sau khi các vấn đề pháp lý hiện hành được giải quyết.

“Việc thiếu vắng các dự án có giá bình dân cũng mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư và nhà phát triển trong nước mở rộng thị phần, đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình trong phân khúc này. Mặc dù lợi nhuận biên trên từng dự án có thể kém hấp dẫn hơn so với các phân khúc cao cấp, nhưng quy mô tiềm năng rất lớn của phân khúc này sẽ là yếu tố hấp dẫn nên cân nhắc. Các dự án bình dân có tốc độ bán tốt hơn do có mức giá thấp; nguồn cung tại phân khúc này có mức tăng trưởng chậm hơn so với các dự án cao cấp, do đó sự cạnh tranh về khách hàng sẽ ít quyết liệt hơn”, bà Trang đánh giá thêm.

Minh Thư