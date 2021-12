Dự án trên ‘đất vàng’ xây thô chọc trời rồi ‘đắp chiếu’, người mua nhà kêu cứu khắp nơi

Dự án Manhattan Tower 'đắp chiếu' nhiều năm nay và chưa hẹn ngày tái khởi động.

Bỏ ra từ vài trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng để mua căn hộ tại dự án có địa chỉ 21 Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội) nhưng nhiều năm nay người mua nhà vẫn không thể nhận nhà về ở khi dự án xây cao "chọc trời" rồi dừng thi công, "đắp chiếu".

Theo quan sát của PV Infonet, dự án hiện chỉ có bảo vệ trông coi, cửa vào công trình luôn trong tình trạng khóa chặt; bên trong dự án ngổn ngang vật liệu, sắt thép hoen gỉ, cảnh tượng hoang tàn...

Dự án trên nằm ở vị trí đắc địa, ngay mặt đường Lê Văn Lương (Thanh Xuân, Hà Nội).

Ban đầu dự án có tên Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư, nhưng sau khi được giao đất vào năm 2009, đơn vị này đã không tự triển khai, mà hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Ba Đình (Công ty Ba Đình).

Mặc dù đã tổ chức lễ khoan nhồi cọc từ năm 2009, nhưng mãi đến năm 2017, dự án mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng.

Đến đầu năm 2018, dự án Thành An Tower được tái khởi động với tên gọi mới là Manhattan Tower và xuất hiện đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Landmark Holdings. Đơn vị này cũng trực tiếp phân phối lại các sản phẩm đến khách hàng.

Theo hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và các khách hàng, dự kiến tháng 5/2019, dự án sẽ cất nóc và bàn giao căn hộ vào quý 4/2019.

Chủ dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Ba Đình.

Những tưởng sau khi có thêm đơn vị mới tham gia phát triển, dự án sẽ sớm cán đích, người mua nhà sẽ được nhận nhà đúng tiến độ. Tuy nhiên, theo phản ánh của khách hàng, dự án đã dừng triển khai từ tháng 12/2018 sau khi xây dựng đến tầng 21 trên tổng số 30 tầng của dự án. Công trường dự án im lìm, bất động từ đó đến nay.

Trong một thông báo cho khách hàng vào năm 2019, Công ty CP Landmark Holdings cho biết, sau nỗ lực đàm phán giữa lãnh đạo Landmark Holdings và Công ty Ba Đình, ngày 11/6/2019, Landmark Holdings nhận được văn bản về việc thu hồi quyền khai thác dự án, nhận bàn giao toàn bộ tài liệu liên quan đến khách hàng, công nợ phải thu của dự án Manhattan. Công ty Ba Đình sẽ tiếp quản lại toàn bộ khách hàng mua nhà dự án từ ngày 15/8/2019.

Cảnh hoang tàn bên trong dự án Manhattan Tower bỏ hoang nhiều năm.

Với mong muốn được đối chất với chủ đầu tư - Công ty Ba Đình để làm rõ câu trả lời về tiến độ dự án, đại diện nhóm khách hàng đã nhiều lần tìm đến tận địa chỉ trụ sở của công ty này nhưng đều không gặp được lãnh đạo công ty.

Đầu năm 2020, có khách hàng nhận được thông báo của Công ty Ba Đình về tiến độ xây dựng dự án. Tuy nhiên, theo thông báo này chủ đầu tư chỉ nói “lời xin lỗi” khách hàng; đồng thời nêu lý do chung chung “... trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty đã gặp một số vấn đề khó khăn nên dự án tạm thời dừng thi công. Hiện nay, Công ty Ba Đình đang làm việc để thống nhất khởi công lại dự án trong thời gian sớm nhất, đảm bảo bàn giao nhà cho khách hàng”.

Nhìn cảnh tượng này, người mua nhà không khỏi xót xa khi đã đóng tiền để mua nhà tại dự án mà đến nay vẫn chưa biết đến bao giờ dự án có thể tiếp tục được xây dựng.

Thời gian sớm nhất này là bao giờ, khách hàng chỉ biết chờ đợi trong vô vọng, bức xúc. Nhiều khách hàng đã phải gửi đơn thư kêu cứu tới Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và hy vọng những vướng mắc này được tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Đây không phải là dự án đầu tiên mà người mua nhà khốn khổ với Công ty Ba Đình, bởi cách trục đường Lê Văn Lương không xa, dự án 110 Trần Phú (Hà Đông) cũng “đắp chiếu” hơn chục năm nay khiến hơn 300 khách hàng mua nhà bức xúc.

Tại dự án này, có trường hợp mua nhà cho con gái lên học đại học, nhưng con học xong ra trường đi làm nhiều năm, còn bố thì đã qua đời, nhưng dự án vẫn chưa xây xong, chưa hẹn ngày bàn giao.

Người mua nhà tại dự án 110 Trần Phú cũng gửi đơn thư kêu cứu khắp các ban ngành, đến tháng 5/2021 vừa qua, UBND TP Hà Nội mới giao giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phối hợp xử lý nghiêm chủ đầu tư dự án trong việc chậm tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo quy định để bàn giao căn hộ, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Minh Thư