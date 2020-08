Doanh thu lao dốc vì Covid-19, DN bất động sản tìm cách 'thoát hiểm' cuối năm

Dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu có lúc sụt giảm tới 80% nhưng doanh nghiệp bất động sản vẫn quyết tâm duy trì, tăng tốc để về đích cuối năm. (Ảnh: Minh Thư)

Thực hiện một cuộc khảo sát đối với 15 ngành nghề chính, chiếm tới 80% GDP cho thấy bất động sản là một trong 8 lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trước tác động của dịch Covid-19. Đây là ý kiến được TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia lĩnh vực tài chính - ngân hàng chia sẻ tại tọa đàm bất động sản trong vòng xoáy bất định mới đây.

Ông Lực cho biết, tổng giá trị sang nhượng bất động sản đã giảm 0,4% so với cùng kỳ trong 7 tháng đầu năm trong khi giá cổ phiếu ngành giảm tới 16% so với đầu năm. Trong khi đó, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh do Covid-19 tăng tới 98% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Lực, tác động của dịch bệnh đối với doanh nghiệp bất động sản là rất lớn và thị trường bất động sản cũng đang đối mặt với một số thách thức cũng như cơ hội mới.

Với doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Tập đoàn Đại Phúc Land cho biết, ảnh hưởng của Covid-19 đã làm doanh số quý 1 của công ty giảm 50%, quý 2 có sự phục hồi nhưng chưa cao, lượng lao động không giảm.

Tuy nhiên, cuối năm nay, Tập đoàn Đại Phúc dự kiến sẽ đưa ra sản phẩm căn hộ có giá trị phù hợp với thu nhập của khách hàng.

“Dù dịch bệnh nhưng chúng tôi vẫn duy trì hoạt động đầu tư phát triển dự án, có kịch bản điều chỉnh trong tình huống mới khi xảy ra. Hiện chúng tôi đầu tư phát triển một đại đô thị tại khu Đông Bắc TP.HCM, hướng tới nhu cầu nhà ở là chính. Theo đó, dự án có tới 50% sản phẩm để ở và khách hàng có thể đầu tư mang tính dài hạn. Bước đầu nhận thấy sự quan tâm của khách hàng chiếm 50-70% hồi phục so trước đại dịch, tuy nhiên tâm lý khách hàng có phần cân nhắc thận trọng”, bà Hương nói.

Còn ông Trương Hữu Quang - Phó Tổng giám đốc Tuấn Minh Group nói “Năm 2020, do dịch Covid-19 tác động, có những thời điểm doanh thu sụt giảm tới 70-80%”.

Tuy nhiên, ông Quang cho rằng giai đoạn khó khăn này là sẽ là phép thử cho doanh nghiệp bất động sản. Doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, có kế hoạch rõ ràng cho 6 tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo. Và mặc dù ảnh hưởng của Covid-19 nhưng nhân lực công ty không giảm nhiều, mà chuyển sang hoạt động online.

Ông Đinh Thế Quỳnh - Phó tổng giám đốc Hải Phát Land cho rằng, thị trường bất động sản Việt Nam so với thế giới vẫn còn khá non trẻ nên chưa theo kịp xu hướng của thế giới. Đôi khi có những thời điểm mà cung không gặp được cầu, chẳng hạn lượng cầu lớn thì cung không đủ hoặc ngược lại.

Đặc biệt đầu năm 2020 lượng cung có sự phục hồi nhất định, nhưng lại gặp biến cố dịch bệnh. Điều này khiến hoạt động kinh doanh của Hải Phát Land cũng gặp khó khăn, có khi sụt giảm đến 70% lượng giao dịch.

Tuy nhiên, sang quý 2, khi kết thúc giãn cách xã hội, lượng giao dịch lại tăng hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ông Quỳnh, đầu năm 2020 lượng cầu lớn nhưng khó tiếp cận các chủ đầu tư do ảnh hưởng của dịch. Sang quý 2, doanh nghiệp bắt nhịp được và có sự thay đổi cách thức tiếp cận khách hàng.

“Các doanh nghiệp bất động sản sẽ tăng tốc trong quý 3 để về đích cuối năm. Những năm gần đây tháng cô hồn không ảnh hưởng nhiều, các chủ đầu tư và đơn vị môi giới cũng tung ra các chương trình để đánh vào tâm lý khách hàng”, ông Quỳnh nhận định.

