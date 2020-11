Điều gì đã thổi bừng sức sống mới cho Nam đảo Ngọc?

Nam đảo “khoác áo mới”

Paralia là một trong những khách sạn mini đầu tiên khai thác vận hành tại trung tâm khu phố thương mại Melodia bên Bãi Kem – Top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Hơn ai hết, chủ nhân khách sạn này là người cảm nhận rõ nét nhất sự đổi thay của Nam đảo, đặc biệt là bãi Kem, trong thời gian ngắn vừa qua.

Khu shophouse Melodia tại Bãi Kem thay đổi diện mạo khi hàng loạt khách sạn, nhà hàng đi vào vận hành.

“Du khách đến thăm Bãi Kem hồi đầu năm sẽ ngỡ ngàng khi quay lại đây dịp này. Nếu vào dịp đầu năm, phân khu Melodia vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thì nay, dãy shophouse sắc màu đang dần được lấp đầy bởi những nhà hàng, quán cà phê, khách sạn…, mang đến sức sống và hơi thở mới cho toàn khu vực. Tới đây, khi quảng trường biển, chuỗi nhà hàng hải sản biển và tổ hợp công cộng bãi Kem đi vào vận hành sẽ tạo nên một diện mạo mới mẻ cho Bãi Kem”, anh Nguyễn Hữu Hiệu, Giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Paralia chia sẻ.

Không chỉ Bãi Kem, hàng loạt công trình điểm nhấn khác tại Nam đảo như Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, biệt thự làng biển Sun Premier Village Kem Beach Resort hay khu phố thương mại phong cách Địa Trung Hải Sun Premier Village Primavera cũng đang gấp rút hoàn thiện, đưa vào kinh doanh, vận hành, thổi bừng sức sống Nam đảo.

Có thể nói, sau 5 năm công phu kiến tạo, Sun Group đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho mảnh đất này. Từ một làng chài nghèo hoang vắng, Nam đảo vươn tầm trở thành thiên đường du lịch đẳng cấp quốc tế, với gần 50 công trình đẳng cấp. Sự đổi thay mang tính đột phá này mang đến cho Nam đảo cơ hội ghi danh lên bản đồ du lịch thế giới.

Diện mạo mới của Nam Phú Quốc với hàng loạt công trình biểu tượng, tạo dấu ấn riêng biệt.

Bên cạnh thiên nhiên trác tuyệt vốn có và hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí – bất động sản cao cấp đã thành hình, trong năm 2021 tới đây, bức tranh Nam đảo thêm phần toàn bích nhờ những công trình mang tính biểu tượng, không chỉ gia tăng sự khác biệt so với những nơi khác, mà còn định hình một Nam đảo độc nhất trên thế giới.

Đó là cây cầu tình yêu lãng mạn – dự kiến trở thành điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, là show diễn Vortex tiên phong mang công nghệ trình chiếu ánh sáng hiện đại bậc nhất thế giới đến với đảo Ngọc, là tháp đồng hồ Central Village tái hiện hình ảnh ngọn tháp cao vút màu đỏ gạch giữa quảng trường San Marco tráng lệ tại trung tâm khu phố mua sắm sầm uất Sun Premier Village Primavera…

Nam đảo đầy phong cách với dãy nhà phố Sun Premier Village Primavera đậm chất Địa Trung Hải.

Cùng với sự lột xác về cảnh quan diện mạo, Nam đảo cũng đang dần hình thành một nét văn hóa mới mang dáng dấp của những đô thị du lịch hiện đại và văn minh trên thế giới, nơi du khách tìm được cả nét đặc trưng bản địa bên cạnh hơi thở văn hóa thế giới, trải nghiệm hành trình khám phá của một “công dân toàn cầu”. Nam đảo sôi động hơn nhờ tổ hợp thương mại – giải trí – nghỉ dưỡng Bãi Kem, phong cách hơn bởi kiến trúc theming của dãy nhà phố Sun Premier Village Primavera đậm chất Amalfi cổ trấn. Quán Limoni café trong khu đô thị đảo đầu tiên của Phú Quốc Sun Grand City New An Thoi cũng đã sẵn sàng mở cửa cho du khách “nhấp” trọn vị Địa Trung Hải bên những tách cafe chuẩn phong vị Ý. Sự đa dạng về văn hóa của Nam đảo đã gia tăng dư vị cho thiên đường du lịch hàng đầu Việt Nam.

Phiên bản mới không ngừng được “update” của Nam đảo khiến du khách mong muốn quay trở lại nhiều lần, gắn bó nhiều ngày và tìm kiếm được nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng hơn.

Thổi bừng sức sống Nam đảo

Cảnh quan và văn hóa mới đã hòa quyện, tạo nên sức sống mới cho vùng đất này.

Chỉ ở Nam đảo, du khách mới có thể tìm thấy đa dạng các trải nghiệm với đủ đầy cung bậc cảm xúc: Bình yên khi cùng gia đình nghỉ ngơi ngắm bình minh trên bãi Kem. Sang trọng khi được chiêu đãi những bữa ăn chế biến theo chuẩn 5 sao tại nhà hàng JW Marriott. Lãng mạn khi tản bộ trong công viên Limoni được lấy cảm hứng từ “Vườn cây trái ngọt lành” hay thư giãn thưởng thức trà chiều tại Central Village, ngắm hoàng hôn buông trên tách trà. Thăng hoa khi hòa mình vào hệ sinh thái đẳng cấp Nam đảo…

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi sẽ thu hút cư dân về an cư lạc nghiệp, mang lại sức sống mới cho Nam đảo.

Tới đây khi phường An Thới thành trung tâm mới của Nam đảo, chất sống của vùng đất này càng thêm mới mẻ. Bởi lẽ, đây là cơ hội để Nam đảo gia tăng khả năng tạo thị, thu hút một lượng lớn cư dân đến sinh sống, lập nghiệp, đặc biệt là nguồn lao động trẻ, có kiến thức và tay nghề cao, tạo nên sức sống mới cho vùng đất.

Những khu đô thị kiểu mẫu như Sun Grand City New An Thoi hứa hẹn sẽ trở thành nơi an cư lâu dài của cộng đồng cư dân mới, với chất lượng sống được nâng tầm. Khi Nam đảo bừng lên sức sống mới, ghi tên mình vào top những điểm phải đến của cả thế giới, thì chính những cư dân bản địa sẽ là người được hưởng lợi. Nhà đầu tư cũng hái “trái ngọt” bởi cơ hội đầu tư, kinh doanh thương mại trên những tuyến phố sầm uất mới.

Có được cơ hội phát triển rộng mở như vậy chính là nhờ chiến lược “thâm canh” cũng như tầm nhìn của Sun Group trong suốt hành trình 20 năm kể từ khi bén duyên, đặc biệt là nửa thập kỷ không ngừng kiến tạo, kiên định mục tiêu đưa Nam đảo trở thành biểu tượng mới của Phú Quốc.

Phương Dung