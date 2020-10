Dấu ấn MIKGroup tại thị trường Phú Quốc

Gia nhập thị trường bất động sản gần 6 năm, MIKGroup được xem như “hiện tượng” thành công ghi dấu ấn với 3 dòng sản phẩm là chung cư cao cấp mang thương hiệu Imperia, chung cư hạng A - The Matrix One; Villa – nhà phố với các dự án biệt thự, shophouse, nhà liền kề tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và bất động sản nghỉ dưỡng,nổi bật là dự án Sol by Meliá, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay.

Việc MIKGroup chọn Phú Quốc là điểm đến để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng là dự định táo bạo nhưng đầy thuyết phục. Bởi lẽ, Phú Quốc có đường bờ biển dài 150km với nhiều bãi biển đẹp trải dài từ Bắc đảo đến Nam đảo. Với cảnh quan thiên nhiên hài hòa, Phú Quốc được CNN lựa chọn là một trong 20 địa điểm có bãi biển hoang sơ đẹp nhất châu Á. Hấp dẫn của bất động sản đảo ngọc càng mạnh mẽ khi Phú Quốc được đề xuất thành lập thành phố.

Nhưng, việc đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng ở Phú Quốc không chỉ có mình MIKGroup thực hiện. Trước đó, nhiều địa danh tại Phú Quốc đã mang dấu ấn của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn... và MIKGroup đã phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng theo phong cách và lối đi riêng, mang dấu ấn thiết kế đặc biệt.

Một trong những sức hút mang đến thành công cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của MIKGroup là chiến lược hợp tác với nhiều tập đoàn quản lý vận hành hàng đầu thế giới với những “người khổng lồ”trong ngành du lịch như Meliá Hotels International trong phát triển Sol by Meliã, InterContinential Hotels Group trong phát triển Crowne Plaza Phú Quốc Starbay và Tập đoàn AccorHotels trong phát triển khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc là khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên tại bãi Ông Lang.

Ngay từ thời điểm khai trương đón khách vào cuối năm 2016, Sol by Meliá đã là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước. Tiếp nối thành công đó, MIKGroup tiếp tục mang đến 1 “bảo chứng vàng” cho dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc khi “hợp tác” với Mövenpick Hotels & Resorts. Dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc được đánh giá cao bởi vị trí đắc địa, dễ dàng tiếp cận với nguồn khách du lịch lớn cùng thiết kế các căn hộ hướng biển, công năng hiện đại và tiện ích.

Việc hội tụ nhiều ưu điểm, đặc biệt là chiến lược “bắt tay” với những tập đoàn hàng đầu thế giới trong thiết kế, xây dựng và vận hành, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc được giới đầu tư dự báo sẽ là một dự án hút khách bậc nhất tại Phú Quốc.

Đại diện đơn vị phát triển dự án - MIKGroup cho biết: “Với danh tiếng của Mövenpick Hotels & Resorts thuộc Tập đoàn AccorHotels trên khắp toàn cầu, Mövenpick Phú Quốc chắc chắn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ gia đình, các cuộc hội nghị thượng đỉnh, hoạt động tập thể của doanh nghiệp hay một lễ đường bên bờ biển của các cặp đôi”.

Các chuyên gia cho rằng, điểm thứ 2 khiến khu nghỉ dưỡng 5 sao do MIKGroup phát triển thành công, ghi dấu ấn với khách hàng là bởi vị trí đắc địa dành cho các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tọa lạc tại trung tâm của bãi Ông Lang – nơi được mệnh danh là “người đẹp say ngủ” của đảo ngọc Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc đảm sự yên bình, riêng tư mà các gia đình mong đợi trong mọi kỳ nghỉ.

Du khách vui đùa dưới làn nước trong xanh tại bể bơi của Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Ngay từ khi mở cửa vào tháng 3/2020 là Mövenpick Phú Quốc đã được nhiều gia đình Việt đánh giá cao. Dự án trở thành điểm đến được “khao khát” nhất mùa hè 2020 với thành tích liên tục “hết phòng” trong tháng 7, là lựa chọn của hàng loạt sao việt như: Ca sĩ Đoan Trang; gia đình Cam, Xoài; gia đình Hà Trúc; gia đình ca sĩ Hoàng Bách cùng các nhà thiết kế, đạo diễn, người mẫu nổi tiếng khác…Rất nhiều du khách đã tín nhiệm lựa chọn Mövenpick Phú Quốc cho kỳ nghỉ của gia đình và đầu tư các sản phẩm bất động sản tại Dự án khu nghỉ dưỡng để sở hữu những căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng và tinh tế.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc có tổng diện tích gần 52 ha với mật độ xây dựng hiện tại chỉ 12,32%, gồm các căn hộ khách sạn được thiết kế như hình cánh sóng, những biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng hướng biển và hướng hồ với nhiều tiện ích nổi bật như: bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, spa, gym, lobby lounge, phòng hội thảo… Với sự tham gia của các kiến trúc sư nổi tiếng trong và ngoài nước, Mövenpick Phú Quốc là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và dấu ấn địa phương trong từng đường nét.

“Với định hướng phát triển lâu dài tại Phú Quốc, chúng tôi tin rằng, khu nghỉ dưỡng đậm chất Thụy Sĩ 5 sao đầu tiên tại bãi Ông Lang sẽ góp phần đưa thương hiệu nghỉ dưỡng của Phú Quốc trở thành điểm đến an toàn, thân thiện trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc vừa đủ gần để dễ dàng kết nối tới các khu giải trí nổi tiếng như: Safari, casino quốc tế, sân golf... vừa đủ xa để tận hưởng kỳ nghỉ 5 sao đầy riêng tư, mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị", đại diện MIKGroup cho biết.

Tại mùa giải The World Luxury Hotel Awards 2020 diễn ra trong tháng 9 và tháng 10, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc được đề cử ba hạng mục quan trọng: "Khu nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho gia đình", "Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng nhất" và "Biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng nhất". Trước đó, Mövenpick Phú Quốc cũng đã giành nhiều giải thưởng bất động sản uy tín khác trong và ngoài nước “Dự án ven biển tốt nhất”, “Dự án khách sạn tốt nhất” và “Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất”, “Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất” năm 2020. Đơn vị phát triển MIKGroup đã từng vinh dự lọt vào Top 10 nhà bất động sản uy tín và giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018…

Phương Dung