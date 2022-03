Cư dân Goldmark City ‘tố’ chủ đầu tư Việt Hân-TNR lừa dối, điều chỉnh dự án 5 tầng thành 40 tầng

Bức xúc vì bị chủ đầu tư lừa dối, phản đối việc điều chỉnh xây dựng khu trung tâm thương mại, dịch vụ từ 5 tầng thành 40 tầng... cư dân Goldmark City đồng loạt căng đỏ băng rôn ở khu chung cư.

Cư dân khu nhà ở - văn phòng - dịch vụ (dự án Goldmark City) tại 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) do Công ty CP TNHH Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) làm chủ đầu tư hiện đang treo đỏ băng rôn để yêu cầu chủ đầu tư chấm dứt lừa dối và phản đối việc xây dựng khu C từ 5 tầng thành 40 tầng.

Chia sẻ với PV Infonet về những bức xúc và phản đối việc điều chỉnh xây dựng khu C từ 5 tầng thành 40 tầng, anh Nguyễn Văn Nhưỡng, chủ căn hộ ở tầng 29 – Tòa R4 cho hay: “Căn hộ nhà tôi ở có một hướng nhìn thẳng ra khu C, lúc tôi mua nhà ở dự án này và lựa chọn căn hộ này là vì view, hướng thông thoáng; chấp nhận giá đắt để mua. Khi ấy sa bàn giới thiệu dự án cũng chỉ thể hiện khu C là 5 tầng; nếu bây giờ xây khu C lên 40 tầng thì căn hộ nhà tôi sẽ mất view, mất hết tầm nhìn, giá căn hộ sẽ bị xuống thấp, đời sống sẽ bị ảnh hưởng”.

Bên cạnh đó, anh Nhưỡng bức xúc, việc điều chỉnh xây dựng khu C không hề lấy ý kiến từ những hộ cư dân bị ảnh hưởng như gia đình anh và nhiều bà con khác trong khu.

Khu C 5 tầng hiện chủ đầu tư đã và đang xây dựng với chiều cao 40 tầng.

Ông Đặng Tiền Phương, Trưởng Ban quản trị tòa R4 chung cư Goldmark City, phản ánh tới PV Infonet: Khu C là khu trung tâm dịch vụ thương mại, khi mở bán dự án vào năm 2015 chủ đầu tư có quảng cáo, cũng như hình ảnh ở bìa hợp đồng mua nhà... đều thể hiện khu C có 5 tầng. Tuy nhiên, hiện nay, chủ đầu tư đã và đang xây dựng khu C với chiều cao 40 tầng.

“Cư dân không hề hay biết, chỉ đến khi chủ đầu tư xây dựng, cắm biển tên dự án thì chúng tôi mới biết khu đất này sẽ được xây dựng tòa nhà cao 40 tầng. Đây là một hành động cố tình lừa đảo cư dân khiến cư dân phải căng băng rôn phản đối, gửi đơn thư đi khắp các cơ quan ban ngành của Hà Nội”, ông Phương nói.

Cư dân Goldmark City ‘tố’ Công ty Việt Hân lừa dối, bức xúc phản đối điều chỉnh quy hoạch đã căng đỏ băng rôn cả khu chung cư.

Theo Trưởng BQT tòa R4, cư dân phản đối quyết định số 5155 của UBND TP Hà Nội ký ngày 7/12/2021 về việc quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư bởi chủ đầu tư báo cáo sai sự thật với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

“Chủ đầu tư đã báo cáo sai sự thật ở công văn ngày 27/2/2021 khi khẳng định nghiêm túc thực hiện các quyết định xử phạt của UBND TP Hà Nội và đã chấp hành pháp luật của nhà nước về trật tự xây dựng và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, sau khi thanh tra Bộ Xây dựng về kiểm tra và có kết luận vào ngày 11/5/2021 đã nêu rõ: Thời điểm tháng 4/2021, chủ đầu tư chưa khắc phục nguyên trạng ban đầu đối với vi phạm tại các tòa R1, R4 là chưa thực hiện theo quyết định xử phạt của UBND TP Hà Nội.

Chủ đầu tư ‘biến’ khu sinh hoạt chung tại tầng 1 tòa R1 và R4 thành cửa hàng, siêu thị và ngân hàng để cho thuê; hành vi này đã bị cơ quan chức năng xử phạt 275 triệu đồng và yêu cầu khôi phục nguyên hiện trạng trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vào tháng 12/2020. Thế nhưng, đến nay đã hơn 1 năm trôi qua, chủ đầu tư vẫn chưa khôi phục lại hiện trạng như quyết định xử phạt yêu cầu”, ông Phương thông tin thêm.

Đây không phải là lần đầu cư dân Goldmark City xuống đường ‘tố’ chủ đầu tư là Công ty Việt Hân mà họ đã đấu tranh từ vài năm nay.

Bên cạnh đó, ông Phương cho biết, theo quy định, tất cả điều chỉnh quy hoạch so với quy hoạch gốc thì phải lấy ý kiến của cộng đồng cư dân, thế nhưng tại Goldmark City dù đã điều chỉnh vài lần thay đổi công năng sử dụng, tăng quy mô dân số, tăng số căn hộ... thì các cư dân đều không được lấy ý kiến. Cư dân gửi rất nhiều văn bản đến các cấp chính quyền, chủ đầu tư nhưng đều ‘im lặng”, ông Phương nói.

Cũng theo ông Phương, năm 2016, dự án Goldmark City đã có một lần điều chỉnh quy hoạch tăng quy mô căn hộ cả khu thêm 944 căn hộ, tức là tăng thêm 2 tòa, trong khi toàn bộ cơ sở hạ tầng vẫn giữ nguyên.

“Cơ sở hạ tầng không thay đổi, tăng thêm 2 tòa vốn đã gây sức ép cực lớn lên cơ sở hạ tầng hiện nay khi tình trạng tắc đường đã xảy ra, đoạn đường chỉ khoảng 200m nhưng phải mất đến 40 phút từ hầm để xe ra khu vực đèn xanh, đèn đỏ. Nếu xây thêm tòa nhà 40 tầng ở khu C sẽ tạo thêm sức ép cho cư dân khi có thêm hàng nghìn phương tiện giao thông, chắc chắn sẽ lại càng gây ách tắc giao thông xung quanh dự án”, ông Phương nêu.

Trước những bất cập này, ông Phương cho hay: “Cư dân Goldmark City kiến nghị UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư xây dựng khu C chỉ xây dựng đúng 5 tầng như quảng cáo. Đồng thời, cư dân kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi quyết định 5155 vì văn bản được ban hành dựa trên báo cáo sai sự thật của chủ đầu tư, cũng như không lấy ý kiến của cộng đồng cư dân”.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, tại thời điểm tháng 9/2016, khi khách hàng mua căn hộ và chủ đầu tư xảy ra xung đột trước thông tin chủ đầu tư có kế hoạch xây dựng khu C cao 40 tầng, chủ đầu tư đã có thư phúc đáp gửi khách hàng do Tổng giám đốc Bùi Quang Tuấn ký, khẳng định: “Tại thời điểm bàn giao căn hộ cho quý khách hàng, khu C (TTTM) vẫn chỉ có kế hoạch xây dựng không vượt quá 5 tầng. Trường hợp sau này chủ đầu tư nếu có kế hoạch xây dựng, cải tạo khác, ảnh hưởng đến tầm nhìn trực tiếp của một số căn hộ, khi đó chủ đầu tư sẽ chủ động xem xét hỗ trợ các căn hộ này”.

