Cư dân Goldmark City phản đối dự án 5 tầng chuyển đổi lên 40 tầng: Vì sao không lấy ý kiến cư dân?

Đại diện Công ty Việt Hân trả lời xây dựng khu C cao 40 tầng đúng quy hoạch được thành phố phê duyệt và không có căn hộ. Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công để bổ sung các thiếu sót....

Cư dân Goldmark City ‘tố’ TNR lừa dối, phản đối điều chỉnh công trình khu C từ 5 tầng thành 40 tầng...

Sau khi nhận được phản ánh của cư dân dự án Goldmark City ở 36 Hồ Tùng Mậu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty CP Thương mại Quảng cáo - Xây dựng - Địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) làm chủ đầu tư về việc lừa dối khách hàng khi mua nhà bởi khi mua thì ấn phẩm, sa bàn dự án đều thể hiện khu C chỉ 5 tầng nhưng bây giờ xây dựng là 40 tầng; và cư dân căng băng rôn phản đối việc xây dựng này. PV Infonet đã gửi một số câu hỏi tới chủ đầu tư nhằm làm rõ vấn đề, khu C chủ đầu tư được xây 5 tầng hay 40 tầng? Văn bản nào chứng minh việc này?

Trả lời Infonet chiều 7/3, đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình Thương mại, Dịch vụ Văn phòng tại khu C của dự án Goldmark City được triển khai theo đúng phương án kiến trúc đã được Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phê duyệt và đảm bảo các thủ tục pháp lý khác theo quy định.

“Dự án Khu nhà ở - văn phòng - dịch vụ tại 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gồm các phân khu K01, K02 (khu A, B - khu căn hộ) và khu C là tòa nhà cao 40 tầng với chức năng văn phòng - dịch vụ thương mại, công cộng, trạm y tế, trụ sở công an, trụ sở hành chính cấp phường, siêu thị, nhà hàng, khu vui chơi giải trí… để phục vụ cư dân dự án (không có căn hộ chung cư tại khu C)”, chủ đầu tư khẳng định.

Đại diện chủ đầu tư cũng cho biết, trong hợp đồng mua bán với khách hàng thể hiện rõ, khu C thuộc phần sở hữu, sử dụng riêng của bên bán (chủ đầu tư), thể hiện trong danh mục các công trình tiện ích thuộc sở hữu, sử dụng chung, riêng của các bên, do đó việc cư dân yêu cầu chủ đầu tư không được thi công xây dựng vượt quá 5 tầng là không phù hợp.

“Công trình khu C phải thực hiện theo đúng quy hoạch được thành phố phê duyệt với chiều cao công trình 40 tầng nổi. Việc chủ đầu tư triển khai khu C theo tiến độ được thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5155 ngày 7/12/2021 của UBND TP Hà Nội là hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng quy hoạch và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, Quyết định số 5155 cũng đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến quý 4/2023 chứ không thay đổi quy hoạch, thực hiện theo Luật Đầu tư nên không xin ý kiến cư dân”, đại diện chủ đầu tư trả lời về việc điều chỉnh dự án không xin ý kiến cư dân.

Ông Ngô Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công để bổ sung các thiếu sót đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bổ sung các biển cảnh báo theo quy định.

Liên quan đến việc cư dân phản ánh lo lắng về dự án Goldmark City đã được điều chỉnh tăng thêm 944 căn hộ so với ban đầu, khu C xây dựng 40 tầng sẽ gây gia tăng thêm áp lực về cơ sở hạ tầng, ách tắc giao thông cho cả khu.

Về vấn đề này, chủ đầu tư cho hay: Mật độ xây dựng của toàn bộ dự án chỉ 23,3%. Thực tế hiện nay hạ tầng dự án không hề quá tải, kết nối giao thông, hạ tầng của dự án đã được chủ đầu tư thực hiện rất tốt, giao thông thuận lợi, các tòa nhà chung cư của dự án đã được Bộ Xây dựng nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, chủ đầu tư đã bàn giao cho khách hàng về sinh sống ổn định hơn 4 năm nay.

Về phản ánh chủ đầu tư chưa khắc phục sai phạm liên quan đến việc diện tích khu sinh hoạt chung ở tòa R1 và R4 cho siêu thị, ngân hàng thuê, theo quyết định xử phạt vào tháng 12/2020 phải khắc phục nguyên hiện trang trong vòng 10 ngày nhưng hơn 1 năm trôi qua vẫn chưa thực hiện?

Công ty Việt Hân thừa nhận trước đó đã cải tạo một phần diện tích sinh hoạt cộng đồng cho thuê làm siêu thị phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cư dân. Tuy nhiên, sau khi nhận được phản hồi của cư dân và làm việc cùng cơ quan chức năng, Công ty Việt Hân đã thực hiện hoàn trả diện tích này cho cư dân. Hiện công ty đang tiến hành phá dỡ phần cải tạo, khôi phục lại hiện trạng để bàn giao cho cư dân. Công tác tháo dỡ các gian hàng đã hoàn tất trong năm 2021 và đang chờ thi công, sơn sửa để khôi phục hiện trạng ban đầu theo thiết kế.

“Thời gian thực hiện công tác này kéo dài so với dự kiến vì cao điểm dịch Covid-19 kéo dài và Hà Nội liên tục áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly để phòng chống dịch bệnh, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2022”, đại diện Công ty Việt Hân trả lời.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, tại cuộc họp giải quyết những tồn tại vướng mắc tại khu đô thị Goldmark City diễn ra chiều 4/3, với sự tham gia của các bên: UBND quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Phú Diễn, Công ty Việt Hân và Ban quản trị các tòa chung cư ở Goldmark City, đại diện tổ dân phố 20, 21; ông Ngô Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo, chủ đầu tư phải công khai các thủ tục pháp lý, hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, mô hình minh họa 3D của dự án và duy trì công khai trong suốt quá trình thực hiện dự án cho nhân dân được biết trước ngày 10/3/2022.

Cùng với đó, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đã bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cũng đề nghị chủ đầu tư tạm dừng thi công để bổ sung các thiếu sót đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, bổ sung các biển cảnh báo theo quy định. Đối với việc thi công buổi tối, chủ đầu tư cần làm việc với cư dân để thống nhất thời gian thi công.

Ông Vân cũng giao Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp với UBND phường Phú Diễn thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án tuân thủ đúng theo nội dung thiết kế cơ sở đã được phê duyệt…

Minh Thư