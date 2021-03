Nhiều người lướt sóng bán trao tay, giá đất Thanh Trì 'nhảy giá' liên tục

icon

Thanh tra UBCKNN vừa có quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (An Dương Thảo Điền, mã cổ phiếu: HAR) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.