Chất sống “huyền thoại” dành riêng cho những triệu phú USD tại Việt Nam

The Legend Villas và cú chạm đúng “huyệt tâm lý” của những triệu phú USD tại Việt Nam

Knight Frank vừa công bố báo cáo “The Wealth Report 2019”, trong đó Việt Nam có hơn 12.000 triệu phú USD vào năm 2018, tăng 23% so với cách đây 5 năm. Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam được các tổ chức quốc tế dự báo có tốc độ tăng trưởng số lượng triệu phú thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.

Hồi giữa tháng 1 năm nay, báo cáo High Net Worth Handbook 2019 của Weath-X cũng ước tính Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu (những cá nhân có khối tài sản 1 – 30 triệu USD) trong giai đoạn 2018-2023. Diễn biến tăng trưởng tích cực của nhóm triệu phú USD này đã mở ra những cơ hội phát triển bất động sản cao cấp tại Việt Nam và tạo động lực để các chủ đầu tư dồn tâm huyết cho ra đời những dự án vượt trội chạm đúng “huyệt tâm lý” của những khách hàng thượng lưu.

10 năm trước, Flamingo Đại Lải Resort xuất hiện như một hiện tượng về mô hình nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp nhất miền Bắc, và trở thành một điểm lui tới thường xuyên đặc biệt trong các dịp cuối tuần của giới nhà giàu Việt Nam. Trong suốt 10 năm nay, liên tục những dự án mới được kiến tạo trong nội khu Flamingo Đại Lải Resort để đón đầu những nhu cầu mới của các khách hàng thượng lưu. Trong khi, cả thị trường còn chưa hết ngỡ ngàng với kỳ quan “Khu rừng trên cao – Forest in the Sky”, thì mới đây nhất, Flamingo Holding Group đã trở lại với dự án The Legend Villas với tuyên ngôn về chất sống “huyền thoại” dành riêng cho giới tinh hoa của Việt Nam.

Nơi cuộc sống “huyền thoại” dành riêng cho cộng đồng đẳng cấp.

“Tại The Legend Villas, hơn cả những giá trị “sống sang”, chúng tôi muốn kiến tạo một chất sống riêng – chất sống”huyền thoại” cho mỗi chủ nhân của các căn biệt thự khi tự ký tên của mình lên một cộng đồng đẳng cấp”, đại diện Flamingo Holding Group chia sẻ về dự án biệt thự mới nhất The Legend Villas trong quần thể Flamingo Đại Lải Resort.

Chất sống “huyền thoại” tại The Legend Villas

Ẩn mình sâu trong rừng thông xanh ngắt, và được bao bọc bởi một vùng mặt nước rộng lớn, hiền hòa và yên ả, cuộc sống tại The Legend Villas đã nhuốm màu “huyền thoại” ngay từ những nét phác thảo đầu tiên trong bản thiết kế. Tới khi được hiện hữu trên đời thật, chất “huyền thoại” ấy đã thực sự chạm tới mọi giác quan và cảm xúc sống trải dài qua các khoảnh khắc của một ngày. Đó là những buổi sáng ngả mình trên chiếc ghế dài bên bể bơi vô cực, hướng mắt ra mặt hồ mênh mang và chậm rãi đếm từng tia nắng đầu tiên khi bình minh dần ló rạng. Khi chiều tà buông lơi nhuộm tím đỏ cả vùng mặt nước bao quanh, những bữa cơm chiều sum họp như ấp cúng hơn giữa một vùng tĩnh lặng, bởi rừng thông xanh bao quanh chỉ mở lối cho gió trời mà không thỏa hiệp với bất cứ sự xâm phạm nào của những tạp âm dội về từ cuộc sống thường nhật.

Đặc quyền riêng tư để tận hưởng chậm rãi những khoảnh khắc sống nên thơ được đẩy lên mức độ cao nhất. Thế nhưng, điều đặc biệt tại những căn biệt thự sang trọng này, là dù tách biệt với những ồn ào thường nhật để hưởng trọn không gian sống sinh thái an lành, nhưng các gia chủ, ngay khi có nhu cầu, có thể chạm tay vào hệ thống tiện ích giải trí thời thượng được xây dựng chỉn chu và sang trọng ngay trong nội khu.

Không gian sống sang trọng tại The Legend Villas

Với quỹ căn có giới hạn, vùng đất “huyền thoại” The Legend Villas là nơi ẩn mình của 25 căn Luxury Legend Villas với có diện tích 300m2/căn và Legend Garden Villas với 38 căn có diện tích 150m2/căn.Trên nền kiến trúc Minimalist hiện đại kết hợp với kiến trúc xanh huyền thoại của Flamingo, các căn biệt thự này thực sự là những tác phẩm nghệ thuật của không gian và ánh sáng, của sự giao hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên, mang một cá tính đặc sắc và đầy sáng tạo.

“Thay vì những chi tiết cầu kỳ và hoa văn phức tạp, chúng tôi chủ đích đặt sự đơn giản của công trình vào cảnh sắc rực rỡ của thiên nhiên để tạo ra sự hòa quyện vô cùng độc đáo”,đại diện Flamingo Holding Group cho biết.

Sự hòa quyện giữa không gian, ánh sáng và cảnh sắc thiên nhiên rực rỡ.

Và cũng chính từ sự giản đơn ấy, một không gian sống sang trọng, cân bằng, tĩnh tại và thuần khiết đã được tạo ra đúng như mong cầu của các gia chủ thuộc giới tinh hoa. Hòa chung vào cảm hứng chủ đạo “Sống sang trọng giữa thiên nhiên”, The Legend Villas đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là một mảnh ghép “huyền thoại” của bộ sưu tập các siêu phẩm nghỉ dưỡng 5 sao thuộc quần thể Flamingo Đại Lải Resort.

The Legend Villas bao gồm hai loại hình: Luxury Legend Villas với 25 căn có diện tích 300m2/căn và Legend Garden Villas với 38 căn có diện tích 150m2/căn.

Flamingo Groupsẽ hỗ trợ khách hàng trả lãi suất ngân hàng 0%trong 18 tháng cho khoản vay ngân hàng lên tới 70% giá trị hợp đồng. Đặc biệt với loại hình Luxury Legend Villas, tặng ngay gói quà tặng giá trị tới 1,5 tỷ đồng ngay khi ký HĐ.

