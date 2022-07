Giá nhà tăng, cầm 2 tỷ đồng, vợ chồng trẻ chật vật chọn nhà ở Hà Nội

Thu nhập bình quân của người dân chưa bắt kịp với mức độ tăng giá của bất động sản. Người mua nhà có nhu cầu thực sẽ gặp khó khăn chi trả nếu sở hữu nguồn tài chính cá nhân hạn hẹp.

Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Huân quê ở Thái Bình thuê nhà sinh sống và làm việc ở Hà Nội gần chục năm, nay muốn mua căn hộ chung cư để an cư với tầm tài chính 2 tỷ đồng.

Vợ anh không thích mua lại căn hộ ở các dự án chung cư cũ đã sử dụng vì cho rằng sẽ nhanh xuống cấp, về ở không được bao lâu lại mất chi phí sửa sang. Vì thế, vợ chồng anh chỉ nhắm tới các dự án đang xây dựng, sắp bàn giao hoặc mới bàn giao.

Cầm trong tay 2 tỷ đồng nhưng vợ chồng anh Huân băn khoăn không biết chọn mua căn hộ ở dự án nào khi thấy giá nhà cứ liên tục tăng, tầm tiền này rất có thể chỉ xem xét ở dự án xa trung tâm.

Cầm 2 tỷ đồng, người mua nhà băn khoăn chọn nhà ở Hà Nội thế nào khi dự án nào giá cũng tăng.

Tìm hiểu một số dự án chung cư, vợ chồng anh Huân thấy chỗ nào cũng tăng so với trước. Chẳng hạn, dự án The Terra - An Hưng, khi dự án đang được triển khai vào năm 2019, chủ đầu tư chào bán với mức giá 22 triệu – 25 triệu đồng/m2, tùy vị trí căn hộ.

Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, mức giá nhà tại dự án này đang được sang nhượng là 27 triệu – 30 triệu đồng/m2; căn hộ 2 phòng ngủ trước đây được rao bán 1,7 tỷ đồng hiện đã tăng trên 2 tỷ đồng; căn hộ 3 phòng ngủ trước đây giá khoảng 2,1 – 2,2 tỷ đồng cũng tăng lên khoảng 2,5 – 2,8 tỷ đồng.

Giá một dự án khác nằm ngay ngã tư Vạn Phúc, Hà Đông cũng tăng mức tương đương. Năm 2020, chủ đầu tư dự án chào bán với mức giá 20 - 21 triệu đồng/m2, tuy nhiên hiện tại giá đã tăng lên 25 - 30 triệu đồng/m2.

Hay tại quận Hoàng Mai, các căn hộ của dự án Rose Town từng được rao bán mức giá 1,9 tỷ đồng đến 2,4 tỷ đồng, tùy diện tích, giờ cũng đã tăng lên mức 2,1 tỷ đồng đến 2,6 tỷ đồng.

Tại quận Nam Từ Liêm, dự án nằm cách xa Trung tâm Hội nghị Quốc gia khoảng 6km như Imperia Smart City các tòa mới bàn giao đang rao bán ở mức giá 45-50 triệu đồng/m2.

Cùng tương đương ở vị trí trên, các tòa West A và West D của Masteri West Heights đang được môi giới chào với giá 55-60 triệu đồng/m2. 40-50 triệu đồng/m2 là mức giá khá phổ biến với căn hộ mới bàn giao hoặc dự kiến sẽ bàn giao vào thời gian tới hoặc trong năm 2023.

Trong khi đó cách đây 2 năm, mức giá của căn hộ nằm cùng khu đô thị với tòa tháp này dao động ở mức 29-32 triệu đồng/m2.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung bị thắt chặt trong khi nhu cầu mua nhà tăng là các yếu tố khiến giá phân khúc căn hộ sẽ thiết lập mặt bằng giá mới trong nửa cuối năm nay, bất chấp giao dịch sẽ trầm lắng.

Kết quả khảo sát của VARS với các hội viên là nhà môi giới cho thấy có tới 90% nhà môi giới nhận định giá căn hộ sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm 2022.

VARS dự báo, loại bỏ những cơn sốt đất như cuối năm 2021 và đầu nay, mức giá bất động sản nhà ở sẽ tăng bình quân khoảng 10% trong nửa cuối năm nay.

Phân tích về hoạt động mua bán trong thời gian qua, ông Nguyễn Đức Thêm, Quản lý cấp cao, bộ phận Kinh doanh Nhà ở Savills Hà Nội cho biết, hầu hết các giao dịch phục vụ nhu cầu để ở.

“Người tiêu dùng Việt Nam đang ngày càng có xu hướng ưu tiên chất lượng cuộc sống hay các yếu tố về cảnh quan môi trường. Mặc dù mức giá của các loại hình bất động sản nhà ở tại Hà Nội đang liên tục leo thang, các dự án được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp bởi chủ đầu tư giàu kinh nghiệm vẫn luôn tạo được sức hút trên thị trường. Khi tiếp cận các sản phẩm này, người mua nhà và giới đầu tư phải phân tích kỹ lưỡng về khả năng chi trả sao cho không bị quá áp lực về dòng tiền”, ông Thêm nói.

Theo chia sẻ từ vị chuyên gia Savills, sức mua các sản phẩm nhà ở khó đạt được sự mạnh mẽ như trước. Thu nhập bình quân của người dân chưa bắt kịp với mức độ tăng giá của bất động sản. Người mua nhà có nhu cầu thực sẽ gặp khó khăn chi trả nếu sở hữu nguồn tài chính cá nhân hạn hẹp.

Đưa ra những dự báo về tình hình bất động sản nhà ở, vị chuyên gia Savills cho hay, thị trường trong 6 tháng còn lại của năm 2022 sẽ không xuất hiện nhiều đột biến.

“Số lượng dự án có mức giá tốt, vị trí thuận lợi và chất lượng cao còn đang khan hiếm. Điều này do bản thân các chủ đầu tư cũng đang đối mặt với áp lực tăng giá, đặc biệt từ chi phí đầu vào. Tuy nhiên, thị trường dự kiến sẽ chào đón thêm nhiều dự án nhà ở mới trong giai đoạn 2023-2025. Bởi vậy, hiện tại là khoảng thời gian cần thiết để người mua nhà cũng như giới đầu tư chuẩn bị nguồn lực tài chính trước khi tham gia hoạt động mua bán, đầu tư”, ông Thêm cho hay.

Minh Thư