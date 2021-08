Bộ Xây dựng: Chung cư bình dân đã tăng giá

Giá giao dịch đất nền các tỉnh ra sao?

Thông tin về tình hình thị trường bất động sản trong quý 2 vừa qua, Bộ Xây dựng cho biết, hiện tượng tăng giá đất nền nóng cục bộ tại một số địa phương như Bình Phước, Hải Phòng, Đà Nẵng... đã được kiểm soát, sau khi Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường có các văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương kịp thời đưa ra các thông báo, cảnh báo cũng như công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cho biết đã kiểm soát việc tăng giá đất nền; trong khi đó, giá chung cư bình dân tăng 5-7%.

Bên cạnh đó, lượng giao dịch đất nền có xu hướng giảm so với quý trước. Về giá giao dịch đất nền tại một số địa phương, thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy, tại Hà Nội, giá giao dịch tại dự án The Phoenix Garden (Đan Phượng) khoảng 32,2 triệu đồng/m2, Khu đô thị Inoha City Phú Xuyên (Phú Xuyên) khoảng 24,7 triệu đồng/m2, Orange Graden (Hoài Đức) khoảng 39,1 triệu đồng/m2, The Spring Town Xuân Mai (Chương Mỹ) khoảng 14,5 triệu đồng/m2...

Tại TP Hải Phòng, các khu vực như Cửa Trại (xã Thủy Đường); Khau Da, Khang Dồi, Gò Gai (xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên), giá đất đang giao dịch quanh mức 20-25 triệu đồng/m2, đất nền ở các xã Hoa Động, Lâm Động... hiện có giá hơn 15 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, khu dân cư Phú Nhuận 1,2 (quận 2) giá khoảng 135,2 triệu đồng/m2, Đào Sư Tích Residence (huyện Nhà Bè) khoảng 51,2 triệu đồng/m2, khu dân cư Hồng Quang (huyện Bình Chánh) khoảng 27,4 triệu đồng/m, khu dân cư Phú Xuân Vạn Hưng Phú (huyện Nhà Bè) giá khoảng 38,4 triệu đồng/m2....

Tại Đà Nẵng, dự án KĐT Nam cầu Nguyễn Tri Phương (Cẩm Lệ) giá khoảng 33,9 triệu đồng/m2, dự án Đà Nẵng Pearl (Ngũ Hành Sơn) giá khoảng 31,7 triệu đồng/m2…

Hay tại Đồng Nai, dự án Biên Hòa New Town 2 (TP. Biên Hòa) giá giao dịch khoảng 16,1 triệu đồng/m2, dự án Long Hội Central Point (Nhơn Trạch) giá khoảng 18,8 triệu đồng/m2…

Giá chung cư bình dân tăng 5-7%

Cũng theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch căn hộ chung cư bình quân trong quý 2 vừa qua, đặc biệt tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, vẫn tăng khoảng 5-7% so với quý trước.

Đơn cử, tại Hà Nội, dự án Sunshine Garden tăng khoảng 5,9%, Xuân Mai Complex tăng khoảng 4,5%, Hòa Bình Green City tăng khoảng 5,1%... Hay tại TP. HCM, dự án Cantavil An Phú - Cantavil Premier tăng khoảng 7,1%, Opal Riverside tăng khoảng 6,3%, Sunview Town tăng khoảng 5,5%...

Với các căn hộ bình dân có mức giá từ 25- 30 triệu đồng/m2, Bộ Xây dựng cho biết, các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có, căn hộ có mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm. Trong khi nguồn cung loại căn hộ này ngày một hạn chế thì nhu cầu của người dân vẫn còn nhiều, dẫn đến giá bán phân khúc này tiếp tục tăng.

Sản phẩm chủ đạo trên thị trường vẫn là các căn hộ phân khúc trung cấp, chiếm phần lớn nguồn cung mở bán mới trong thời gian qua. Giá căn hộ chung cư trung cấp dao động khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2.

Ngoài ra, thị trường căn hộ cao cấp còn xuất hiện những dự án có mức giá bán cao ở các thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM. Theo đó, các dự án có giá chào bán trên thị trường từ khoảng 110 triệu đồng đến 700 triệu đồng mỗi mét vuông.

Minh Thư