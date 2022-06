Bài 1: Người trẻ chới với trước giá nhà đất, giấc mơ an cư hiện thực hóa ra sao?

Những người trẻ với thu nhập trên dưới 10 triệu đồng, giấc mơ an cư sẽ được hiện thực hóa ra sao? Họ đã mua nhà theo những cách như thế nào, bí quyết nào để thoát khỏi cảnh thuê nhà chật chội tại các thành phố lớn?

Giá nhà tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… đều tăng cao trong thời gian qua. Trên thực tế, ngay cả những dự án nhà ở xã hội đã qua sử dụng 5 năm, có thể mua bán thoải mái trên thị trường giá đã tăng vọt.

Đơn cử, một số dự án nhà ở xã hội ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) như dự án Rice City – Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) giá căn hộ được bán lại ở mức 28-31 triệu đồng/m2, tùy vị trí căn hộ.

Hay nằm trên địa bàn phường Đại Kim (Hoàng Mai), dự án nhà ở xã hội Đồng Mô Đại Kim (Đại Kim Building) hiện cũng có những căn rao bán mức giá 25-27 triệu đồng/m2.

Giá nhà đất ngày một tăng, câu chuyện an cư lại càng trở nên khó khăn hơn với nhiều người…

Còn với các dự án chung cư thương mại trên thị trường, theo Bộ Xây dựng, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hầu như không còn căn hộ chung cư có giá dưới 25 triệu đồng/m2. Giá nhà ở, đất ở tăng cao so với thu nhập của người dân.

Những tháng đầu năm 2022, giá căn hộ chung cư tại đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021.

Theo đó, tại Hà Nội giá nhà chung cư tăng khoảng 4-5%, cao hơn so với TP Hồ Chí Minh trong khi giá chung cư ở nơi chỉ tăng khoảng 1-2% so với cuối năm 2021.

Cụ thể, trên thị trường căn hộ chung cư trung cấp, có mức giá khoảng 30 triệu đồng/m2 đến dưới 50 triệu đồng/m2 vẫn là phân khúc chủ đạo.

Tại Hà Nội, một số dự án như Sunshine Garden (Hai Bà Trưng) có giá khoảng 37,1 triệu đồng/m2, Hapulico Complex (Thanh Xuân) có giá khoảng 33,8 triệu đồng/m2, Sunshine City (Bắc Từ Liêm) có giá khoảng 41,8 triệu đồng/m2…

Hay tại TP Hồ Chí Minh, dự án chung cư An Gia Skyline (quận 7) có giá khoảng 38,6 triệu đồng/m2, Happy Valley (quận 7) có giá khoảng 47,6 triệu đồng/m2…

Ngoài ra, thị trường cũng xuất hiện những căn hộ cao cấp có mức giá trên 50 – 70 triệu đồng/m2, thậm chí tại TP.HCM có dự án chung cư có giá tới 200 triệu đồng/m2.

Mức tăng giá của chung cư, theo Bộ Xây dựng vẫn còn thấp hơn so với nhà đất. Cụ thể, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền trong các tháng đầu năm nay có biên độ tăng cao hơn so với căn hộ chung cư, bình quân tăng khoảng 5-10% so với thời điểm cuối năm trước.

Thậm chí, thời điểm cuối tháng 3, tại một số địa phương, các vùng ven Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đồng Nai… có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh, một số nơi mức giá tăng 15 – 20% so với cuối năm 2021. Mức tăng này tương tự thời điểm cuối quý 1, đầu quý 2 năm 2021, tuy nhiên mức độ lan rộng và biên độ tăng giá thấp hơn.

Con số cụ thể cho thấy, tại Hà Nội, các khu vực vành đai 4 đi qua huyện Hoài Đức như gần cụm công nghiệp Dương Liễu, cầu vượt Song Phương giá đất khoảng hơn 100 triệu đồng/m2; khu vực gần dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng giá khoảng 150 triệu đồng/m2; khu vực đầu cầu Nhật Tân phía Đông Anh, giá khoảng hơn 200 triệu đồng/m2 với những lô đẹp mặt đường lớn….

Tại TP Hồ Chí Minh, đất nền tại dự án Thủ Thiêm Villa (quận 2) có giá khoảng 125,3 triệu đồng/m2; The EverRich III (quận 7) có giá khoảng 117,5 triệu đồng/m2; dự án Đông Tăng Long (quận 7) có giá khoảng 64,4 triệu đồng/m2; dự án Hoàng Anh Minh Tuấn (quận 9) có giá khoảng 91,5 triệu đồng/m2; dự án Kim Sơn (quận 7) giá khoảng 136,5 triệu đồng/m2….

