Bắc Giang: Mất tiền vì mua đất... 'suất ngoại giao'

Nghe các đối tượng thông tin có nhiều lô đất 'suất ngoại giao” giá mềm ở một số dự án, không ít người cả tin mang tiền tỷ đặt cọc mua đất hy vọng có thể 'lướt sóng' kiếm lời nhưng đâu biết được họ đang bỏ tiền thật mua đất ảo.

Không có vẫn rao bán

Trong cơn "sốt" đất cuối năm 2021, đầu năm 2022, nhà nhà, người người bỏ tiền ra đầu tư. Đất từ thành thị đến nông thôn, đất nông nghiệp, đất trong các khu đô thị, khu dân cư mới đang xây dựng đều được săn đón. Đặc biệt, nhiều người liều mua đất theo kiểu "lúa non" ở những nơi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Trong bối cảnh đó, không ít đối tượng đã tung ra những chiêu trò lừa đảo.

Các hợp đồng đặt cọc và giấy tờ liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức nhận cọc mua bán đất dự án do công an thu giữ.

Dù không góp vốn vào một số dự án do Công ty cổ phần Đầu tư 379 làm chủ đầu tư nhưng vợ chồng Lê A.S và Bùi T.N ở phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) vẫn rao bán "suất đất ngoại giao" tại đây giá rẻ và nhận cọc của nhiều người. Khi đến hẹn, không có đất mà tiền cọc cũng không lấy lại được, một số nạn nhân đã tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lê A.S đến cơ quan chức năng.

Theo ông Nguyễn Sinh H, giám đốc một doanh nghiệp ở huyện Hiệp Hòa, năm 2021, ông H chuyển khoản cho vợ chồng S hơn 18,5 tỷ đồng để đặt cọc mua 31 lô đất tại khu số 5, số 9 thuộc đô thị phía Nam (TP Bắc Giang); 111 lô đất ở khu đô thị phía Tây thị trấn Chũ. Để có số tiền trên, ông H đã nhận cọc và huy động tiền của nhiều người khác. Đến nay, vợ chồng S mới trả cho ông H được 8,1 tỷ đồng và khó có thể lấy nốt số còn lại.

Ngoài ông H, nhiều người đã đặt cọc cho vợ chồng S khoảng 8 tỷ đồng để mua đất dự án khu số 1 đô thị phía Bắc xã Đồng Sơn (TP Bắc Giang) cũng do Công ty cổ phần Đầu tư 379 làm chủ đầu tư. Thế nhưng, khách hàng đều không nhận được đất và không được trả lại tiền cọc như trên hợp đồng cam kết.

Không chỉ liên quan đến vợ chồng S, khoảng 3 tháng trở lại đây, nhiều người dân gửi đơn đến cơ quan chức năng tố giác hành vi chiếm đoạt tiền của một số đối tượng thông qua giao dịch liên quan đến đất đai. Nguyên nhân là do những nạn nhân dù biết những lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nhưng lại muốn mua sớm để được hưởng giá ưu đãi, từ đó dẫn đến rủi ro.

Đừng bỏ tiền thật mua đất ảo

Theo Luật sư Trần Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh thì đất đai là tài sản đặc biệt, việc mua bán phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật. Đất dự án cũng vậy. Trước khi mở bán phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Điều kiện để được chuyển nhượng phải có giấy chứng nhận đầu tư, có quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thi công xong hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước... Thực tế cũng có một số ít cá nhân mua đất "lúa non", sau một thời gian, dự án đủ điều kiện giao dịch hợp pháp họ đẩy hàng đi và đã thu lợi lớn.

Đây là lý do để một số người lầm tưởng đất dự án chưa mở bán vẫn có thể đầu tư mà quên đi những quy định pháp lý đối với loại tài sản đặc biệt này. Tham gia giao dịch các lô đất chưa đủ điều kiện chuyển nhượng chẳng khác nào bỏ tiền mua đất ảo, tiềm ẩn rủi ro rất cao.

Nhằm tránh rủi ro, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đất cần nghiên cứu kỹ các kênh thông tin trên, đồng thời liên hệ trực tiếp với đơn vị chủ đầu tư, cơ quan liên quan tìm hiểu cơ sở pháp lý. Khi xác định đủ điều kiện chuyển nhượng mới giao dịch, đừng cả tin theo kiểu “tham bát, bỏ mâm”, mang tiền thật đi mua đất ảo, để khi biết bị lừa thì đã muộn.

Ông Vương Tuấn Nghĩa, Giám đốc Sở Xây dựng thông tin: Các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về những công trình khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn; các thủ tục giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, nhà ở xã hội… đều được các sở, ngành, tỉnh, UBND các huyện, TP công khai trên các trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng.

Để nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 04 về tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các khu quy hoạch dự án phát triển trên địa bàn. Trước tình trạng các đối tượng giả danh chủ đầu tư rao bán đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, UBND một số địa phương đã yêu cầu lực lượng chức năng xác minh, điều tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm.

Với trách nhiệm của mình, Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 04 và các quy định pháp luật liên quan đến các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản; công khai quy hoạch và danh sách dự án đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Đơn vị còn đầu tư một màn hình lớn đặt ở cổng trụ sở, đưa các đường link đến từng dự án. Nhằm đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân, hiện Sở tập trung xây dựng phần mềm cập nhật nội dung không chỉ đến từng dự án như hiện nay mà tới từng lô đất. Lô nào đã bán, lô nào chưa, giá bán từng lô ra sao đều rõ ràng để người dân tham khảo.

