An Lạc Green Symphony xây nhà cao tầng không phép “con voi vẫn chui lọt lỗ kim”

Công trình nhà cao tầng C1-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) xây xong móng khi chưa có phép.

Khu đô thị An Lạc (An Lạc Green Symphony) tiền thân là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao Công ty CP Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư (năm 2007). Tổng diện tích giao chính thức là 597.902,6 m2. Sau nhiều năm bỏ hoang, dự án mới được khởi động lại vào tháng 6/2020.

Thành phố Hà Nội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, thực hiện giải phóng mặt bằng tại phần đất bổ sung dự án đến hết quý 2 năm 2021. Đầu tư các công trình nhà ở thấp tầng, nhà ở chung cư cao tầng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2020 - 2025.

Hiện tại, khu vực xây dựng công trình cao tầng C1-CT, C2-CT thuộc dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony đã quây rào với 2 cẩu trục hoạt động cùng gần trăm công nhân đang thi công rầm rộ với các sàn bên tông đã được đổ và nhiều phần cốt thép dựng sẵn. Công trình đã thi công xong phần móng và tầng hầm trong khi không có giấy phép xây dựng.

Theo biên bản số 18 của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức (ngày 20/4/2021) chủ đầu tư - Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Lạc vi phạm quy định Nghị định 139 của Chính phủ: “Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng”. Cụ thể chủ đầu tư đã xây dựng tại ô đất có ký hiệu C1-CT khu đô thị mới An Lạc Green Symphony đang tổ chức thi công phần hầm diện tích xây dựng 6.177 m2. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Lạc vắng mặt và không ký biên bản.

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với đại diện UBND huyện Hoài Đức, UBND xã Vân Canh và UBND xã An Khánh kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án An Lạc Green Sympony ngày 6/5.

Nội dung Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra bao gồm: điều kiện khởi công (hồ sơ pháp lý); việc thi công xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch và hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt; việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công…

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra các điều kiện khởi công (hồ sơ pháp lý) của dự án, trong khi dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony đã rao bán rầm rộ trên thị trường và được quảng cáo có tính pháp lý rõ ràng!

Việc thi công gần hoàn thiện móng và tầng hầm khu nhà nhà cao tầng, quá trình thi công diễn ra trong nhiều ngày, trên mặt bằng 6.177 m2 với hàng trăm công nhân. Tuy nhiên, tới cuối tháng 4/2021, chính quyền địa phương và lực lượng chuyên ngành là Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức mới lập biên bản vi phạm.

Việc chậm trễ phát hiện vi phạm tại một công trình có quy mô lớn khiến dự luận đặt câu hỏi về sự buông lỏng quản lý của chính quyền huyện Hoài Đức khiến “con voi vẫn chui lọt lỗ kim”.

Mới đây, UBND huyện Hoài Đức đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng đối với chủ đầu tư. Một công trình vi phạm quy mô lớn, việc phạt 40 triệu đồng có đủ sức răn đe?

