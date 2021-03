Kinh doanh đã èo uột, 'đại gia' bất động sản An Dương Thảo Điền còn bị phạt 70 triệu đồng

Thanh tra UBCKNN vừa có quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (An Dương Thảo Điền, mã cổ phiếu: HAR) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nêu rõ, Công ty CP Đầu tư Thương mại BĐS An Dương Thảo Điền đã có hành vi vi phạm hành chính về việc công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể là An Dương Thảo Điền đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Giải trình chênh lệch trước và sau kiểm toán cho BCTC kiểm toán năm 2019; Quyết định số 13240/QĐ-CT ngày 28/06/2019 về xử lý vi phạm hành chính về thuế;

Đồng thời, công văn giải trình ngày 18/02/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 4/2018 so với quý 4/2017; công văn giải trình ngày 07/08/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 2/2019 so với quý 2/2018; công văn giải trình ngày 18/11/2019 về kết quả kinh doanh trong BCTC quý 3/2019 so với quý 3/2018; giải trình kết quả kinh doanh trong BCTC riêng, hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét 06 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, tất cả những công văn này đều không thực hiện công bố thông tin đúng thời hạn.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thanh tra UBCKNN đã ra quyết định xử phạt An Dương Thảo Điền 70 triệu đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2020, 2 cổ đông lớn của An Dương Thảo Điền là bà Trịnh Thị Xuân và bà Nguyễn Thị Thủy bị phạt hơn 56 triệu đồng vì vi phạm lỗi giao dịch.

Được biết, An Dương Thảo Điền được thành lập vào năm 2007, có trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Và ông Nguyễn Gia Bảo là người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT An Dương Thảo Điền.

Năm 2008, chỉ sau 1 năm thành lập, An Dương Thảo Điền mở rộng quỹ đất, phát triển các dự án thuộc khu vực phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM.

Đến năm 2014, An Dương Thảo Điền ký hợp tác đầu tư vào dự án biển Long Sơn - Hồ Tràm, dự án Center Point, chuỗi khách sạn Boutique Hotel.

Năm 2016, công ty còn đầu tư xây dựng thêm các dự án thuộc khu căn hộ cao cấp Aurora Sài Gòn Pearl, Aurora Phú Nhuận, Aurora Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Aurora Quốc Hương.

Các dự án của An Dương Thảo Điền không chỉ tập trung tại TP.HCM, mà còn mở rộng sang các tỉnh thành khác như Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Nội,… với các khu du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng.

Cuối năm 2017, An Dương Thảo Điền đã rót vốn cho Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phương Đông, đơn vị sở hữu thương hiệu “Xà bông Cô Ba”. Theo đó, An Dương Thảo Điền mua lại tối thiểu 35% vốn và được quyền mua thêm 20% vốn tại đơn vị này. Đến tháng 11/2020, An Dương Thảo Điền thông qua phương án mua thêm 17,8% vốn tại công ty này.

Đến ngày 30/9/2020, Phương Đông là công ty liên kết do An Dương Thảo Điền nắm 30,88% vốn, tương ứng với giá trị đầu tư gốc gần 214 tỉ đồng.

Năm 2012, An Dương Thảo Điền trở thành công ty đại chúng và chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã cổ phiếu là HAR, có tổng vốn điều lệ là 350 tỉ đồng.

Cuối tháng 10/2017, quỹ đầu tư VinaCapital bắt đầu rót vốn vào "đại gia" bất động sản An Dương Thảo Điền. Theo đó, VinaCapital chi hơn 133 tỷ đồng mua cổ phiếu HAR và trở thành cổ đông lớn của công ty này, chỉ sau Chủ tịch HĐQT Nguyễn Gia Bảo.

Sau hơn 1 năm nắm giữ, giá cổ phiếu HAR đã điều chỉnh giảm hơn 57%, giá trị khoản đầu tư CỦA VinaCapital tại HAR cũng “bốc hơi” với tỷ lệ tương đương. Đúng lúc này, VinaCapitalcũng đã tuyên bố rút khỏi HAR.

Hiện nay, vốn điều lệ của công ty được nâng lên hơn 1.000 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Gia Bảo hiện là người đang nắm giữ 12 triệu cổ phiếu HAR, chiếm 12,03% vốn điều lệ của An Dương Thảo Điền.

Về tình hình kinh doanh, giai đoạn 2017-2019, lợi nhuận của An Dương Thảo Điền liên tục giảm. Cuối năm 2019, An Dương Thảo Điền lãi sau thuế chỉ hơn 6 tỉ đồng, chỉ bằng phân nửa của năm 2018.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, An Dương Thảo Điền lãi chưa đến 1 tỉ đồng, chỉ mới thực hiện được hơn 7,5% kế hoạch đã đề ra.

Tính đến cuối ngày 19/1/2021, giá cổ phiếu HAR giao dịch dưới mức 6.100 đồng/cp.

