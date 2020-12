icon

Tối 17/12, tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards 2020, dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển đã vinh dự được xướng tên với giải thưởng “Dự án căn hộ hạng sang có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Đông Nam Á”.