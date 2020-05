Nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất nước lỗ nặng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với chỉ tiêu doanh thu giảm mạnh trong khi lợi nhuận sau thuế báo số âm.

Cụ thể, trong quý đầu tiên của năm, doanh nghiệp chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước này ghi nhận gần 38.500 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính, riêng quý I, mỗi ngày nhà bán lẻ xăng dầu này đã bị giảm doanh thu gần 39 tỷ so với cùng kỳ.

Dù là doanh nghiệp số 1 ở mảng bán lẻ xăng dầu nhưng Petrolimex cũng không tránh khỏi khó khăn như các doanh nghiệp sản xuất và phân phối khác trong quý I khi giá vốn hàng bán tăng cao.

Trong khi doanh thu giảm, giá vốn gần như không thay đổi đã ngốn của tập đoàn này hơn 38.000 tỷ khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm hơn 8 lần so với cùng kỳ, đạt chưa tới 450 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp này vẫn phải chi ra hàng nghìn tỷ để trang trải các chi phí hoạt động, bao gồm lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp…

Kết quả, nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam lỗ trước thuế lên tới 1.702 tỷ đồng quý I, trong khi cùng kỳ vẫn lãi 1.568 tỷ.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế Thu nhập doanh nghiệp mà Petrolimex phải gánh trong quý vừa qua là 1.813 tỷ, giảm hơn 3.100 tỷ so với lợi nhuận dương vào quý I/2019. Trong đó, riêng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ Petrolimex đã xấp xỉ 1.900 tỷ đồng .

Với kết quả này, 3 tháng đầu năm 2020 là quý thua lỗ đầu tiên của Petrolimex kể từ năm 2014 và là quý lỗ nặng nhất trong hơn một thập kỷ hoạt động kinh doanh gần nhất của nhà bán lẻ xăng dầu này.

Thậm chí, số lỗ ghi nhận thực tế còn lớn gấp nhiều lần con số ước tính trước đó từ lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động kinh doanh, Petrolimex (mẹ) ước tính doanh thu quý I sẽ giảm 6% so với cùng kỳ, đạt 28.449 tỷ đồng và lỗ 572 tỷ. Dự kiến cả năm 2020, doanh thu sẽ giảm 12.517 tỷ và lỗ 1.143 tỷ đồng so với kế hoạch 2020 trước đó.

Giá xăng xuống mức thấp nhất 11 năm khiến các "ông lớn" bán lẻ xăng dầu lỗ nặng. Ảnh: Phạm Thắng.

Tương tự nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ 2 thị trường trong nước – PV Oil, lý do chính khiến Petrolimex thua lỗ là giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ quá lớn so với doanh thu.

Theo đó, việc phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.600 tỷ đồng trong quý vừa qua (cùng kỳ Petrolimex được hoàn nhập hơn 500 tỷ) đã khiến giá vốn của doanh nghiệp này không giảm so với cùng kỳ.

Như lãnh đạo nhiều doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ xăng dầu khác giải thích, với hoạt động cung cấp xăng dầu các doanh nghiệp thường xuyên phải duy trì một lượng hàng hóa lớn trong kho để cung cấp ra thị trường.

Tuy nhiên, khi giá dầu thô trung bình tháng trên thế giới lao dốc trong quý I (giảm 78%) và giá xăng trong nước xuống mức thấp nhất 11 năm (11.000 đồng/lít) đã khiến giá bán ra của các doanh nghiệp thấp hơn giá vốn của hàng tồn kho và phải trích lập dự phòng hàng nghìn tỷ giảm giá.

Tương tự Petrolimex, trong quý I hàng loạt “ông lớn” trong lĩnh vực xăng dầu đều hoạt động thua lỗ như PV Oil lỗ hơn 500 tỷ đồng ; Tổng công ty Thanh Lễ lỗ 67 tỷ; nhà sản xuất xăng đầu Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng lỗ kỷ lục 2.300 tỷ đồng …

Theo zingnews.vn