Người mua nhà 'đỏ mắt' tìm mua căn hộ chung cư 2 tỷ sắp bàn giao

Căn hộ sắp bàn giao có nhu cầu cao

Ghi nhận cho thấy, các dự án căn hộ sắp bàn giao có mức giá dao động từ 1.8-2.5 tỉ đồng/căn tại Tp.HCM hoặc khu vực giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai thu hút người mua hơn các dự án mới mở bán. Nguyên nhân là do tâm lý e ngại về mặt pháp lý của khách hàng. Và ở thời điểm sau dịch, khách mua thực lại càng quan tâm hơn đến độ an toàn về pháp lý, muốn tìm kiếm chốn an cư ở các dự án đã cơ bản hoàn thiện.

Một doanh nghiệp BĐS đang chào bán căn hộ sắp hoàn thiện tại Dĩ An, Bình Dương cho biết, trong tháng 2/2020 dù dịch bệnh, nhưng căn hộ sắp hoàn thiện vẫn chuyển nhượng khá sôi động, vì sắp đến thời điểm bàn giao nên lượng khách mua ở thực tìm đến dự án khá nhiều.

Theo đại diện doanh nghiệp này, những dự án căn hộ sắp hoàn thiện có mức giá ở ngưỡng trên dưới 2 tỉ đồng/căn người ở thực rất quan tâm. Trên thị trường hiện phân khúc giá này cũng đang khá ít. Theo đó, với những căn chất lượng chênh lệch vài triệu đồng/m2 khách hàng ở thực vẫn chấp nhận mua.

Quả thực, mua căn hộ đã hoàn thiện sẽ thuận lợi cho khách hàng, sẽ có nhà ở ngay tránh rủi ro về pháp lý cũng như chủ đầu tư xây dựng chậm tiến độ. Có một thực tế là khá nhiều người tích lũy nửa đời người để mua căn hộ để, xong đợi mãi không thấy ra sổ. Vì thế, nỗi lo cũng là nỗi quan tâm lớn nhất của người mua BĐS hiện nay là pháp lý của dự án.

Tuy nhiên, có nhà ở ngay đồng nghĩa với việc người mua phải thanh toán ngay 95% để nhận nhà và giá trị căn hộ chắc chắn sẽ cao hơn tối thiểu 20% so với việc căn hộ làm xong móng bán, thậm chí có nhiều dự án khi hoàn thiện xong giá đã tăng lên 50%-60%.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc mua căn hộ tại các dự án nhà ở hình thành trong tương lai giúp người mua nhà bớt gánh nặng tài chính do có mức giá thấp hơn căn hộ đã hoàn thiện và được thanh toán tiền theo tiến độ. Tuy nhiên, do thời gian qua có nhiều lùm xùm về tiến độ, chất lượng tại một số dự án nhà ở hình thành trong tương lai, nên từ cuối năm 2018, nhiều người mua nhà đã có xu hướng lựa chọn những dự án sắp hoàn thiện hoặc đã bàn giao, dù chấp nhận một mức giá cao hơn so với thời điểm dự án bắt đầu khởi động.

…nhưng không dễ tìm

Dù rằng nhu cầu hiện thực là đang rất lớn nhưng năm 2020 và các năm tới dự báo người mua thực không còn nhiều lựa chọn ở phân khúc giá vừa túi tiền, đặc biệt là trong thời điểm nguồn cung khan hiếm như hiện nay.

Giới chuyên gia đều dự báo rằng rào cản về pháp lý khó khơi thông trong năm 2020. Điều này sẽ khiến nguồn cung BĐS tại Tp.HCM tiếp tục khan hiếm, giá bán tăng cao gây khó khăn cho người mua nhà ở thực khi muốn sở hữu BĐS.

Theo ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, việc tìm kiếm được căn hộ sắp bàn giao hoặc đã bàn giao phù hợp với nhu cầu thực tế không dễ, đặc biệt với những đối tượng khách hàng là người trẻ tuổi, các cặp vợ chồng mới cưới. Với các đối tượng này, việc tiếp cận các căn hộ sắp bàn giao sẽ khó khăn, bởi gánh nặng tài chính là rất lớn.

Theo ông Khương, thường giá các căn hộ đã và sắp bàn giao sẽ cao hơn rất nhiều so với căn hộ hình thành trong tương lai. Do đó, việc người trẻ hay các cặp vợ chồng mới cưới chi ra một số tiền lớn để mua nhà không phải là chuyện dễ, trong khi việc vay vốn ngân hàng để mua nhà hiện nay cũng không còn đơn giản. Do đó, để tăng tính thanh khoản cho dự án, các chủ đầu tư phải đa dạng nguồn vốn hỗ trợ khách hàng. Trong xu thế nguồn cung cạn kiệt ở tất cả các phân khúc như hiện nay thì việc tìm được một căn hộ sắp bàn giao với giá dưới 2 tỉ đồng là vô cùng khó.

Theo dự báo của các chuyên gia, thời gian tới lượng căn hộ đang hoàn thiện sắp, bàn giao sẽ tương đối nhưng ở phân khúc giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn lại càng khan hiếm. Trong khi đây là loại hình đáp ứng được nhu cầu ở thực của số đông khách hàng hiện nay.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cao cấp CBRE Việt Nam cho rằng, trong các năm tới khó có đột phá nguồn cung mới. Trong thời gian này, giao dịch của thị trường sẽ vẫn rơi vào nguồn hàng thứ cấp hiện hữu. Năm 2020 sẽ là năm khó khăn cho người mua ở thực, việc sở hữu sản phẩm tại thị trường sơ cấp sẽ không dễ dàng. Không phải là họ không có tiền mua nhưng không có nhiều lựa chọn để mua.

Theo bà Dung, các dự án thứ cấp đều có điểm chung là bên cạnh mức mua chênh theo giá thị trường, người mua buộc phải thanh toán trước một khoản chi phí khá cao theo tiến độ trước đó. Các dự án hoàn thiện thì phải thanh toán gần như 100% giá trị căn hộ nên gây áp lực không nhỏ với nhiều khách mua chưa có chuẩn bị tài chính.

Dự báo, người mua nhà để ở trong năm 2020 sẽ phải chấp nhận mua lại dự án cũ với giá chênh lệch và dịch chuyển ngày càng xa trung tâm, ra vùng giáp ranh hay các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh. Một phương án khác là chờ đợi nguồn cung mới vào đầu năm sau. Tuy nhiên, các dự án nằm ở phân khúc giá này trong các năm tới cũng sẽ không nhiều.

Theo Báo Dân sinh