Đại gia vàng bạc lỗ nặng trong quý 3 do dịch bệnh

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 với 877 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 77% so với cùng kỳ) và lỗ 159,5 tỷ đồng, trong khi quý 3/2020 lãi ròng 202 tỷ đồng.

Nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh kém khả quan của PNJ là do công ty phải đóng cửa 82% số cửa hàng trong quý 3 do giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành. Trong quý 3/2021, doanh thu bán lẻ, bán buôn và vàng miếng của PNJ giảm sâu trong khoảng 77%-79% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, PNJ đạt 12,5 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (tăng 7,3% so với cùng kỳ) và 576 tỷ đồng lợi nhuận ròng (giảm 10,2% so với cùng kỳ), hoàn thành 60% và 47% kế hoạch năm.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ và vàng miếng đạt tăng trưởng 8% và 13% so với cùng kỳ, do nhu cầu dồn nén khiến doanh thu dồi dào trong giai đoạn 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, việc nhiều cửa hàng nhỏ lẻ đóng cửa khiến doanh thu bán buôn giảm 6% so với cùng kỳ.

PNJ vẫn duy trì 100% lương thưởng cho nhân viên trong giai đoạn tạm đóng cửa; và trả đầy đủ tiền thuê cửa hàng tại Trung tâm thương mại trong cả giai đoạn, trong khi 30% số cửa hàng phải tạm thời đóng cửa. Do đó, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu trong quý 3/2021 lên tới 35%.

Các biện pháp giãn cách xã hội đã dần nới lỏng từ tháng 9/2021 và trong 2 tuần đầu tiên của tháng 10, có 94% các cửa hàng PNJ đã quay lại hoạt động. Tính đến hết tháng 9 vừa qua, PNJ đã đóng 17 cửa hàng Silver, 1 cửa hàng CAO và mở 14 cửa hàng PNJ Gold.

Có vẻ như công ty đang muốn tận dụng cơ hội có vị trí đắc địa với giá thuê thấp sau giai đoạn giãn cách xã hội. Điều này thể hiện qua việc PNJ gần đây đã mở cửa hàng flagship thứ 2 tại Hà Nội (PNJ Next), thể hiện sự quan tâm trong việc thâm nhập sâu hơn vào thị trường miền Bắc.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, cổ phiếu PNJ đóng cửa ở mức giá 99.000 đồng/cp và gần như không có biến động về giá kể từ đầu tháng 10. Theo dự kiến, PNJ sẽ phát hành riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu, tương đương 6,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, vào đầu quý 1/2022.

Ngân Giang