Mazda3 Sport: Điểm nhấn khác biệt tạo lợi thế cạnh tranh

Trong xu thế xe hatchback dần biến mất khỏi phân khúc xe nhỏ gọn, Mazda3 Sport vẫn trụ lại mạnh mẽ và được xem là lựa chọn hợp lí cho những ai đam mê dòng xe phổ thông cỡ trung với thiết kế mạnh mẽ đi cùng cảm giác lái thú vị. Mazda3 Sport đặc biệt ghi dấu ấn với khả năng vận hành thể thao được hỗ trợ bởi thiết kế theo hơi hướng Sport, hệ thống truyền động linh hoạt, bộ tính năng an toàn tiêu chuẩn đi kèm nội thất ấn tượng.

Theo đánh giá của chuyên trang MotorTrend: “Mazda3 Sport là một trong những mẫu xe kiểu dáng thể thao đáng mua nhất trong năm 2020”.

Mẫu xe sở hữu thiết kế ngoại thất thể thao, bóng bẩy nhờ đường viền mui xe và hình dạng trụ C độc đáo, đồng thời cung cấp thêm khoang hành lý rộng hơn 1.300 lít khi gập hàng ghế sau. Mazda3 Sport hoàn thiện mọi thứ mà phiên bản Sedan làm được, nhưng với không gian gợi liên tưởng đến xe SUV và cảm giác lái thể thao nổi bật hơn.

Kiểu dáng theo hơi hướng thể thao, nhưng theo ghi nhận từ các showroom, đại lý tỷ lệ khách hàng nữ chọn mua Mazda3 Sport cao hơn dự kiến, thể hiện xu thế phái nữ ưa chuộng xe thể thao đang ngày một tăng lên, phá vỡ quan niệm xe Sport chỉ dành cho nam giới.

"Tôi thực sự bị thu hút bởi vẻ ngoài của mẫu Mazda3 Sport. Với tôi, đây là mẫu xe ra chất thể thao nhất trong phân khúc. Bên cạnh ngoại hình đậm nét thể thao và năng động, tôi ấn tượng với nội thất bọc da màu đỏ, trông rất cao cấp", một khách hàng nữ đang sở hữu Mazda3 Sport chia sẻ.

Khi được hỏi về lý do chọn Mazda3 Sport, câu trả lời được ghi nhận nhiều nhất là để khẳng định đẳng cấp, sau đó mới đến các mục đích như phục vụ công việc, gia đình và nhu cầu đi lại. Qua đó thể hiện ô tô không đơn thuần chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn là một nhân tố quan trọng giúp khẳng định cá tính và thương hiệu cá nhân.

Nội thất đỏ độc đáo trên xe Mazda.

Bên cạnh ngoại thất đẹp mắt, nội thất của mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế tối giản để tạo không gian thoáng đãng quanh vị trí lái. Bảng táp-lô được thiết kế hướng về người lái và sở hữu nhiều trang bị hiện đại với vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, màn hình hiển thị 8,8 inch, hệ thống Mazda Connect hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay.

Danh sách tiện nghi còn được nối dài bởi ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, gương chống chói tự động. Đặc biệt, với việc tăng chiều dài cơ sở tăng thêm 25mm so với thế hệ cũ, không gian bên trong xe đã trở nên rộng rãi hơn. Hệ thống ghế ngồi được thiết kế thoải mái và mang lại cảm giác cao cấp với chất liệu da.

Mazda3 Sport cũng là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc C được trang bị các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động thông minh i-Activsense tương đương các mẫu SUV cao cấp, bao gồm: Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar, hỗ trợ phanh thông minh tích hợp cảnh báo vật cản phía trước và và nhận diện người đi bộ.

Tinh tế và thú vị, Mazda3 Sport mang đến hiệu suất lái xe tuyệt vời đi cùng mức độ an toàn tối ưu. Người lái được tự do trải nghiệm động cơ, công nghệ và các tính năng thú vị với sự an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường. Mang đến những trải nghiệm thị giác ấn tượng qua thiết kế và nâng cao sự hứng khởi bằng công nghệ cùng động cơ khác biệt chính là cách mà Mazda3 Sport tạo lập vị thế của riêng mình trong phân khúc.

Phạm Trang