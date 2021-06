Lợi nhuận giảm, Agribank vẫn chi gần 2000 tỷ cho hội nghị, lễ tân, khánh tiết

Agribank cũng là ngân hàng hàng thương mại công bố thông tin báo cáo tài chính muộn nhất.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Agribank là 10.382 tỷ đồng, giảm 4,7% so với năm 2019, trong khi thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng 6%, đạt 112 nghìn tỷ đồng. Tính đến cuối năm, ngân hàng có 1,08 triệu tỷ đồng tiền gửi của cá nhân, tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn là 150,844 nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng chi 5% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% lợi nhuận sau thuế cho quỹ dự phòng tài chính; 25% cho quỹ đầu tư phát triển.

Căn cứ theo quyết định của Hội đồng thành viên và phê duyệt của NHNN, Agribank cũng sẽ trích lợi nhuận sau thuế của năm 2020 cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho nhân viên với mức chi tối đa 3 tháng lương thực hiện.

Tổng chi phí hoạt động của ngân hàng lên hơn 25 nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

Năm 2020, Agribank chi 13.610 tỷ đồng cho nhân viên (bao gồm lương, phụ cấp, các khoản chi đóng góp theo lương, chi trợ cấp, đồng phục,…), tăng nhẹ 0,67% so với năm trước. Như vậy, ngân hàng sẽ trích khoảng 3.400 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của năm 2020 cho quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Trong số hơn 13,6 nghìn tỷ đồng chi cho nhân viên trong năm qua, có tới 11.824 tỷ đồng chia trả trực tiếp cho nhân viên thông qua lương và phụ cấp (tăng 1,5%).

Tại ngày 31/12/2020, Agribank có tổng số CBNV lên tới 37.738 người, tăng 233 người so với năm trước.

Như vậy, thu nhập bình quân mỗi nhân viên Agribank trong cả năm 2020 là 313,324 triệu đồng, tăng khoảng 6.000.000 đồng/người. Thu nhập bình quân mỗi tháng của CBNV ngân hàng này là 26,11 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, Agribank đã chi tới hơn 4,5 nghìn tỷ đồng cho hoạt động quản lý công vụ. Trong đó, hơn 1.965 tỷ đồng chi cho các hội nghị, lễ tân, khánh tiết.

Hơn 626 tỷ đồng được Agribank chi cho vật liệu văn phòng, xăng dầu; hơn 576 tỷ đồng chi cho điện, nước, vệ sinh cơ quan; hơn 717 tỷ đồng chi xuất bản tài liệu, tiếp thị,…. Những khoản chi này nâng tổng chi phí hoạt động của ngân hàng lên hơn 25 nghìn tỷ đồng trong năm 2020.

Sau khi Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên bố phá sản và chấm dứt hoạt động của Công ty cho thuê tài chính II Agribank (vốn điều lệ 294 tỷ đồng do ngân hàng nắm giữ 100% vốn điều lệ), hiện Agribank còn 5 công ty con gồm: Công ty Cho thuê tài chính I Agribank, vốn điều lệ 172 tỷ đồng do ngân hàng nắm 100% vốn điều lệ; Công ty TNHH MTV Dịch vụ Agribank, vốn điều lệ 288 tỷ đồng do ngân hàng nắm giữ 100% vốn; Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Agribank, vốn điều lệ 30 tỷ đồng do ngân hàng nắm giữ 100%; Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank, vốn điều lệ 1.251 tỷ đồng, ngân hàng nắm giữ 75,21%; Công ty cổ phần Bảo hiểm Agribank, vốn điều lệ 195,840 tỷ đồng do ngân hàng nắm giữ 52,93%.

Ngân Giang