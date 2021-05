Lỡ 'mùa vàng', du lịch lại tìm cách xoay theo dịch

Nhận thông báo tạm dừng chương trình teambuilding giữa tháng 5 của công ty, Hà Phương (nhân viên văn phòng, TP.HCM) cho rằng đây là tin không vui nhưng hoàn toàn hợp lý.

"Từ năm ngoái đến nay, chúng tôi chưa có cơ hội đi du lịch cùng nhau. Thất vọng là điều không thể tránh khỏi, nhưng buồn nhất có lẽ phải là các công ty du lịch", Hà Phương nói.

Quả thực, với ngành du lịch, cao điểm hè, khởi đầu từ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, luôn được coi là "mùa vàng" để tạo đà cho cả năm hoạt động. Như tại TST, tổng lượng khách đợt lễ vừa qua là gần 4.000 người. Con số này ở Vietravel thậm chí lên đến 15.000.

Bãi biển Vũng Tàu đông nghẹt du khách dịp nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Duy Hiệu.

Dời tour, đổi điểm đến

"Với đà tăng trưởng tốt và ổn định từ cuối tháng 3 cho đến tháng 4, chúng tôi hướng đến một mùa hè tràn ngập khách trên các bãi biển, khu nghỉ dưỡng, các gia đình sẽ tham gia những chương trình tour chủ đề hấp dẫn, và du lịch Việt Nam dần hồi sinh", ông Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing tại TST Tourist, nhớ lại.

Chỉ mới cách đây 2 tuần, các doanh nghiệp lữ hành vẫn còn tất bật chuẩn bị tour 30/4-1/5 và chốt một số tour mùa hè. Còn bây giờ, họ lại đôn đáo đàm phán với đối tác và khách hàng để bảo lưu dịch vụ.

Hiện tại, các tour khởi hành trong tháng 5 của TST đã được tạm ngưng. May mắn là đến cuối tuần này, doanh nghiệp chỉ ghi nhận một đoàn 25 khách hủy tour đi Nghệ An trong tháng 5. Còn lại tất cả đoàn có kế hoạch đi từ tháng 5-7 đều thống nhất dời thời gian khởi hành sau khi dịch bệnh được kiểm soát, có thể trong dịp hè hoặc cuối năm nay.

"Bao giờ điểm đến thực sự an toàn, chúng tôi sẽ chủ động đề xuất phương án phục hồi hoặc hoán chuyển hành trình an toàn. Điểm đến nào chưa đảm bảo sẽ được tạm loại bỏ và thay thế điểm đến khác phù hợp. Quan điểm của chúng tôi là không vội vàng. Tất cả dựa trên cơ sở an toàn cho khách hàng và đội ngũ nhân viên", ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định.

Hầu hết tour khởi hành trong tháng 5 đều được tạm ngưng, chờ đến khi dịch được kiểm soát. Ảnh: An Bình.

Trong khi đó, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị của Vietravel, cho biết đã chủ động dừng các tour đến miền Bắc và Đà Nẵng đến hết tháng 5 hoặc cho đến khi tình hình dịch bệnh ở những điểm đến này được kiểm soát tốt.

"Hiện tại, các tour đến những khu vực chưa có ca nhiễm đang được triển khai nhưng chỉ mang tính chất duy trì. Các đoàn khách du lịch MICE sẽ tạm hoãn thực hiện trong tháng 5 này. Nếu tình hình được kiểm soát tốt, chúng tôi kỳ vọng tháng 6 sẽ ổn định trở lại", bà chia sẻ.

Còn tại Lữ hành Fiditour - Vietluxtour, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông, cho rằng hiện tại là mùa thi nên đối tượng khách gia đình, nhóm nhỏ không quá nhiều. Đối với nhóm khách chủ yếu là khách đoàn, doanh nghiệp đang làm việc với đối tác để chuyển thời gian khởi hành.

Chưa hết hy vọng với du lịch hè

"Với những tuyến bị ảnh hưởng bởi vùng có dịch, công ty chủ động phối hợp với đối tác, khách hàng để có nhiều hướng xử lý như điều chuyển hướng tour hoặc dời thời điểm khởi hành", bà Bảo Thu nói.

"Còn các tuyến không di chuyển quá nhiều, điểm đến còn tương đối an toàn thì chúng tôi vẫn thực hiện một số đoàn khách theo dự kiến để không ảnh hưởng đến kế hoạch từ trước của khách hàng", bà Bảo Thu cho biết thêm.

Trải qua nhiều đợt dịch bùng phát, các doanh nghiệp cho biết đã sẵn sàng các kịch bản ứng phó với nhiệm vụ kép là vừa duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

"Các kế hoạch đầu tư cho chiến lược dài hạn phải chậm lại để ưu tiên cho các kế hoạch tình thế, ngắn hạn hơn. Chúng tôi hướng đến một bộ máy chuyên nghiệp, đa năng, có thể mở rộng và thu gọn nhanh chóng để thích ứng với diễn biến khó dự đoán của thị trường, song song đó vẫn kích hoạt các hoạt động phục hồi", bà Bảo Thu nhấn mạnh.

Sau cú sốc 30/4-1/5 vừa qua, ngành du lịch cho biết vẫn tin tưởng vào tình hình kinh doanh dịp hè sắp tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Cụ thể, Fiditour - Vietluxtour sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm mới cho thị trường MICE tiện ích, an toàn, tích hợp công nghệ số hiện đại nhưng vẫn tối ưu về thời gian và chi phí để đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp của thị phần khách đoàn thể, công ty.

Bên cạnh đó, các combo tour free & easy, dịch vụ lẻ sẽ được đa dạng hóa, còn dòng sản phẩm cao cấp 5 sao sẽ được triển khai sâu rộng hơn ở cả 3 thị trường trọng điểm Bắc - Trung - Nam.

Hy vọng kế hoạch tham quan sẽ được nối lại trong mùa hè và cuối năm nay Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng phòng Truyền thông - Marketing TST Tourist

Tương tự, Vietravel cũng tập trung vào nhóm khách nhỏ, đi riêng lẻ với các loại hình sản phẩm gói dịch vụ (bao gồm xe/vé máy bay và khách sạn), du lịch bằng xe riêng, tour trekking, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe và dòng sản phẩm cao cấp. Các điểm đến đưa vào phục vụ chủ yếu ở các vùng an toàn.

Đối với 2 khó khăn lớn là nhân sự và tài chính, TST Tourist cho hay đã có kế hoạch thu xếp và dần đi vào ổn định.

Hiện các đường tour Đông Bắc, Tây Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Quốc... đang được khách hàng doanh nghiệp quan tâm để tổ chức đi du lịch trong năm nay theo kế hoạch. Đơn vị này vẫn cùng khách hàng lên kế hoạch hành trình, nội dung trò chơi... chờ dịch được kiểm soát để khởi hành.

"Chúng tôi kỳ vọng, đến tháng 6 đợt dịch lần thứ 4 sẽ được khống chế. Chúng tôi và du khách đều tin tưởng vào mùa du lịch hè phía trước, hy vọng kế hoạch tham quan sẽ được nối lại trong mùa hè và cuối năm nay", ông Nguyễn Minh Mẫn bày tỏ.