Lộ diện doanh nhân gốc Hoa có thể 'thế chân' Tân Hoàng Minh tại lô đất vàng Thủ Thiêm

Sau khi Tân Hoàng Minh tuyên bố bỏ cọc lô đất vàng tại KĐT Thủ Thiêm (TP.HCM), một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Hoa, Trương Hồng Võ và hai nhà đầu tư gốc Hoa khác đang đứng trước cơ hội sở hữu lô đất vàng này.

Capital One Financial sẽ quyết định số phận lô đất vàng tại Thủ Thiêm?

Theo quy định của pháp luật về đấu giá, Tân Hoàng Minh bỏ cọc vì không lo được tiền nộp vào NSNN sau khi trúng đấu giá lô đất tại KĐT Thủ Thiêm (TP.HCM), lô đất sẽ thuộc về doanh nghiệp trả giá cao thứ hai nếu họ vẫn muốn “xuống tiền” để sở hữu lô đất vàng này.

Trong trường hợp này, doanh nghiệp “về nhì” là CTCP Capital One Financial, đã thua mỗi Tân Hoàng Minh khi đưa ra mức giá 23.800 tỷ đồng cho lô đất đấu giá, thấp hơn 700 tỷ đồng.

Hiện Capital One Financial chưa chính thức lên tiếng về việc có tiếp nhận quyền sở hữu lô đất nói trên hay không.

Capital One Financial có trụ sở chính tại tại tầng 31, Tòa nhà Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1. Công ty này thành lập từ năm 2018 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Cả 3 cổ đông của Capital One Financial đều là người Việt gốc Hoa, trong đó, cổ đông lớn nhất và giữ vị trí Tổng Giám đốc là ông Trương Hồng Võ, sinh năm 1970.

Cụ thể, ông Trương Hồng Võ nắm giữ 60 triệu cổ phần tại Capital One Financial, tương đương 40% vốn điều lệ doanh nghiệp. Hai cổ đông còn lại là Lý Vĩ Hiền sở hữu 50 triệu cổ phần, tương đương 33,3% và Lâm Xương Diệu sở hữu 40 triệu cổ phiếu, tương đương 26,7%.

Trong “tâm thư” của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng, gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Dũng cho biết lý do trả giá cao cho lô đất 3-12 với giá lên tới 24.500 tỷ đồng là vì không muốn lô đất rơi vào tay doanh nghiệp nước ngoài.

Tuy nhiên, cả 3 cổ đông của Capital One Financial là người gốc Hoa và đều mang quốc tịch Việt Nam, liên quan một tập đoàn bất động sản kín tiếng sở hữu nhiều bất động sản ở khu vực phía Nam.

Được biết, ngoài làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại CTCP Capital One Financial, ông Trương Hồng Võ còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Một thành viên đầu tư Vinaland Việt Nam, mã số thuế 0306063166, trụ sở tại 22-36 Nguyễn Huệ và số 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1 (TP.HCM); Công ty TNHH Một thành viên đầu tư Vinaland Việt Nam (NT), mã số thuế 0313284511, trụ sở Số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1 (TP.HCM); Công ty TNHH Savvina Consultant & Management, mã số thuế 0315586081, trụ sở Số 22-36 Nguyễn Huệ và số 57-69F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1 (TP.HCM); Công ty TNHN Phân phối Ngôi sao Châu Á, mã số thuế 0307816373, trụ sở 87 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1 (TP.HCM); Công ty TNHH ZS Việt Nam, mã số thuế 0315778749, địa chỉ số 22B Nguyễn Thị Diệu, phường 6, Quận 3 (TP.HCM).

Hiền Anh