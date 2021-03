'LÀNG ĐẠI GIA' được bảo vệ chặt nhất Cần Thơ, toàn biệt phủ phong cách 'không có gì ngoài đất', cổng trước đậu ô tô, cổng sau đậu vài du thuyền vẫn còn rộng

CẦN THƠ - VÙNG ĐẤT KHÔNG THIẾU GIỚI GIÀU VÀ SIÊU GIÀU "CHẤT CHƠI" NHẤT MIỀN TÂY

Nằm cách TP.HCM khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đi xe, Cần Thơ được xem là một thành phố phát triển nhanh và hiện đại nhất vùng ĐBSCL. Tuy nhiên trong tiềm thức cũng như thói quen của nhiều người, cứ nhắc tới miền Tây thì sẽ lại liên tưởng tới hình ảnh của cánh đồng, ruộng lúa, với những con người thật thà, giản dị tại một vùng quê. Điều đó đúng, nhưng không phải là tất cả...

Thay vào đó không ít nơi tại miền Tây hiện nay, đặc biệt là Cần Thơ ẩn giấu vô số "ngọa hổ, tàng long" từ giàu đến siêu giàu đều có đủ. Nào là "đại gia thủy sản", "đại gia nước đá", "đại gia lúa", "đại gia tôm",... Cho đến những vị doanh nhân xuất thân tại miền Tây vừa sở hữu tài sản khủng, vừa đóng góp thành tựu cho nền kinh tế nước nhà cũng không ít.

Ngoài ra với tiềm lực phát triển rất lớn, hưởng nhiều ưu đãi từ địa hình mà giới doanh nhân, đại gia ở các nơi khác cũng tìm tới. "Lớp" thì mở công ty, "lớp" thì vì thích cái sự thanh bình, yên tĩnh của mảnh đất Tây đô này mà chọn ở lại để hưởng thụ, dưỡng già, nhưng chung quy lại cũng là ngày càng giúp Cần Thơ thêm phần rạng rỡ.

Bởi vậy với những người ở xa hoặc lâu chưa có dịp về Cần Thơ, hẳn sẽ rất đỗi ngạc nhiên vì thành phố này đã có một diện mạo mới. Vẫn là dòng sông Hậu, sông Cần Thơ,... nhưng dọc hai bên bờ giờ là những căn nhà lớn nằm san sát nhau dài đến vô tận.

"LÀNG ĐẠI GIA" ĐƯỢC CANH GIỮ NGHIÊM NGẶT NHẤT CẦN THƠ VỚI HÀNG LOẠT BIỆT THỰ KHỦNG

Có thể nói Cần Thơ bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với vài chục năm trước. Thay vì những căn nhà gỗ, nhà sàn, nhà lá nằm dọc hai bên bờ thì Cần Thơ đã có không ít các biệt thự, biệt phủ hay nhà dát vàng nổi tiếng khắp vùng sông nước. Nhưng hoành tráng nhất chắc phải kể đến khu Cồn Khương với hàng loạt biệt thự lẫn dinh thự trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, nằm "xếp hàng dài" trải bên bờ sông Hậu mà nếu không nói, chắc chắn nhiều người sẽ phải kinh ngạc, hoặc tưởng rằng đó là khu biệt thự Thảo Điền quận 2 hoặc ở Phú Mỹ Hưng chứ chẳng phải ở Cần Thơ.

Một trong những biệt phủ nằm sâu bên trong khu biệt thự Cồn Khương, nơi hạn chế tối đa người bên ngoài đi vào.

Các căn biệt thự lân cận đó cũng không phải dạng vừa với diện tích lên tới vài trăm mét vuông.

Do có nhiều biệt thự "khủng" nên nói về an ninh của nơi đây cũng được xem là "khó khăn" nhất nhì miền Tây. Ngay từ bên ngoài đã có nhiều chốt an ninh với bảo vệ túc trực 24/7. Thậm chí một số con đường nằm bên trong, nơi được xem là tập trung nhiều biệt thự đắt đỏ nhất gần như tuyệt đối không cho người lạ đi vào, việc quay phim, chụp hình là cấm tuyệt đối. Nên đó cũng chính là lý do vì sao mà nơi đây rất ít khi được nhắc tới hay xuất hiện trên mạng xã hội.

Cổng sau của một số biệt thự tại đây nằm sát sông Hậu nên việc di chuyển bằng ghe, tàu hay đôi lúc có những chiếc du thuyền neo đậu chờ chủ nhà là chuyện rất đỗi bình thường tại vùng sông nước miền Tây này.

Nhìn thế này đâu ai nghĩ là ở miền Tây!? Ngỡ đâu Đà Lạt, Thảo Điền quận 2 hay "bên Tây" cũng nên!?

Nhà ở đây hay được mọi người nói vui là "nhà không có gì ngoài tiền và đất" nên căn nào dường như cũng rất rộng với sân vườn bao phủ hai bên.

Với người Cần Thơ, vào mỗi chiều hoặc cuối tuần sẽ thích được chạy xe đến đây dạo mát, "đi để ngắm nhà người ta mà ao ước xem khi nào mình có một căn giống người ta" hay chỉ đơn giản là vì nơi đây đã được quy hoạch, đường xá được lót rất sạch và thoáng nên thật sự là một nơi vô cùng lý tưởng để hóng gió.

Một căn giao 2 mặt tiền với đường siêu rộng và thoáng.

Với nhiều người, miền Tây là phải ruộng đồng cò bay thẳng cánh, sông nước mênh mông, bạt ngàn với nhà tranh vách lá. Điều đó đúng, nhưng không có nghĩa là đâu đâu cũng thế. Nơi nào cũng cần được phát triển và thay đổi, chỉ là chúng ta có kịp nhận ra không mà thôi.

Nói về khu biệt thự Cồn Khương ở đây không phải là "khoe mẽ" mà để cho mọi người thấy được một khía cạnh rất nhỏ trong quá trình thay đổi và phát triển của Cần Thơ hay nói chung là niềm tự hào của cả vùng sông nước miền Tây mà từ trước đến nay chưa chắc có quá nhiều người được biết tới.

Và rồi đây, miền Tây sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa với không chỉ là Cồn Khương - Cần Thơ hay Rạch Giá, Kiên Giang,... mà còn rất nhiều khu vực khác.

