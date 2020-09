Ngày 08/9/2020, lô hàng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (S95) của Thép Hòa Phát Dung Quất đã được bốc xếp xuống tàu để lên đường “xuất ngoại” sang Úc. Đây là lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu sản phẩm S95 ra nước ngoài, đặc biệt thị trường Úc - nơi có những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đòi hỏi khắt khe về chất lượng.

Lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95

Lô hàng gồm 2.500 tấn S95 thành phẩm được sản xuất từ xỉ hạt lò cao tại Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất, đóng theo quy cách bao Jumbo (1,5 tấn/bao), đi ghép với tàu hàng chuyên chở xi măng xuất sang Úc. S95 xuất khẩu đảm bảo hàng loạt các tiêu chuẩn TCVN 4030:2003, TCVN 11586:2016, TCVN 8265:2009, TCVN 141:2008, TCNV 4315: 2007 về cường độ nén, tỷ trọng….

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn là sản phẩm phụ của quá trình sản xuất gang thép theo công nghệ lò cao khép kín. Nhờ được làm lạnh cực nhanh bằng nước áp lực cao, xỉ hạt lò cao là một loại phụ gia khoáng hoạt tính rất tốt cho xi măng, bê tông và đã được sử dụng từ rất lâu trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Sản phẩm xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 góp phần xử lý triệt để chất thải rắn trong quá trình sản xuất thép xanh của Hòa Phát, vừa bảo vệ môi trường cũng như tạo thêm nguồn thu ổn định cho Tập đoàn Hòa Phát.

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 Hòa Phát có nhiều ưu điểm nổi bật, ứng dụng làm phụ gia khoáng hoạt tính cao cho sản xuất xi măng, bê tông, vữa hoặc làm chất kết dính gia cố nền đất yếu. Với S95, có thể sản xuất được bê tông khối lớn do giảm nhiệt thủy hóa của bê tông, sản xuất được bê tông chịu nhiệt do tăng độ bền nhiệt cho bê tông, sản xuất bê tông bền trong môi trường nước biển, nước mặn và nước lợ, do tăng độ chống thấm của bê tông, ngăn chặn sự xâm thực của clo và sunfat, đáp ứng nhu cầu tăng tuổi thọ cho các công trình trên biển, trên đảo và ven biển.

Với hai Khu liên hợp sản xuất gang thép tại Kinh Môn - Hải Dương và Dung Quất – Quảng Ngãi, Hòa Phát có thể cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước 2,6 triệu tấn xỉ hạt lò cao nghiền mịn mỗi năm.

Lô hàng xuất khẩu S95 đầu tiên sang Úc cũng như thị trường thế giới khẳng định uy tín, chất lượng sản phẩm của Hòa Phát, đồng thời mở ra kênh tiêu thụ rộng lớn cho hàng S95 của Tập đoàn. Dự kiến, sau lô hàng này, phía đối tác sẽ tiếp tục đặt thêm sản phẩm S95 của Hòa Phát với khối lượng lớn.

N.K