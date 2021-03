Kích cầu du lịch từ các giải chạy marathon

Một trong những loại hình được cho là hiệu quả không ngờ trong việc kích cầu du lịch đó là tổ chức cái giải chạy marathon tại các địa phương có tiềm năng du lịch. Tính đến nay, một số đơn vị sở hữu các giải chạy marathon uy tín ở Việt Nam đã và đang làm rất tốt nhiệm vụ này. Mỗi giải chạy thu hút hàng nghìn vận động viên từ khắp nơi tham gia, qua đó góp phần quảng bá du lịch cho địa phương, đồng thời thúc đẩy kinh tế địa phương thông qua các dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm. Bên cạnh đó, ngành vận tải, nhất là vận tải hàng không cũng được hưởng lợi từ những sự kiện này.

Xác định đây là cơ hội để kích cầu du lịch, mới đây Vietnam Airlines đã hợp tác với BTC các giải chạy VnExpress Marathon trong việc vận chuyển các vận động viên. Theo đó, Vietnam Airlines quyết định giảm 20% giá vé máy bay (tất cả các hạng đặt chỗ trừ các loại vé khuyến mại đặc biệt) so với giá mở bán tại thời điểm mua vé cho các hạng đặt chỗ cho các VĐV tham gia giải.

Giảm 10% giá vé máy bay (tất cả các hạng đặt chỗ trừ các loại vé khuyến mại đặc biệt) so với giá mở bán tại thời điểm mua vé cho tối đa 03 người thân đi cùng 01 vận động viên trên cùng đường bay (có thể khác chuyến/ngày nhưng cùng giai đoạn giải theo quy định dưới đây).

Ngoài ra, VĐV và người thân đi cùng được làm thủ tục check-in ở quầy ưu tiên/quầy riêng ở sân bay và được gắn thẻ hành lý ưu tiên.

Để được hưởng ưu đãi trên, các runner chỉ cần gửi lại mẫu thư xác nhận của BTC (Mail đã mua BIB thành công) và giấy tờ tuỳ thân khi tới các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines.

Chương trình ưu đãi áp dụng cho giải nằm trong hệ thống của VnExpress Marathon gồm: Giải VM Quy Nhơn; Giải VM Amazing Hạ Long; và Giải VM Hanoi Midnight.

Quảng Bình Discovery Marathon mang lại sức sống cho du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Một số các giải đấu được tổ chức bởi Công ty cổ phần Đường Đua Mới (Race Jungle) cũng chú trọng đến yếu tố trải nghiệm đường chạy kết hợp khám phá cho VĐV như: Quảng Bình Discovery, Hội An Discovery, Hà Giang Marathon, Hạ Long Bay Marathon, Loop Ultra Trail, Hà Nội Ultra Trail, Family Ekiden, Hải Phòng Marathon, Tam Đảo Ultra Trail…

Anh Phạm Ngọc Quỳnh, chủ sở hữu chuỗi homestay tại thị trấn Phong Nha (Quảng Bình) cho biết: “Nhờ giải chạy Quảng Bình Discovery diễn ra hôm 21/3 vừa qua nên thị trấn Phong Nha mới lại nhộn nhịp trở lại sau hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra đại dịch Covid-19. Các khách sạn, homestay đều được book kín từ trước. Hệ thống các hang động tại Phong Nha nhờ đó cũng thu hút thêm nhiều du khách thăm quan.”

Chị Vũ Thị Oanh, một runner tham gia giải chạy tại Quảng Bình cho biết, ngay sau khi BTC ấn định lại ngày tổ chức giải, chị đã liên hệ để đặt vé máy bay, nhưng các phòng vé đều trả lời đã bán hết vé nên chị phải di chuyển bằng xe khách giường nằm để được tham gia giải chạy.

Sau Quảng Bình, Hội An Discovery Marathon - Một giải chạy khám phá phố cổ Hội An dưới một góc nhìn hoàn toàn mới dự kiến sẽ diễn ra vào 01/05/2021. Không chỉ là hành trình chạy và khám phá phố cổ trầm lắng với những mảng tường vàng, mái ngói rêu phong, các runner còn được chạy xuyên qua những làng quê yên bình, dung dị phía bên kia của dòng sông Thu Bồn, văng vẳng bên tai là những điệu hát bài chòi, câu hò xứ Quảng. Đây cũng là yếu tố thu hút hàng nghìn du khách đến với Hội An vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/05.

Bên cạnh đó, có những đơn vị tổ chức giải chạy thiên về trải nghiệm cho runner cũng như gia đình và người thân của những người đam mê thể thao kết hợp du lịch. Running Holiday là một công ty ra đời với mong muốn mang lại những trải nghiệm như vậy. Đơn vị này cho biết sẽ tổ chức “kỳ nghỉ thể thao” với tên gọi Phu Quoc WOW Island Race 2021 tại đảo Ngọc, Phú Quốc vào ngày 29/04/2021. Theo đó, VĐV được cung cấp trọn gói khi đăng ký tham gia giải chạy gồm: Dịch vụ Lưu trú - Dịch vụ hàng không - Vui chơi giải trí - Giải chạy & hoạt động thể thao - Bảo hiểm y tế và chấn thương;…

Với những ngườ đam mê chạy bộ kết hợp khám phá những vùng núi cao, việc tham gia trải nghiệm các giải chạy trail thuộc hệ thống Vietnam Trail Marathon của Công ty Topas cũng được coi là lựa chọn hàng đầu. Một trong số đó là VTM Mộc Châu dự kiến diễn ra ngày 24/04 tới, đây là cung đường chạy qua nhiều loại địa hình và cảnh sắc khác nhau trên những con đường hoàn toàn có thể chạy được.

VĐV sẽ được khám phá các làng dân tộc thiểu số ẩn mình trong những trùng điệp đồi núi nơi xe hơi không tới được. VĐVcũng sẽ được chạy xuyên qua những cánh đồng hoa trắng, những đồi chè mướt xanh và những vườn cây ăn quả. Trải nghiệm Vietnam Trail Marathon và khám phá những cung đường mòn nguyên sơ, chinh phục xa hơn những con đường cũ mùa mận chín hứa hẹn sẽ đem lại sự khởi sắc cho du lịch Mộc Châu trong năm 2021.

