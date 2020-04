Chủ quá rắn 'hợp đồng không có dịch bệnh', người thuê bỏ tiền cọc, ngậm ngùi trả mặt bằng

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, buôn bán kinh doanh ế ẩm nhưng đàm phán, thuyết phục mãi không được chủ nhà giảm giá tiền thuê nên nhiều cửa hàng đành phải trả lại mặt bằng trước thời hạn, chấp nhận mất tiền đặt cọc, mất tiền đầu tư sửa sang.

Không phải ai cũng may mắn được chủ nhà miễn hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bởi tiền thuê nhà thường được đóng trước 6 tháng và trong điều khoản hợp đồng không đề cập đến việc hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chia sẻ trên nhóm sang nhượng cửa hàng, cho thuê mặt bằng, chị Trâm kinh doanh cửa hàng nail ở Trần Phú (Hà Nội) cho biết, căn nhà chị đang thuê có giá 45 triệu đồng/tháng, tiền nhà đóng 6 tháng/lần và cọc 2 tháng. Chị đã thuê được 2 năm và đầu tư, sửa sang vào đây không ít tiền, khoảng 400 triệu đồng.

Treo biển cho thuê nhà cả tháng nay nhưng nhiều nơi vẫn chưa tìm được khách thuê mới

Tuy nhiên, do dịch bệnh, tình hình kinh doanh khó khăn. Chị Trâm đã gặp chủ nhà để thương lượng, mong được tạo điều kiện giảm giá một phần tiền nhà nhưng chủ nhà không đồng ý. Chính vì thế, chị đành quyết định trả lại mặt bằng, thanh lý cửa hàng vì không gồng gánh nổi. Vì trả mặt bằng trước thời hạn nên khoản tiền cọc 2 tháng tương đương 90 triệu đồng hiện nay chủ nhà cũng chưa chịu trả lại.

Tương tự, chị Lê Hằng kinh doanh thời trang cho biết, sau 6 tháng khởi nghiệp kinh doanh, mới đây chị đã quyết định trả lại mặt bằng bởi không thể xoay được tiền nộp tiếp. Chị thuê nhà 6 tháng, cọc 1 tháng. Mất 1 tháng để sửa nhà, hoạt động được 3 tháng thì phải đóng cửa 2 tháng vì dịch bệnh. Tiền nhà 1 tháng là 45 triệu, dù đã đàm phán, thương lượng nhưng chủ nhà chỉ đồng ý giảm 10% tiền nhà. Cuối cùng chị đành phải trả lại mặt bằng và mất luôn tiền cọc 45 triệu.

Theo chị Hằng, doanh thu cửa hàng gần như bằng không do dịch bệnh Covid-19, hàng quán phải đóng cửa để phòng dịch bệnh. Chị Hằng đã trình bày hoàn cảnh khó khăn và mong xin lại tiền cọc, tuy nhiên chủ nhà không đồng ý vì trong điều khoản hợp đồng nếu trả cửa hàng phải báo trước 3 tháng. Mặc dù thiên tai, dịch bệnh là bất khả kháng nhưng chủ nhà cho rằng trong điều khoản hợp đồng chỉ có thiên tai chứ không có dịch bệnh vì thế chủ nhà nhất quyết không trả lại tiền cọc hoặc hỗ trợ 1 phần tiền cọc.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc giảm giá tiền nhà tùy thuộc vào cái tâm của chủ nhà. Chủ nhà tốt bụng thì đó là may mắn, còn nếu chủ nhà “chỉ biết thu tiền” thì cũng đành chịu bởi lúc kinh doanh làm ăn thuận lợi thì chủ nhà cũng không đòi tăng tiền nhà. Hơn nữa, nhiều chủ nhà cũng đi thuê rồi cho thuê lại thì rất khó để giảm giá.

Hàng loạt cửa hàng trên phố Nguyễn Chí Thanh treo biển cho thuê cửa hàng

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay nếu chủ nhà không giảm giá thì người thuê sẽ trả mặt bằng để cắt lỗ. Khi lấy lại nhà thì chủ nhà cũng khó tìm được khách mới. Vì thế mà phương án tốt nhất là hai bên cùng ngồi lại đàm phán, thương lượng để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Hiện nay trên nhiều tuyến phố sầm uất như Kim Mã, Cầu giấy, Xã Đàn, Thái Hà… nhan nhản các biển cho thuê mặt bằng. Mặc dù khó tìm được khách thuê nhưng giá cho thuê vẫn giữ nguyên, chỉ một số ít chủ nhà giảm giá cho thuê khoảng 10-20% đến khoảng tháng 8 năm nay.

Như mặt bằng kinh doanh cafe 80m2 ở Cầu Giấy hiện có giá khoảng 50 triệu đồng/tháng; tại khu vực phố cổ, giá cho thuê khoảng 2-2,5 triệu đồng/m2. Hay mặt bằng 40m2 tại Xuân Thủy giá 35 triệu đồng/tháng, mặt bằng kinh doanh 30m2 tại Xã Đàn giá 35 triệu đồng/tháng…

Mới đây, theo khảo sát về sự ảnh hưởng của Covid-19 với gần 200 khách thuê thuộc hệ thống CBRE Việt Nam, nhiều nhà kinh doanh cho biết không lạc quan về cơ hội bứt phá trong những tháng còn lại của năm dù Việt Nam đã nới lỏng cách ly xã hội từ 23/4.

Song cũng có nhiều người cho rằng đây thời điểm “vàng” để tìm mặt bằng kinh doanh. Trước đây, để có thể tìm được một mặt bằng đẹp là rất khó, có thể phải chờ mất cả năm trời. Nay người đi thuê có nhiều cơ hội để tìm được mặt bằng đẹp, vừa ý, giá giảm.

Hà An