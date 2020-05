Khách hàng Cocobay quỳ lạy, năn nỉ… chủ đầu tư vẫn phớt lờ vô cảm

Bà K.Y. ở TP Hồ Chí Minh – một khách hàng mua 2 căn hộ ở tòa Coco Ocean Spa Resort thuộc dự án Cocobay Đà Nẵng đang “chết đứng” khi hai vợ chồng có bao nhiêu tiền đều đổ vào mua căn hộ nhưng bị chủ đầu tư “nuốt” cam kết trong khi chồng bà lại đang bệnh nặng.

Chia sẻ với PV, bà K.Y. cho biết, 2 vợ chồng bà đều là giáo viên đã nghỉ hưu. Chồng bà Y. dạy hợp đồng không có lương hưu nên cả 2 nghĩ mua 2 căn hộ ở dự án Cocobay Đà Nẵng để sau này có tiền dưỡng già. Và số tiền tiết kiệm suốt bao năm dạy học của hai vợ chồng bà Y. đều dồn hết vào để đóng đủ 40% giá trị hợp đồng khoảng hơn 1,5 tỷ đồng; 60% còn lại là hơn 2 tỷ đồng phải vay Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) để mua 2 căn hộ tại Cocobay Đà Nẵng từ cuối năm 2017.

Ngỡ rằng cố gắng vay mượn để đóng đủ 95% theo quy định của hợp đồng thì sẽ được hưởng khoản lợi nhuận cam kết hàng tháng từ chủ đầu tư, tiền đó sẽ đưa sang trả ngân hàng. Thế nhưng, không chỉ bà Y., mà hàng loạt khách hàng “đổ tiền” vào dự án này đều "điếng" người khi bất ngờ nhận được thông báo vào cuối năm 2019của chủ đầu tư dự án với nội dung chấm dứt trả cam kết lợi nhuận theo hợp đồng đã ký kết với khách từ ngày 1/1/2020.

Trong khi chủ đầu tư tuyên bố "phủi tay" như vậy, còn vợ chồng bà Y. thì cứ 6 tháng phải trả ngân hàng một lần số tiền cả gốc và lãi lên tới gần 200 triệu đồng.

Bà Y. cho biết, chồng bà mắc bệnh hiểm nghèo, khi biết bệnh của chồng đã chuyển sang K, bà Y. đã đến văn phòng của Công ty Thành Đô ở TP Hồ Chí Minh năn nỉ họ chuyển một ít tiền thu nhập cam kết trong năm 2019 để về đi chữa bệnh cho chồng nhưng không được.

“Tôi quỳ, tôi lạy ở đó luôn, nhân viên của họ còn quay video để gửi cho lãnh đạo Công ty, nhưng họ chỉ hứa mãi, hứa mãi cho tới bây giờ vẫn không trả một xu. Hai vợ chồng tôi đuối thực sự. Tôi có nói với ông Hiền là Giám đốc chăm sóc khách hàng rằng, lỡ không may không cứu được, ông xã tôi qua đời thì sẽ không ký được hồ sơ thanh lý hợp đồng, ông Hiền bảo tôi: Bây giờ ông ý còn ký được thì chị làm giấy ủy quyền để lỡ ông chết thì chị vẫn ký được. Tôi rất đau lòng khi nhận được câu nói đó của ông Hiền”, bà Y. kể.

Bà Y. cho hay, thậm chí bà còn gửi cả hồ sơ khám bệnh, đơn thuốc và các giấy tờ liên quan đến bệnh của chồng bà tới văn phòng của Công ty Thành Đô ở TP.HCM, tuy nhiên họ lại “hứa” sẽ giải quyết, nhưng đợi hoài vẫn không được…

“Tôi đành phải ký thỏa thuận thanh lý hợp đồng nhưng đến giờ vẫn chưa được gọi lên để ký thanh lý hợp đồng. Tôi chỉ muốn thanh lý hợp đồng và trả tiền cho vợ chồng tôi để chữa bệnh. Bản thân tôi cũng bị bệnh, còn ông xã tôi bệnh nặng hơn, tôi sợ ông xã tôi không qua được, một mình tôi bơ vơ tôi không sống được… Tòa nhà tôi mua mới xây thô và ngừng xây dựng hơn một năm nay.

Cứ kéo dài kiểu này thì có khi vợ chồng tôi chết trước khi Thành Đô giao căn hộ nên tôi mới nghĩ ký thanh lý. Nhưng đã ký thanh lý rồi mà vẫn không trả tiền như thế này thì đến lúc tụi tôi chết không biết ai nhận tiền?”, bà Y. mếu máo nói trong nước mắt.

Cũng theo bà Y., khi biết thông tin Ngân hàng SHB giải ngân tiền cho Công ty Thành Đô 500 tỷ đồng, bà lại liên hệ với Giám đốc chăm sóc khách hàng của Công ty Thành Đô để mong mỏi được trả một ít tiền để chữa bệnh cho chồng.

Nhưng thật bất ngờ, bà Y lại nhận được câu trả lời quá vô cảm từ phía chủ đầu tư: “Rất nhiều người hoàn cảnh như chị chứ không phải mình chị, chị cứ chờ đi, Thành Đô không có tiền đâu”.

Theo tìm hiểu từ Ban đại diện chủ sở hữu, có rất nhiều chủ sở hữu đang có những hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh ung thư hiểm nghèo khác nhau nên phải thanh lý hợp đồng nhưng vẫn chưa nhận được tiền. Thậm chí, có những gia đình vợ chồng đang làm thủ tục ly hôn nhưng vì vướng mắc ở dự án Cocobay chưa được giải quyết nên chưa hoàn thành thủ tục được.

Liên quan đến dự án Cocobay Đà Nẵng, ông Nguyễn Hải Long trong Ban đại diện chủ sở hữu mua nhà tại dự án Cocobay Đà Nẵng cho biết đầu tư vào Cocobay Đà Nẵng vì tin tưởng vào ngân hàng bảo lãnh. Mặc dù giá bán sản phẩm chủ đầu tư đưa ra cao hơn thị trường nhiều lần, ông vẫn chấp nhận đầu tư vì mức thu nhập cam kết 12%/năm.

Theo ông Long, nhiều khoản của khách vay tại dự án Cocobay Đà Nẵng đã bị đẩy vào nhóm nợ xấu 3, nhưng nhiều khách hàng cũng không được Ngân hàng SHB thông báo và họ chỉ biết được điều này từ các hoạt động khác.

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch HĐQT Empire Group

Dự án Cocobay Đà Nẵng do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô) làm chủ đầu tư. Đây từng là dự án lừng danh hàng đầu Đà Nẵng nhờ mức cam kết lợi nhuận cao "ngất ngưởng", 12% trong 8 năm.Được biết, giữa năm 2016 tổ hợp Cocobay được xây dựng và quảng cáo rầm rộ. Từ 2016 – cuối 2017, condotel bùng nổ, lại được cam kết lợi nhuận "khủng" 12%... nên các sản phẩm cocobay cứ mở bán là "cháy hàng". Vì vây, chỉ sau hơn 1 năm, hàng loạt hạng mục cocobay được hoàn thành và cơ bản 100% tiền thu của khách hàng đã được đầu tư vào cocobay.Tuy nhiên, kể từ cuối năm 2017 và năm 2018, khủng hoảng xảy ra ở Cocobay khi SHB dừng giải ngân do thủ tục chưa được hoàn thiện. Thời điểm này dự án gần như bị ngưng trệ hoàn toàn.Thật bất ngờ, đến cuối năm 2019, khách hàng của dự án Cocobay Đà Nẵng bất ngờ nhận được thông báo của chủ đầu tư, từ ngày 1/1/2020, Empire Group sẽ dừng chi trả thu nhập cam kết do những khó khăn về dòng tiền. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của các khách hàng dự án.Công ty Thành Đô được thành lập năm 1992 do ông Nguyễn Đức Thành làm Chủ tịch, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản xây dựng. Năm 2016, Thành Đô tái cấu trúc với cái tên Empire Group. Hai cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Empire là ông Nguyễn Đức Thành và Nguyễn Thành Nam (con trai ông Thành) mỗi người cùng sở hữu xấp xỉ 50% cổ phần. Trong đó, ông Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nam là Tổng giám đốc.Tháng 8/2018, Thành Đô từng chuyển người đại diện pháp luật từ ông Nam sang ông Thành.Hơn 2 năm qua, vốn điều lệ Tập đoàn Empire được điều chỉnh tăng tới 5 lần, từ 300 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 8/2017, Empire Group tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 630 tỷ đồng. Chỉ 4 tháng sau, vào tháng 1/2018, vốn điều lệ công ty này tăng tiếp lên 930 tỷ đồng. Đến tháng 9/2018, vốn điều lệ tăng thêm 100 tỷ đồng, lên 1.030 tỷ đồng và ngày 25/9/2018 vừa qua, Empire Group tăng vốn lên 1.500 tỷ đồng.Ông Nguyễn Đức Thành còn là một trong những người sáng lập phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, từng là Phó chủ tịch Ủy ban lâm thời Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam giai đoạn 1995-1998 (tiền thân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam).