Cổ phiếu VNM gây nản lòng các nhà đầu tư nhiều nhất?

Nếu tính khoảng thời gian diễn ra xu hướng giảm giá của cổ phiếu VNM, đến nay đã hơn 3 tháng. Kể từ đầu năm 2021 đến nay, VNM đã giảm 20.000 đồng (23%) về thị giá và hiện đang ở mức 87.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2020.

Trong số các mã cổ phiếu thuộc VN30, VNM là cổ phiếu gây nản lòng các nhà đầu tư nhiều nhất mà nguyên nhân chính là kết quả kinh doanh quý 1 mờ nhạt cùng triển vọng kém khả quan trong năm 2021.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2021 của Vinamilk cho thấy, doanh thu thuần hợp nhất quý 1 đạt 13.190 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp 5.755 tỷ đồng, giảm 1,5%. Lợi nhuận gộp biên gần 44%, giảm so với mức 46,7% cùng kỳ. Kết thúc quý đầu năm, Vinamilk ghi nhận lợi nhuận ròng 2.597 tỷ đồng, giảm 6,5%. Đây là quý thứ 2 liên tiếp, lợi nhuận của Vinamilk suy giảm.

Đi sâu vào kết quả kinh doanh của quý 1, có thể thấy doanh thu tháng 1 của Vinamilk có sự phục hồi, nhưng sang tháng 2 doanh thu lại bị giảm do bùng phát dịch Covid-19. Dù xuất khẩu quý 1 không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch nhưng hiện nay phía Campuchia đang phải đối mặt với sự gia tăng mạnh về số ca nhiễm Covid-19 kể từ đầu tháng 4/2021. Diễn biến bất ngờ này khiến Vinamilk đang cân nhắc về việc vận chuyển sản phẩm từ Việt Nam đến nhà máy Sữa Angkor trong trường hợp xấu nhất là Phnom Penh bị đóng cửa.

Không những thế, triển vọng năm 2021 của Vinamilk cũng không mấy sáng sủa khi công ty xác định lợi nhuận đi ngang trong năm 2021 do giá nguyên liệu sữa tăng cao và sức tiêu thụ không ổn định.

Theo đó, kế hoạch doanh thu năm 2021 của Vinamilk là 62.160 tỷ đồng, tăng 4,1% và lợi nhuận sau thuế 11.240 tỷ đồng, tăng 0,2%.

Nếu như trong quý 1, giá nguyên liệu sữa tươi đầu vào không cao so với cùng kỳ năm ngoái do công ty ấn định giá sữa tươi nguyên liệu đến tháng 6/2021. Giá sữa tươi nguyên liệu được chốt trong quý 4/2020, khi giá rẻ hơn 15-20% so với mức giá trên thị trường.

Như vậy giá sữa nguyên liệu từ quý 2 năm nay sẽ cao hơn, đồng nghĩa với việc tỷ suất lợi nhuận năm 2021 sẽ thấp hơn.

Theo thông tin từ Global Dairy Trade, giá sữa bột gầy và sữa bột nguyên kem hiện đang tăng lại sau khi chạm đáy ngắn hạn vào cuối tháng 4. Giá sữa bột nguyên kem tăng 20-25% so với giá trung bình vào năm 2020. Thông tin này sẽ càng bất lợi cho Vinamilk nói riêng và các doanh nghiệp cùng ngành.

Mới đây, Công ty Chứng khoán VCBS cũng đã hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu VNM từ "khả quan" xuống "nắm giữ" với giá mục tiêu mới là 97.000 đồng/cp, giá mục tiêu của VNM tương ứng với mức P/E 18 lần. Trong khi mới chỉ 1 tháng trước đó, VCBS khuyến nghị "khả quan" đối với VNM với giá mục tiêu 112.000 đồng /cp.

Hiền Anh