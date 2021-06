Tiền ào ào đổ vào thị trường, lợi nhuận của 4 'ông lớn' chứng khoán ra sao?

Doanh số giao dịch chứng khoán toàn thị trường quý 1/2021 tăng mạnh 283% lên mức 1,1 triệu tỷ đồng. Trong nửa đầu quý 2 của năm 2021, doanh số giao dịch thị trường tăng 22% so với quý trước và tăng 306% so với cùng kỳ.

Các công ty chứng khoán đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2021 nhờ lượng tiền tưởng chừng như vô tận đổ vào thị trường. Lợi nhuận trước thuế trung bình của các công ty này tăng gấp 46 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo BCTC quý 1/2021 của Công ty CP chứng khoán VPS, lãi gộp của VPS đạt xấp xỉ 339 tỷ đồng. Sau khi cộng một số khoản mục khác, lãi ròng quý đầu năm đạt gần 202 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2020.

Đối với Công ty CP chứng khoán SSI, kết quả kinh doanh quý 1/2021 của công ty đạt 529 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 66 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, thu nhập phí môi giới đạt 448 tỷ đồng, tăng 222%, từ cho vay ký quỹ đạt 246 tỷ đồng, tăng 68,8% và thu nhập từ tự doanh đạt 215 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức lỗ 137,4 tỷ trong cùng kỳ 2020.

Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của SSI trên HOSE tăng nhẹ so với quý trước lên 11,89%.

Trong khi đó, Công ty CP chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HCM) kết thúc quý 1/2021 với vị trí thứ 3 về thị phần môi giới trên HOSE (chiếm 8,7%), giảm 1 bậc so với năm 2020. Công ty này đạt 402 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (tăng 219%) trong quý 1/2021. Trong đó, thu nhập từ phí môi giới tăng 274% so với cùng kỳ, doanh thu từ cho vay tăng 41% và doanh thu từ hoạt động tự doanh tăng 245%.

HCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 82,5% so với năm 2020.

Đối với Công ty CP chứng khoán Bản Việt (VCI), 3 tháng đầu năm nay công ty này đạt 364 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 306% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nhập phí môi giới tăng 88%, từ cho vay ký quỹ tăng 16,3% và thu nhập từ tự doanh đạt 340 tỷ đồng, tăng gần 12 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ của VCI trên HOSE tiếp tục giảm so với các quý trước, tụt xuống vị trí thứ 5 ở mức 5,62%.

VCI đặt kế hoạch doanh thu hoạt động đạt 2.050 tỷ đồng, tăng 18,5% và LNTT đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 31.4% trong cả năm 2021, đồng thời đặt mục tiêu Top 5 thị phần môi giới trên HOSE.

Về phía Công ty CP chứng khoán VNDirect (VND), quý 1/2021, VND tiếp tục gia tăng thị phần môi giới lên 7,46%, cao hơn mức 7,28% đạt được trong quý 4/2020.

Doanh số giao dịch môi giới cổ phiếu tại VND trong quý 1/2021 tăng mạnh đạt 163,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ, tương đương 62% mức cả năm 2020.

Trong quý 1/2021, VND đạt doanh thu 943 tỷ đồng, tăng 220%, các nguồn thu chính tăng trưởng mạnh là doanh thu môi giới đạt 275 tỷ đồng (tăng 228%), cho vay ký quỹ đạt 173 tỷ đồng (tăng 81,4%), thu lãi từ tài sản lãi suất cố định đạt 109 tỷ đồng (tăng 2,7%). Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt ng 644 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, gấp 8,6 lần cùng kỳ năm 2020.

Ngân Giang