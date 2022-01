Henry Hà Ngọc Hưng: Người huấn luyện doanh nghiệp cần một chữ tâm đủ tầm

Không khoa trương trong lĩnh vực tư vấn là huấn luyện doanh nghiệp, nhưng thời gian qua, ông Henry Hà Ngọc Hưng đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp thay đổi phương thức và chiến lược kinh doanh để thích ứng và vượt qua khó khăn đại dịch.

Với ông, nghề huấn luyện ngoài những kiến thức và kỹ năng cần có, người huấn luyện cần một chữ tâm đủ tầm để vừa là người thầy vừa là người bạn đồng hành trong công cuộc chinh phục đỉnh cao của các chủ doanh nghiệp.

Thay đổi “chất” cho hàng ngàn doanh nghiệp

Năm 2021 là một năm biến động khá phức tạp của đại dịch Covid-19, một năm nhiều khó khăn, thách thức cho các hoạt động của xã hội nói chung và tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng.

Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp đã tự tìm cho mình một lối đi riêng bằng cách chuyển đổi hướng kinh doanh và tái cơ cấu sản xuất kinh doanh để phù hợp với bối cảnh thị trường hiện tại. Đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - nơi mà các chủ doanh nghiệp gần như phải gánh vác phần lớn các hoạt động của doanh nghiệp bên cạnh việc nhạy bén chuyển đổi họ cũng chủ động học hỏi và tìm đến những nhà cố vấn, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp để có được những giải pháp hữu hiệu nhất cho tình hình hiện tại.

Trong rất nhiều tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động tư vấn và huấn luyện doanh nghiệp đang được rất nhiều người biết đến trên thị trường hiện nay thì Henry Hà Ngọc Hưng là một người thầy, một nhà tư vấn và huấn luyện doanh nghiệp “kín tiếng” nhất. Nhưng thành quả mà ông đã giúp cho hàng nghìn chủ doanh nghiệp thay đổi phương thức và chiến lược kinh doanh trong những năm qua là một minh chứng cho sự kín tiếng này.

Ông Hưng hiện đang là nhà huấn luyện doanh nghiệp ActionCOACH tại Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ cao ITECHPRO với hơn 5.000 khách hàng; Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ MAXCOMM với hơn 2.000 khách hàng trên toàn quốc; Tổng Giám đốc Công ty Business Coaching Việt Nam với hơn 3.000 chủ doanh nghiệp đã được huấn luyện trực tiếp để phát triển doanh nghiệp thành công; Giám đốc Vùng BNI Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương với hơn 850 chủ doanh nghiệp thành viên.

Ông Henry Hà Ngọc Hưng chia sẻ: “Sứ mệnh của tôi là giúp cho các chủ doanh nghiệp xây dựng được doanh nghiệp chuẩn mực, thương mại, sinh lời, vận hành hiệu quả mà không cần sự có mặt của chủ doanh nghiệp ở đó”.

Để truyền cảm hứng, tạo động lực cho các chủ doanh nghiệp vững bước vượt qua khó khăn và giúp họ thành công trong kinh doanh, ông Henry Hà Ngọc Hưng đã tập trung vào việc thay đổi thói quen làm việc và cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho họ trong một môi trường học tập thoải mái, vui vẻ, dễ làm với tính thực tiễn cao.

Tính riêng năm 2021, ông Henry Hà Ngọc Hưng đã giúp hơn 200 doanh nghiệp tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tập trung vào việc tái cơ cấu và chuẩn hóa doanh nghiệp để vượt qua khủng hoảng và phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại. Bên cạnh đó, ông cũng giúp các doanh nghiệp xây dựng được mục tiêu kinh doanh rõ ràng, xác định phân khúc thị trường phù hợp với doanh nghiệp, xây dựng được lộ trình tài chính cho doanh nghiệp, xây dựng hệ thống bán hàng và chiến lược marketing để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Trái ngọt…

Trong khó khăn, các doanh nghiệp muốn có được tấm bản đồ kinh doanh hoàn thiện cho doanh nghiệp mình và xây dựng được lộ trình phát triển doanh nghiệp một cách bài bản, đảm bảo sinh lời và vận hành hiệu quả, việc có một người thầy, người định hướng để đồng hành giúp doanh nghiệp mình phát triển vượt bậc và đột phá trong kinh doanh là cực kì quan trọng.

Nhiều chủ doanh nghiệp đánh giá, các chương trình huấn luyện của ông Henry Hà Ngọc Hưng rất phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay, nhà huấn luyện không chỉ là người thầy, người định hướng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các chủ doanh nghiệp mà còn là người đồng hành cùng chủ doanh nghiệp để giúp họ thực hành tốt nhất các kiến thức, kỹ năng đó và áp dụng vào doanh nghiệp của mình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công ty Lọc nước Xanh Xanh chia sẻ: “Năm 2021 là một năm thực sự rất nhiều biến động với thị trường và doanh nghiệp chúng tôi, khi dịch bệnh Covid-19 quay lại lần thứ 4 và cả xã hội thực hiện giãn cách. Nhưng do có sự chuẩn bị và sự định hướng chiến lược từ thầy Henry Hà Ngọc Hưng, công ty chúng tôi đã từng bước xây dựng được các mục tiêu kinh doanh rất cụ thể. Bắt đầu bằng việc xác định lại phân khúc thị trường, xây dựng lộ trình tài chính và quy trình quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt là tối ưu hóa hệ thống bán hàng và chiến lược marketing nên đã giúp chúng tôi đạt được 90% doanh thu so với mục tiêu đề ra và lợi nhuận tăng 30% so với năm 2020. Thành công này nhờ sự hướng dẫn, hỗ trợ định hướng và huấn luyện rất lớn từ thầy Henry Hà Ngọc Hưng.

Chia sẻ câu chuyện tại Công ty Thắng Yến tại Hải Dương, ông Nguyễn Văn Long – Giám đốc Kinh doanh công ty cho biết: “Bằng việc tập trung vào thị trường mục tiêu theo từng phân khúc, áp dụng các kiến thức và công thức tăng doanh thu, lợi nhuận do thầy Henry Hà Ngọc Hưng huấn luyện, từng bước tôi đã áp dụng thành công vào doanh nghiệp của mình và đã giúp tôi tăng được doanh thu của quý 4/2021 lên 150% so với quý trước từ 3 tỷ lên 4,5 tỷ đồng. Công ty chúng tôi rất biết ơn thầy Hà Ngọc Hưng đã tận tình định hướng và huấn luyện cho tôi để tôi có được kết quả tuyệt vời này.

Cũng “hái trái ngọt” trong năm 2021, ông Vũ Văn Bính – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Nội thất My House chia sẻ: “Năm 2021 là năm Covid thứ 2 và cũng là lúc các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều biến động thị trường đã khiến chúng tôi phải trăn trở tìm một hướng đi mới cho doanh nghiệp vì chúng tôi hiểu rằng – không thay đổi đồng nghĩa với thất bại. Chính vì điều đó đã thôi thúc tôi tìm đến 1 đơn vị chuyên tư vấn, huấn luyện doanh nghiệp và tôi đã gặp được ActionCOACH BCVN và đặc biệt thầy Henry Hà Ngọc Hưng. Thầy đã chỉ cho chúng tôi từng bước xây dựng được định hướng phát triển doanh nghiệp cũng như xây dựng được những hệ thống cơ bản nhất để tạo tiền đề phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi rất biết ơn thầy Hà Ngọc Hưng và ActionCOACH BCVN đã giúp chúng tôi thay đổi cách làm kinh doanh của mình”.

Bà Nguyễn Phương Thảo – Tổng Giám đốc Thương hiệu đồ dùng cho trẻ em Mamabambi tại Hà Nội cũng gửi lời cảm ơn tới thầy Henry Hà Ngọc Hưng bởi trong 6 tháng qua đã giúp công ty có được định hướng chiến lược thực hiện mới và khoa học cho hệ thống kinh doanh. “Từng bước, tôi đã xây dựng được các mục tiêu phát triển doanh nghiệp một cách rõ ràng. Đồng thời tôi cũng đã xây dựng được bản kế hoạch kinh doanh và hệ thống quản trị doanh nghiệp tối ưu đã giúp tôi nhìn rõ lộ trình xây dựng chuỗi hệ thống cửa hàng Mamabambi trong năm 2022”, bà Thảo cho biết.

Là một doanh nhân đi lên từ nghề kế toán, chưa hiểu nhiều về kinh doanh cũng như quản lý doanh nghiệp đặc biệt là việc xây dựng hệ thống bán hàng và triển khai các chương trình marketing, nhờ biết và được tham gia khóa học “Xây dựng chiến lược tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp” của thầy Hưng, bà Trần Thị Vân – Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Ngọc Vân đã từng bước hoàn thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, hiểu rõ được cách thức triển khai các chiến lược marketing, xây dựng được kế hoạch bán hàng đồng thời xây dựng chiến lược phát triển cụ thể cho năm 2022.

Các doanh nghiệp có thể liên hệ với người tư vấn, định hướng và huấn luyện doanh nghiệp, thầy Henry Hà Ngọc Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Business Coaching Việt Nam, Tầng 6, tòa nhà CT1, Số 536A Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Điện thoại: 0986 393 223.

Minh An