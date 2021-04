HDBank sẽ giải quyết bài toán HDSaison ra sao để ép 'gà đẻ trứng vàng'?

Năm 2021, HDBank dự kiến mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.281 tỷ đồng.

Trước ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngân hàng công bố ước tính lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận riêng lẻ đạt 1.810 tỷ đồng, gấp gần 2 lần mức 964 tỷ đồng của quý 1/2020.

Ngân hàng đề xuất kế hoạch của năm 2021 với mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế 25%, đạt lần lượt 399.320 tỷ đồng và 7.281 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ dự kiến ​​ở mức 6.500 tỷ đồng (tăng 27%).

Vấn đề của HDBank hiện nay là tốc độ tăng trưởng của mảng bán lẻ đã chậm lại, chỉ đóng góp khoảng 25% mức tăng trưởng cho vay trong năm 2020.

Điều này một phần là do HD Saison (Công ty con của HDBank trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng) tăng trưởng chậm. Mức tăng trưởng dư nợ cho vay và tổng tài sản của HDBank trong năm qua thấp hơn ngân hàng mẹ, mặc dù thị trường tài chính tiêu dùng đang trong giai đoạn phát triển mạnh.

Đây thực sự là vấn đề đang quan ngại của HDBank khi dư nợ cho vay hợp nhất của ngân hàng vốn chủ yếu dẫn dắt bởi nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn 2016-2019.

HD Saison là công ty tài chính cho vay tiêu dùng của HDBank.

HD Saison là công ty tài chính cho vay tiêu dùng đang tăng trưởng với tốc độ vừa phải về tổng tài sản, kể cả trước đại dịch Covid-19. Với tốc độ tăng trưởng kép bình quân 3 năm ở mức 14%, Công ty tài chính tiêu dùng này vẫn duy trì danh mục cho vay với phân khúc chiến lược - cho vay mua xe máy chiếm hơn 30% danh mục.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô, xe máy (VAMA), do ảnh hưởng bởi Covid-19, doanh số bán xe máy cả nước giảm 17% vào năm 2020. Đây được xem là nguyên nhân chính làm suy yếu tốc độ tăng trưởng giải ngân năm 2020 của HD Saison.

Năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của công ty tăng 29%, tuy nhiên, chi phí tín dụng tăng cao đã khiến lợi nhuận trước thuế giảm 4%. Cũng trong năm này HD Saison đã phải cắt giảm hơn 500 nhân viên trong tổng số 8.000 nhân viên, nhiều khả năng công ty sẽ tiếp tục cắt giảm nhân sự năm 2021 để tiết giảm chi phí hoạt động.

Năm 2021, với hiệu suất thấp của doanh số bán xe máy, vốn đã giảm -5% so với cùng kỳ trong quý 1/2021 (quý 1/2020 chứng kiến ​​doanh số giảm 3% so với cùng kỳ), phân khúc chiến lược này sẽ vẫn chịu áp lực trong năm 2021 do thị trường đang bão hòa dần.

HD Saison đóng góp đáng kể vào định giá của HDB do mức tăng trưởng vừa phải trong một thị trường tiềm năng và phân khúc cho vay xe máy đang chậm lại. Ước tính HD Saison sẽ đóng góp 15%-20% vào lợi nhuận hợp nhất trong trung hạn và chiếm khoảng 10% định giá của HDB.

Ngân Giang